Paradigmaváltás közeleg: főnixként támad fel a fintech szektor

Képzeljük el, hogy egy étterem reggel 9-kor rájön, hogy a hétvégi esküvőhöz nincs elég pogácsája, csirkecombja és italkészlete. Fél 10-re a kasszaszoftver automatikusan hitelt igényel az előző három hónap forgalmi adatai alapján, három perc alatt, emberi beavatkozás nélkül. Délig megvan a készlet, nincs veszélyben a buli. Vagy képzeljünk el egy szobafestőt, akinek hónap végére elfogy a pénze, de még három napja van munkában. A bérszoftverből azonnal felveszi a már ledolgozott napok bérét, nem kér kölcsön, nem megy bankba. Ezek nem jövőbeli forgatókönyvek, bizonyos helyeken már ma is működnek. Csak kevesen tudják, mi zajlik a háttérben: a fintech szektor csendben zajló paradigmaváltása, amelyet a szabályozói szigor, a szűkülő kockázati tőke és a mesterséges intelligencia egyszerre hajt. Az alábbiakban éppen erről lesz szó.

Ez nem a szegény emberek sportja – mondja a szigorú és finnyás európai szabályozó a felügyeleti engedélyért folyamodó innovatív fintech cégnek, amitől az eljárás hiánypótlásakor a legapróbb részletekig menő feltervezettséget és így további millió eurós beruházást vár el az engedélyért cserébe. A fintech viszont csak akkor kapná meg az ehhez szükséges finanszírozást a befektetőitől, ha bizonyítja koncepciója életképességét egy felügyeleti engedéllyel. Ez a tyúk-és-tojás csapdahelyzet a legfőbb oka annak, hogy Európában egyre kevesebb az új fintech cég.

Először ez még csak egy szokásos ciklikus válságnak tűnt: globálisan is magas a kamatszint, ezért kevesebb a kockázati tőke, kevesebb a startup, és ennek megfelelően megritkultak az új fintech cégek is. De idén először érzem azt, hogy ennél mélyebb, strukturális átmenetről beszélünk. Mi történik valójában? Győztek a bankok, és haldoklik a szektor? Erről azért nincs szó, de az biztos, hogy aki ma fintechet épít vagy finanszíroz, más világgal néz szembe, mint 2020-ban. Vegyük sorra, miért halódik a régi modell?

1. A tőkepiac logikája megfordult

A 2021-es nulla kamatvilágban a növekedés mindenáron stratégia racionális volt: az alacsony kamatkörnyezetben évekig növekedhettek veszteségesen olcsó tőkéből a fintechek. Ma türelmetlenebbek a befektetők: hamarabb várnak profitot, már a legelején konkrétan akarják látni, hogyan térülnek meg. Ezzel a korábbi fintech-modellek zöme összeférhetetlen: magas az ügyfélszerzési költség, lassú a márka- és bizalomépítés, az infrastruktúra költsége a hagyományos, nem szabályozott infrastruktúrákéhoz képest legalább ötszörös, a licenszszerzés pedig idő- és tőkeigényes - bizonyos licenszek esetében akár 1,5 év is lehet.

2. A szabályozási megfelelés aszimmetrikusan sújtja az induló cégeket

Ahogy a gazdaság, úgy a bűnözés is áttelepült a digitális térbe, közben exponenciális gyorsasággal fejlődik a technológia. Emiatt számos új szabályozás jelent meg, a felügyeletek elvárják a valós idejű adatszolgáltatást, a korábbi "csinálunk egy prototípust, kilépünk a piacra, aztán majd megoldjuk a compliance-t" metódus már nem működik. A jogszabályi megfelelést bele kell építeni a termékbe – ezt hívják compliance-by-design-nak. Ezek a fix költségek ugyanúgy sújtanak egy 5 fős céget, mint egy 500 főst, vagyis a belépési küszöb drasztikusan megemelkedett egy olyan gazdasági környezetben, ahol egyébként jóval kevesebb a korábbinál jóval hamarabb megtérülést követelő kockázati tőke. Ha pedig végre engedéllyel a zsebében piacra lép egy fintech, a felügyelet szinte azonnal auditál, ami a befektetőknek és az ügyfeleknek is ijesztő lehet.

