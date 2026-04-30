Készülnek a legrosszabbra? Példátlan fegyverkezési programot indítanak a nyugati szövetségesek

Kanada ad majd otthont egy tervezett multilaterális védelmi banknak, amelynek célja, hogy a fokozott geopolitikai kockázatokkal szembesülő országok védelmi beszerzéseit finanszírozza – jelentette be Mark Carney kanadai miniszterelnök.

A kanadai pénzügyminisztérium közölte, hogy Montrealban tárgyaltak szövetségeseikkel a Védelmi, Biztonsági és Reziliencia Bank (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB) alapító okiratáról. A tárgyalásokon részt vevő további országokat nem nevezték meg.

A résztvevők egyhangúlag támogatták, hogy a ratifikációt követően Kanada legyen az intézmény székhelye.

A DSRB ötletét volt NATO-biztonsági tanácsadók, korábbi magas rangú katonai vezetők és bankárok vetették fel. A tervek szerint egy AAA hitelminősítésű intézmény jönne létre. Ez akár 135 milliárd dollárnyi forrást is képes lehet bevonni védelmi projektek finanszírozására. A program elsősorban azokat az országokat célozza, amelyek nehezen jutnak kedvező feltételű hitelekhez.

Kanada eddig a kezdeményezés legjelentősebb támogatója volt. A projektet azonban visszavetette, hogy Nagy-Britannia és Németország elhatárolódott tőle. London ehelyett Hollandiával és Finnországgal közösen indított egy saját multilaterális finanszírozási programot. Ennek célja a magántőke bevonása fegyverek, lőszerek és katonai felszerelések beszerzéséhez.

Carney szerint a bank felállítása hónapokat vesz igénybe, és idővel további országok is csatlakozhatnak hozzá.

A DSRB elindítását több nagybank is támogatja, köztük a JPMorgan, a Deutsche Bank és a Royal Bank of Canada.

Forrás: Reuters

