Egy kriptokereskedővel állt össze a világ legnagyobb vagyonkezelője és az egyik brit nagybank
Egy kriptokereskedővel állt össze a világ legnagyobb vagyonkezelője és az egyik brit nagybank

A Standard Chartered kedden bejelentette egy új keretrendszer elindítását. Ennek révén az intézményi ügyfelek a BlackRock tokenizált, rövid lejáratú amerikai kincstárjegyekbe fektető alapját is használhatják fedezetként az OKX kriptokereskedési platformon.
A brit bank a BlackRockkal és az OKX-szel együttműködve tette lehetővé az újítást. A megoldás az OKX Middle East kiemelt (VIP) és intézményi ügyfelei számára érhető el, akik a BlackRock USD Institutional Digital Liquidity (BUIDL) alapjának befektetési jegyeit alkalmazhatják kereskedési fedezetként.

A BUIDL készpénzbe, amerikai kincstárjegyekbe és repoügyletekbe fektet.

A megtermelt hozamokat közvetlenül a blokkláncon (on-chain) írja jóvá a befektetőknek.

A konstrukcióban a Standard Chartered letétkezelőként jár el a tőzsdén kívüli (off-exchange) fedezeti megállapodások során. A résztvevők szerint ez az első olyan keretrendszer a piacon, amelyet egy globálisan rendszerszinten jelentős bank (G-SIB) biztosít.

A megoldás legfőbb célja, hogy az ügyfeleknek ne kelljen az eszközeiket folyamatosan mozgatniuk a letétkezelő és a kereskedési platform között. Ezzel a folyamat hatékonyabbá válik, miközben a fedezet biztonságos, tőzsdén kívüli védelme is garantált marad.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

