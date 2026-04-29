Váratlanul letiltotta az egyik nagy AI-modellt az amerikai óriásbank

Az amerikai bank munkatársai korábban egy belső platformon keresztül használhatták a Claude-ot.
Ez a lehetőség azonban néhány hete megszűnt
– közölte a Reuters hírügynökséggel egy, az ügyre rálátó forrás. A hír először a Financial Times hasábjain jelent meg.
A döntés hátterében egy, az Anthropickal folytatott egyeztetés áll. Ennek nyomán a Goldman Sachs szigorúbban értelmezte a vállalattal kötött szerződését, és arra a következtetésre jutott, hogy a hongkongi alkalmazottak nem használhatják az Anthropic termékeit. A bank belső platformján ugyanakkor a többi modell – köztük a Gemini és a ChatGPT – továbbra is elérhető maradt.
Az Anthropic legújabb, Mythos nevű modellje egyébként is fokozott figyelmet kapott a bankok és a pénzügyi felügyeletek részéről, a bankrendszerekre jelentett potenciális kockázatok miatt. A hongkongi jegybank (HKMA) a múlt héten közölte, hogy egyes hitelintézetek további kockázatcsökkentő intézkedéseket mérlegelnek a fejlett AI-modellek által felvetett kiberbiztonsági fenyegetésekre válaszul.
Hongkong jelenleg nem szerepel azon piacok listáján, ahol az Anthropic API-ja és a Claude.ai hivatalosan elérhető. Az Anthropic szóvivője a Financial Timesnak azt nyilatkozta, hogy a Claude modelleket soha nem "támogatták" hivatalosan Hongkongban. Mindeközben a Goldman Sachs informatikai vezetője, Marco Argenti idén februárban még arról beszélt, hogy a bank az Anthropickal együttműködve fejleszt AI-ügynököket a belső folyamatok automatizálására.
Míg Kína szárazföldi részén a ChatGPT és a Claude is tiltott, Hongkong eddig nagyrészt kimaradt ezekből a korlátozásokból, és a használati feltételeket maguk az amerikai cégek határozták meg.
Forrás: Reuters
Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés
Jön a GDP-adat, az elemzők visszafogottan bizakodók.
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a négyszeres telitalálat után: ezt tudni a nyertesekről és a hatósági vizsgálatról
Elindult a fődíjak kifizetése.
Egyre vékonyabb jégen táncol az európai hatalom vezetője: ezúttal megúszta, hogy a körmére nézzenek
De nem lélegezhet fel végérvényesen.
Olyan számok érkeztek, amiktől hüledezhet Trump: Achilles-sarkot csinált saját szupererejéből
Lassan vadászni kell majd az elnökkel elégedett szavazókat.
Kármán András leendő pénzügyminiszter fontos találkozón van túl
A Költségvetési Tanács elnökével tárgyalt.
Csökkenő bevétel mellett stabil profit a Glosternél
Itt vannak a friss számok.
Videó: egy napja pusztítanak a kolosszális lángok az orosz városban – 250-en sem bírnak a tűzzel, rendkívüli állapotot hirdettek
Ukrán dróntámadás ért egy olajfinomítót.
A Ryanair vezére szerint európai légitársaságok mehetnek csődbe
Az elszálló üzemanyagárak miatt.
Végrehajtás felfüggesztés - ügyvéd útján
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, mikor kérhető a végrehajtás felfüggesztése ügyvéd útján, milyen esetekben segíthet, és hogyan védheti meg vagyonát. Sokan csak akkor szembesülnek
Új reményt hoz a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában?
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is viseli.
Hogyan tehetne többet az üzleti szektor a biodiverzitás megőrzéséért?
Az IPBES legfrissebb jelentése rávilágít, hogy valamennyi vállalkozás függ a biodiverzitás állapotától, miközben közvetlenül vagy az értéklánc elemei által hatással is van rá.
Uniós elmarasztalás Magyarországnak a "homofób törvény" miatt
Április 21-én az Európai Unió Bírósága precedensértékű ítéletben marasztalta el Magyarországot a 2021. június 15‑én elfogadott, "a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellép
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
Több, mint 500 ezer magyar költözhetett külföldre. Hogyan tudnának ők itthon lakáshitelt igényelni?
Egyes statisztikák alapján több, mint 500 ezer magyar költözhetett ki külföldre dolgozni az elmúlt években, évtizedekben. Közülük többen a kormányváltást követően elgondolkodhatnak a haz
A Tisza győzelme csökkentette Magyarország kockázati felárát
A következő hetekben, hónapokban dől el, hogy a TISZA által diktált gazdaságpolitika mennyire képes egyszerre kezelni az Orbán-rendszer okozta rövid-közép távú stabilizációs problémákat
Gondolataink a gazdasági rendszerváltozásról: forint, államadósság, orosz energia
Összefoglaljuk, mit gondolunk a gazdasági rendszerváltozásról: az elmúlt két hétben elég sok anyagban foglalkoztunk az ország gazdaságával és új kormányzat előtt álló problémákkal. Üdv
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?