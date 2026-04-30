Lejár a banki díjkorlátozás, az OTP már drágít, de kedvezményeket is kioszt

Június 30-án jár le a bankok önkéntesnek hívott, valójában az Orbán-kormány által a bankokra kényszerített díjstop vállalt határideje. Az OTP Bank július elsejétől lép, a KSH által mért 2025. évi 4,4%-os inflációnál alacsonyabb mértékben emeli díjait: a lakossági számlavezetéshez kapcsolódó díjbevételek 3,6%-kal nőnek. Ez egy tipikus lakossági ügyfél esetében átlagosan havi 100 forintnál kisebb többletköltséget jelent. A most és a közelmúltban bevezetett, illetve véglegessé tett kedvezmények ugyanakkor átlagosan kompenzálják a díjemelés hatását a lakossági ügyfeleik számára. A bank ugyanis több szolgáltatását díjmentessé teszi, valamint bővíti a kedvező feltételeket igénybe vevők körét - közölte a pénzintézet.

A bankok egy évben egyszer érvényesíthetik az inflációs hatást a banki díjaknál, legfeljebb a megelőző év inflációjának mértékéig. Az OTP Bank idén sem használja ki a teljes inflációs mozgásteret a díjai emelésére, és díjelengedési akciókkal versenyez: ösztönzi ügyfeleit a tudatos, digitálisabb számlahasználatra.

A napi bankolást érintő díjmódosítások

2026. július 1-jétől lépnek hatályba.

A bankok "önkéntes" vállalása ugyanis ezen a napon jár majd le, eddig vállalták ugyanis, hogy nem emelnek a számlacsomagjaik díjain, sőt, több kapcsolódó vállalást is tettek a Varga Mihály által vezetett MNB-nek.

Az OTP Bank a lakáshitelhez, illetve a személyi kölcsönhöz kapcsolódó díjait változatlanul hagyja. A díjemelés tehát szelektív, nem érint minden díjtételt, és nem minden érintett szolgáltatás esetében azonos mértékű.

A mostani díjmódosítás hatása a bankolási szokásoktól függően eltérő lehet az ügyfelek számára. A legnépszerűbb lakossági számlák esetén az inflációkövető módosítások miatti havi emelés a bank számításai szerint átlagosan kevesebb mint 100 forint. A pénzintézet azzal kalkulál, hogy a most és a közelmúltban bevezetett célzott kedvezmények és díjelengedések hatása átlagosan kompenzálja az infláció miatti díjnövekményt.

Néhány példa az ügyfelek által leggyakrabban használt szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjmentes elemekre, amelyek több millió lakossági ügyfelet érintenek:

Az OTP Junior számlacsomagnál a bank véglegessé teszi és automatikusan be is állítja a havi 100 ezer forintig díjmentes elektronikus átutalási kedvezményt. A Junior konstrukció kiterjedt szolgáltatáscsomagot kínál díjmentesen.

A bank elengedi a webkártya számla havi díját és a webkártya éves díját, valamint a virtuális kártya éves díját is. A webkártya elkülönített számlához kapcsolódik, így az online vásárlások biztonságát erősíti.

A devizában bankoló ügyfelek számára könnyítést jelent, hogy az OTP Bank elengedi a deviza számla számlavezetési díját, valamint a deviza bankkártyák kibocsátási és első éves díját.

Árfolyam+: OTP középárfolyamon történő devizaváltás díjmentes mind a devizaátutalásokra, mind a betéti kártyás vásárlásokra 600 000-600 000 forint összegű havi limittel. Ezt díjmentesen elérhetővé teszi a bank minden olyan lakossági ügyfél számára, akinek a számlacsomagjához kapcsolható a díjkedvezmény (többek között a Junior, Smart, Standard, TOP, Go, Net, Prémium Next számlacsomagok esetében elérhető).

A Net és a Tempó számlacsomagoknál havi 500 ezer forintig, 20 ezer forintos limitekkel működő díjmentes elektronikus átutalási keret áll rendelkezésre, míg a Standard számlacsomag esetében a havi 100 ezer forintig díjmentes elektronikus átutalási lehetőség véglegesen megmarad. Prémium Next számlatulajdonosok számára továbbra is elérhető a havi 1 millió forintig díjmentes elektronikus átutalás lehetősége.

