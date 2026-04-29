  • Megjelenítés
Váratlanul letiltotta az egyik nagy AI-modellt az amerikai óriásbank
Bank

Váratlanul letiltotta az egyik nagy AI-modellt az amerikai óriásbank

Portfolio
A Goldman Sachs hongkongi irodáiban dolgozó bankárok a közelmúltban elveszítették hozzáférésüket az Anthropic Claude mesterségesintelligencia-modelljéhez. A nagy nemzetközi bankok az adatbiztonsági kockázatok miatt egyre szigorúbban vizsgálják a mesterséges intelligenciára épülő eszközök használatát.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az amerikai bank munkatársai korábban egy belső platformon keresztül használhatták a Claude-ot.

Ez a lehetőség azonban néhány hete megszűnt

– közölte a Reuters hírügynökséggel egy, az ügyre rálátó forrás. A hír először a Financial Times hasábjain jelent meg.

A döntés hátterében egy, az Anthropickal folytatott egyeztetés áll. Ennek nyomán a Goldman Sachs szigorúbban értelmezte a vállalattal kötött szerződését, és arra a következtetésre jutott, hogy a hongkongi alkalmazottak nem használhatják az Anthropic termékeit. A bank belső platformján ugyanakkor a többi modell – köztük a Gemini és a ChatGPT – továbbra is elérhető maradt.

Még több Bank

Az Anthropic legújabb, Mythos nevű modellje egyébként is fokozott figyelmet kapott a bankok és a pénzügyi felügyeletek részéről, a bankrendszerekre jelentett potenciális kockázatok miatt. A hongkongi jegybank (HKMA) a múlt héten közölte, hogy egyes hitelintézetek további kockázatcsökkentő intézkedéseket mérlegelnek a fejlett AI-modellek által felvetett kiberbiztonsági fenyegetésekre válaszul.

Hongkong jelenleg nem szerepel azon piacok listáján, ahol az Anthropic API-ja és a Claude.ai hivatalosan elérhető. Az Anthropic szóvivője a Financial Timesnak azt nyilatkozta, hogy a Claude modelleket soha nem "támogatták" hivatalosan Hongkongban. Mindeközben a Goldman Sachs informatikai vezetője, Marco Argenti idén februárban még arról beszélt, hogy a bank az Anthropickal együttműködve fejleszt AI-ügynököket a belső folyamatok automatizálására.

Míg Kína szárazföldi részén a ChatGPT és a Claude is tiltott, Hongkong eddig nagyrészt kimaradt ezekből a korlátozásokból, és a használati feltételeket maguk az amerikai cégek határozták meg.

Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility