Egy kriptokereskedővel állt össze a világ legnagyobb vagyonkezelője és az egyik brit nagybank

A brit bank a BlackRockkal és az OKX-szel együttműködve tette lehetővé az újítást. A megoldás az OKX Middle East kiemelt (VIP) és intézményi ügyfelei számára érhető el, akik a BlackRock USD Institutional Digital Liquidity (BUIDL) alapjának befektetési jegyeit alkalmazhatják kereskedési fedezetként.

A BUIDL készpénzbe, amerikai kincstárjegyekbe és repoügyletekbe fektet.

A megtermelt hozamokat közvetlenül a blokkláncon (on-chain) írja jóvá a befektetőknek.

A konstrukcióban a Standard Chartered letétkezelőként jár el a tőzsdén kívüli (off-exchange) fedezeti megállapodások során. A résztvevők szerint ez az első olyan keretrendszer a piacon, amelyet egy globálisan rendszerszinten jelentős bank (G-SIB) biztosít.

A megoldás legfőbb célja, hogy az ügyfeleknek ne kelljen az eszközeiket folyamatosan mozgatniuk a letétkezelő és a kereskedési platform között. Ezzel a folyamat hatékonyabbá válik, miközben a fedezet biztonságos, tőzsdén kívüli védelme is garantált marad.

Forrás: Reuters

