Megszólalt Király Júlia: nemcsak az Erstét, minket is többször megzsaroltak

Ebből a nyolc évből hét évig Thomas Leisen volt az igazgatóság elnöke a KBC-nél. Amikor először történt olyan, hogy jelezték a KBC-nek, hogy – Király Júlia szavaival -

„nem egészen jó, hogy ez a nő ott ül az igazgatóságban, ebből itt a helyi leánybanknak még lehet baja,

akkor Király Júlia azonnal megírta a lemondását, beadta Leisennek, de ő úgy reagált, hogy „de hát mi betartjuk a szabályokat, fizetjük az adót, mit akarnak tőlünk? Rád itt az igazgatóságban van szükség!” – és nem fogadta el a szakember lemondását. Király Júlia számára az volt meglepő, hogy az Erste az első szóra elfogadta Simor András lemondását.

A KBC utána még többször került ilyen helyzetbe. Volt, hogy a felügyelet elnöke kereste meg a belga felügyeletet, volt, hogy beperelte Király Júliát a jegybank az MNB-alapítványról tett kijelentése miatt. A nyolcadik évben jött egy új elnök, aki egy civil nagygyűlésen elmondott beszéde miatt kapott fenyegetést, és

ő végül elfogadta Király Júlia lemondását.

Arra a kérdésre, mi baja volt a magyar gazdaságpolitikai vezetésnek Király Júliával, az MNB volt alelnöke felidézi, hogy bár 2010 előtt jóban voltak Matolcsy Györggyel, 2013-ban már lehetetlenné tette a helyzetét, jegybankelnökként nem állt szóba a saját alelnökével, és nem támogatta a javaslatait. Ekkor Király Júlia felmondott, és a „Bevezetés a közgazdaságtanba” című könyvet adta neki búcsúzóul azzal, hogy „Gyuri, sosem elég késő elkezdeni.”

Szerinte

amikor Matolcsy a saját feje után ment, kifejezetten csak rossz döntéseket hozott. Amikor a stábra hallgatott, akkor a jegybank nagyjából rendben volt.

Elnöksége elején inkább szerencsés volt, a végén viszont katasztrofális hibákat követett el, ami sokba került az országnak.

Király Júlia szerint a zsarolásoknak azért engednek a bankok, mert egy bank tőkeigényes üzem, nem teheti meg, hogy egyik napról a másikra elhagy egy piacot, ehelyett a helyi játékszabályokhoz kell tudnia igazodni.

Címlapkép forrása: Bazánth Ivola