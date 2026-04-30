Itt az Erste eddigi legnagyobb dobása, rá se lehet ismerni a bank számaira

Jelentős ugrást hajtott végre az osztrák Erste Csoport a lengyelországi bankvásárlással, hiszen teljes eszközállományának a 17%-át adja már az új szerzemény.

A bankcsoport mérlegfőösszege a 2025 végi 369 milliárd euróról 450 milliárd euró fölé ugrott.

Az organikus növekedést is figyelembe véve egy év alatt

a mérlegfőösszeg 25,7%-kal,

a hitelállomány 25,2%-kal,

a betétállomány 27,9%-kal

lett magasabb az Ersténél. A lengyel leánybank méreteit mutatja még, hogy 534 fiókkal és egyéb kiszolgálóhellyel, 1367 ATM-mel és 26 különböző kártyatermékkel rendelkezik.

879 millió eurós nyereséggel zárta az első negyedévet a teljes bankcsoport, ami 18%-kal magasabb az egy évvel korábbinál.

A lengyel bankvásárlás a bankcsoport eredményszámaira is érdemi hatással volt, ugyanis

nettó kamatbevételei 43%-kal (Szlovákia, Csehország, Magyarország vezető szerepével),

nettó díj- és jutalékbevételei 24%-kal,

kockázati költségei (alacsony bázisról) 4,1-szeresükre,

működési költségei 32%-kal

emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, de persze mindebben még számos, az integrációhoz köthető átmeneti tényező is szerepet játszhatott.

Kiugró volt az értékvesztés, utoljára 2020-ban láttunk itt ilyen számot: a 439 millió eurós mínusz az átlagos bruttó ügyfélhitelek 68 bázispontjának felel meg. A növekedés fő oka az volt, hogy az IFRS 9 szabályok szerint első alkalommal bevont lengyel portfólió miatt hitelekhez és előlegekhez kapcsolódó céltartalék-képzés történtösszesen 302 millió euró értékben. A nemteljesítő hitelek aránya (NPL-ráta) a bruttó ügyfélhitelekhez viszonyítva változatlanul 2,4%-on állt, az NPL-fedezeti ráta (fedezetek nélkül) kis mértékben, 67,9%-ra csökkent a korábbi 69,7%-ról.

A korábban meglévő piacokon folyó hitelezési tevékenység is bővült 1,5%-kal az év elejéhez képest, különösen erős kereslettel Csehországban és Magyarországon – írja a bank, hozzátéve: jó úton halad a bankcsoport ahhoz, hogy elérje éves célját, amely szerint az ügyfélhitelek állománya meghaladja a 285 milliárd eurót. A betétállomány az Erste Bank Polska nélkül is 3,2%-kal nőtt az az év eleje óta.

Ami a leánybankok eredményét illeti, a horvát leánybank most kiugró profitot hozott, a magyar érdekeltség viszont veszteséges lett, vélhetően az egész évre elszámolt extraprofitadó idei megugrása miatt.

A társaság közleménye szerint a lengyel bankvásárlással már 23 millió ügyfelet szolgálnak ki Közép-Európában, vagyis a nyolc kulcspiacuk 100 millió lakosából közel minden negyediket. Több mint 2100 lengyel vállalat tevékenykedik olyan közép-európai piacokon, ahol az Erste Csoport jelen van, míg több mint 800 régiós vállalat aktív Lengyelországban. Peter Bosek, az Erste Csoport vezérigazgatója úgy nyilatkozott, kivételesen jó helyzetben vannak a kereskedelem és a befektetések finanszírozására egy olyan környezetben, amelyben az értékláncok egyre inkább regionálissá válnak.

Az Erste árfolyama a bécsi tőzsdén az elmúlt egy évben 69%-ot emelkedett, idén viszont 3%-os mínuszban van.

Címlapkép forrása: Piotr Zajac/NurPhoto via Getty Images