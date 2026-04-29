Jelentett a Deutsche Bank: még soha nem volt ekkora a nyereség
Jelentett a Deutsche Bank: még soha nem volt ekkora a nyereség

A Deutsche Bank az idei év első negyedévében 3 milliárd eurós adózás előtti eredményt ért el, ami 7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az adózás utáni eredmény 8 százalékkal emelkedett, és 2,2 milliárd euróval új negyedéves rekordot döntött. A svájci UBS is jól kezdte az évet.
A bank legfontosabb mutatói tovább javultak. Az immateriális tételektől tisztított saját tőkére vetített

megtérülés (RoTE) a tavalyi első negyedéves 11,9 százalékról 12,7 százalékra emelkedett, a költség-bevétel arány pedig 61,2 százalékról 58,9 százalékra csökkent.

Mind a négy üzletág 13 százalék körüli, vagy azt meghaladó RoTE-mutatót ért el.

A nettó bevételek 8,7 milliárd eurót tettek ki, amit elsősorban a kiemelt növekedési területek hajtottak. A vagyonkezelt állomány 1800 milliárd euróra duzzadt, amihez 22 milliárd eurónyi nettó tőkebeáramlás is hozzájárult.

A nem kamatjellegű ráfordítások éves összevetésben 2 százalékkal, 5,1 milliárd euróra mérséklődtek. Az üzleti növekedésből és a pótlólagos beruházásokból fakadó, mintegy 0,2 milliárd eurós többletköltséget a bank nagyrészt a 0,1 milliárd eurós működési hatékonyságjavulással ellensúlyozta.

A hitelezési veszteségekre képzett céltartalék 519 millió eurót tett ki, ami az átlagos hitelállomány 43 bázispontjának felel meg. A bank hangsúlyozta, hogy ez az összeg a makrogazdasági bizonytalanságokat tükröző kiegészítő céltartalékot is magában foglalja. Eközben a magánhitel-portfólióban nem keletkezett veszteség.

A bank tőkehelyzete stabil maradt. Az elsődleges alapvető tőkemutató (CET1) 13,8 százalékon áll, ami a 13,5 és 14,0 százalék közötti célsávban helyezkedik el. Az organikus tőkeképződés egyszerre támogatja az üzleti növekedést és a részvényesi juttatások emelését. A korábban bejelentett, 1 milliárd eurós részvény-visszavásárlási program már megkezdődött, az osztalékfizetési ráta pedig 60 százalékra emelkedett - közölte a társaság.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

