Kirobbanó formában a legnagyobb svájci bank, örülhetnek a részvényesek

A svájci pénzintézet első negyedéves eredménye 80 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket - jegyzi meg a Reuters. Ezzel
jelentősen túlszárnyalta az elemzői konszenzust is, amely 2,3 milliárd dolláros profitot vetített előre.
Az üzletágak közül
- a befektetési banki divízió bevétele éves összevetésben 27 százalékkal ugrott meg, míg
- a kereskedési részleg minden korábbi csúcsát megdöntötte.
- A globális vagyonkezelési üzletágban a tranzakcióalapú bevételek 17 százalékkal nőttek.
A vagyonkezelés terén 37 milliárd dollárnyi friss tőke áramlott be, amelyből 5,3 milliárd dollár az amerikai régióból érkezett.
Ez egy fontos fordulat, az előző negyedévben ugyanis éppen a tőkekiáramlás árnyékolta be az egyébként erős profitot ezen a kulcsfontosságú piacon.
A bank megerősítette, hogy 2026-ban legalább 3 milliárd dollár értékben hajt végre saját részvény-visszavásárlást, amelyet július végéig teljesíteni is fog. Az év hátralévő részében további visszavásárlások is lehetségesek. Ezek sorsa attól függ, hogyan alakulnak a tőkekövetelményekről szóló parlamenti egyeztetések.
A svájci kormány a múlt héten engedményeket tett a UBS-nek a tervezett szigorúbb tőkekövetelményi szabályozásokkal kapcsolatban. Ugyanakkor továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a bank teljes mértékben tőkésítse fel a külföldi leányvállalatait. Erről a kérdésről végső soron a parlament fog dönteni. A szigorúbb szabályozás célja, hogy megakadályozza a Credit Suisse 2023-as összeomlásához hasonló helyzetek megismétlődését.
A Credit Suisse integrációja a tervek szerint az év végére lezárul. Az integrációs költségek már az első negyedévben is csökkentek.
A bank újabb 800 millió dollárral faragta le a működési kiadásait, így az összesített megtakarítása elérte a 11,5 milliárd dollárt.
A negyedév során mintegy 1500 teljes munkaidős állást szüntettek meg.
