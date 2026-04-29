Újra bankokat vesznek az osztrákok, egy magyar vásárló is a régiós lista élére került

2025-re ugyan eltérő mértékben, de valamennyi régiós ország visszatért a növekedési pályára, az átlagos GDP-növekedés 2026-ban az Economist Intelligence Unit szerint eléri a 2,5%-ot, Magyarországon a 1,5%-ot, azonban a kilátásokat jelentős geopolitikai bizonytalanságok övezik. A munkanélküliségi ráta az elmúlt két évben csökkenő pályán volt, a munkaerőpiac tartós ellenállóképességét és feszességét jelezve, miközben az infláció a 2024-es 3,1%-ról tavaly 4,5%-ra emelkedett.
Minél nagyobb az egy főre jutó banki eszközérték, általában annál magasabb az egy főre jutó GDP is, a bankrendszer mélysége hozzájárul a gazdaság fejlettségéhez. 2025 során a jegybankok óvatos monetáris politikát folytattak, a régiós hitelkamatok csak mérsékelten csökkentek, és ez továbbra is támogatja a bankok jövedelmezőségét – mondta Molnár Gergő igazgató a Deloitte sajtótájékoztatóján.
A bankok tőkemegfelelése továbbra is magas, a régiós átlag 21,5%. A magas tőkeszinthez hozzájárult a bankszektor magas jövedelmezősége.
A 2024-es 17,8%-ról ugyan 17,4%-ra csökkent a tőkearányos megtérülés (ROE),
de historikus összevetésben ez még mindig kifejezetten kedvező. A régiós bankszektor nemteljesítő hiteleinek aránya 2025-ben tovább csökkent, a régiós NPL-ráta 3,7%-ra mérséklődött. A visszafogottabb növekedés és a bizonytalanságok tehát még nem éreztették hatásukat a hitelportfólión.
A bankszektor tőzsdei értékeltsége növekedett: 2025 elején még 1,0,
2026 elején már 1,6 volt a bankcsoportok átlagos P/BV mutatója, első ízben a 2008-as pénzügyi válság óta.
A régiós bankpiac továbbra is fragmentált, de a 2017 és 2024 között lezajlott bankpiaci konszolidáció következtében a szereplők száma mintegy 23%-kal csökkent, 237 bankcsoportról és bankról 182-re. Az egyetlen kivétel Litvánia, ahol kifejezetten támogatja a szabályozási környezet a bankalapítást.
2021-ben rekordot döntött a banki M&A-piac 28 tranzakcióval, majd kevésbé aktív időszak következett a végbement konszolidáció és a gazdasági bizonytalanság miatt, 2025-ben már csak 10 tranzakció történt, egy pedig folyamatban van.
Az elmúlt 5 évben
a Raiffeisen Bank International, az Erste Csoport és az MBH Bank volt a régió legaktívabb felvásárlója
5, 4, illetve 3 többségi részesedés megszerzésével, az osztrák bankcsoportok hosszú szünet után lettek ismét aktívak a felvásárlói oldalon. Kiemelkedik az Erste lengyel bankvásárlása:
Aktív felvásárló még az NLB, a KBC, az AIK és az OTP is a régióban. A legtöbb tranzakcióban eladóként a Sberbank, az EBRD és a BNP Paribas vett részt, de az OTP is eladta szlovák és román leánybankját, miután nem tudott e piacokon megfelelő méretet elérni. A leginkább széttöredezett az ukrán bankpiac, itt található a legtöbb olyan bank még, amelynek a mérete még nem feltétlenül mérethatékony.
Az elmúlt években a tranzakciók árazása alapján számítot P/BV mutató emelkedett: átlagos szintje 2023-ban 1,0 körül alakult, 2024-ben már 1,2-re nőtt, 2025-ben pedig 1,3-at ért el. Az Erste a lengyel Santander felét már 2,0-s P/BV körül vásárolta meg – hívta fel a figyelmet Vajda Zsolt, a Deloitte vezető partnere.
Magyarországon 2025-ben három tranzakció volt, ebből kettő a MBH Bankhoz kötődött (sajátrészvény-vásárlás, illetve másodlagos értékesítés), egy pedig a Polgári Bank felvásárlása volt a MagNet Bank részéről.
A Deloitte sajtótájékoztatóján szó volt arról is, hogy a blokklánc, a kripto rendkívül gyorsan terjed a pénzügyi mainstreamben. Donald Trump kriptobarát hozzáállásának köszönhetően új lendületet kapott a dolog, és a US SEC elnöke, Paul Atkins bejelentette a Project Cryptót, amely új paradigmát hozott. Csomor Csaba igazgató, a Deloitte KKE Blockchain & Digital Assets vezetője arról beszélt, hogy a pénz- és tőkepiacok felköltöznek a blockchainre, és az internet a web 3.0 jelenség révén ma már alkalmas arra, hogy rajta keresztül blockchainen tulajdonoljuk a pénzügyi eszközöket tokenizáció révén. Mindez 1. M&A-aktivitást generál a bankrendszerben is, 2. arra készteti a bankokat, hogy vendorokon keresztül terjszkedjenek ezen a területen, és 3. sokan saját projekteket is indítanak. A régiós banki érdeklődést fokozza, hogy jelentős mennyiségű ügyféltőke áramlik tőlük a Swissquote-hoz, amely élen jár a kriptobefektetések területén. A stablecoinok számos jelentős előnyt hordoznak a tradicionális (fiat) pénzügyi infrastruktúrához képest, ilyen az 1. elérhetőség, 2. gyorsaság, 3. alacsony költségszint, 4. átláthatóság, 5. programhozhatóság, 6. interoperabilitás.
A „gyilkos kombinációt” pedig az AI és a kripto kombinációja jelenti, AI-ügynökök felbecsülhetetlen száma fogja tudni a pénzügyeinket intézni
ún. code-to-code módon, amit a fiat pénzzel nem tud megtenni, a kriptóval viszont igen.
Címlapkép forrása: Portfolio
