Ausztriát elmarasztalták: nem elég jók a pénzmosás elleni küzdelemben
Ausztria továbbra sem teljesít megfelelően a pénzmosás elleni fellépés terén, különösen a nyomozások és büntetőeljárások hatékonyságában - állapította meg a párizsi székhelyű Financial Action Task Force (FATF) csütörtökön közzétett jelentésében.

Az úgynevezett "kölcsönös értékelési jelentés" szerint - amelyet más FATF-tagállamok szakértői készítettek -

Ausztria ugyan az elmúlt tíz évben tett némi előrelépést, de számos hiányosság továbbra is fennáll.

A szervezet kiemelte, hogy az ország javította a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok megértését és értékelését, ugyanakkor az illetékes hatóságok között még nem alakult ki az egységes és kellően árnyalt kockázatértékelési eljárás.

A jelentés szerint gyengeségek mutatkoznak az osztrák pénzügyi hírszerző apparátus működésében is: a szervezet alulfinanszírozott, és működési függetlensége is korlátozott. Az FATF szerint a pénzmosási bűncselekmények esetében kiszabott büntetések nem elég visszatartó erejűek, és eddig egyetlen jogi személlyel - például cégekkel - szemben sem alkalmaztak ilyen szankciókat.

A testület rámutatott arra is, hogy a pénzmosás jogi értelmezése sok esetben túl szűk, a bizonyítási követelmények pedig túl magasak, ami korlátozza a hatékony nyomozást és vádemelést. Ennek következtében a jogerős elítélések száma továbbra is alacsony.

A jelentés szerint kevés a nyomozó és az ügyész a pénzügyi bűncselekményekből származó vagyon visszaszerzésének biztosításához, és az elkobzott eszközökből a károsultaknak visszajuttatott összegek aránya is alacsony.

A FATF ajánlásai között szerepel, hogy Ausztria a következő három évben erősítse meg pénzügyi hírszerző egységének finanszírozását, valamint tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a hatóságok hatékonyan tudják üldözni a pénzmosás valamennyi formáját.