3. Szteroidokon a bankszektor

Amilyen rossz a magas kamatkörnyezet a kockázati tőkének, olyan jó a bankoknak, akik legalább 10 éve nem álltak ennyire jól. Banki mérlegek feltöltve, rekordprofitok évről-évre, így a pénzügyi szektorban az innováció súlypontja nagyrészt visszakerült a bankokhoz, amelyek szép csendben digitalizálják a háttérfolyamatokat, korszerű digitális felhasználói élményt nyújtanak az ügyfeleknek, és egyre bátrabban kísérleteznek a mesterséges intelligenciával. A magyar helyzet különösen kedvező, a hazai bankok RoE (sajáttőke-arányos megtérülés) szinten az európai átlag kétszeresét produkálják – persze kérdés, hogy milyen hatékonysággal fordul mindez innovatívabb, hatékonyabb működésbe.

Kik lesznek az új korszak sztárjai?

A korábbi ciklusban, mikor egymás után érkeztek a döbbenetesen jól használható és olcsó szolgáltatást adó neobankok és egyéb fintech kihívók, a mostani forradalom az ügyfelek felé jóval kevésbé látványos. Nézzük csak például az elmúlt időszak sztárjait, a regtech cégeket (regulation technology), amik pont a szabályozási megfelelést segítik. Ez drasztikusan csökkenti a kis fintechek számára a belépési küszöböt, hiszen az olyan cégek, mint a Corlytics, a Regnosys, a Fourthline vagy a Sumsub megoldásai legókockákként illeszthetők a cégek folyamataiba és drasztikusan csökkentik a szabályozási terheket.

Szintén a legókocka-logikára épül a beágyazott pénzügy (embedded finance): a pénzügyi funkció – fizetés, hitel, biztosítás – beépül egy nem pénzügyi platform ügyfélútjába, és gyakorlatilag mindenki számára elérhető közművé válik. Gondoljunk arra, amikor egy webshopban vásárláskor azonnal részletfizetési ajánlatot kapunk, vagy amikor egy fuvarmegosztó appban biztosítást köthetünk – ez az embedded finance.

Legókockák + AI ügynökök

Ez két példa a moduláris építkezésre, de a legókockákat össze is kell építeni, és itt jön be a képbe a legnagyobb változás, az agentic AI, ami az új fintech építési modell lényege. Nem chatbotokról van szó, hanem autonóm, több lépéses folyamatokat végrehajtó rendszerekről: egy agent felismeri a feladatot, megtervezi a lépéseket, végrehajtja, majd visszacsatol. Pénzügyi területen ez azt jelenti, hogy amit korábban 20 fős csapat végzett, ma 2-3 fő menedzseli. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban: egy ilyen rendszer éjjel végigfuttatja az összes tranzakciót, kiszűri a gyanúsakat, elkészíti a felügyeleti jelentés tervezetét, és reggel a compliance munkatárs már csak jóváhagyja.

Vagyis az történik, hogy a korábbi modell alapján az építkezés lassú, drága, és a jelenlegi gazdasági környezetben nem is nagyon finanszírozható, míg az új modellben kis csapatok AI ügynökök segítségével és regtech, illetve beágyazott fizetési megoldások modulokkal villámgyorsan képesek új fintech megoldásokat építeni, a korábbi modellel összehasonlítva nagyon olcsón.

A legjobb és leggyorsabban növekvő megoldások az új modell alapján pénzügyi szolgáltatóknál vagy akár csak vállalatoknál komplex munkafolyamatokat automatizálnak, ami egy átlag ügyfél szemszögéből nézve nem látványos dolog,

valójában viszont forradalom zajlik a motorháztető alatt.

Csak pár példa: európai csapat a Stacks, ami a pénzügyi szektor cégeinek havi zárását segíti, a könyvelési adatok egyeztetését, a főkönyvben való rögzítést, és számos olyan copy-paste munkát, ami korábban egy csapat több napját vette igénybe. A cég tempója szédítő, nemrég 23 millió dolláros befektetési kört zárt, és sokkal gyorsabban növekszik, mint amihez a régi modell alapján építkező fintecheknél hozzászoktunk. De jó példa az amerikai Greenlite, ami AML jelentéseket gyorsít, a compliance csapat mellé ad töredékáron munkakapacitást, vagy a szintén amerikai Murphy, ami az AI-al felturbózott követeléskezeléssel 40%-kal magasabb behajtási rátát ér el.

De hogy jutunk át a tű fokán?

A mesterséges intelligencia és a modularitás miatt a fintechek építése és skálázása gyorsabb és olcsóbb, de a felügyeleti licenszszerzés ehhez képest még mindig lassú és drága, illetve a folyamatos felügyeleti megfelelés is nagy erőforrást köt le. Ezért egyre népszerűbb a compliance-as-a-service (CaaS) gondolat – vagyis mások veszik meg helyetted a szabályozói engedélyt, te a termékedre koncentrálhatsz. Ha egy engedély megszerzése 6-18 hónapba kerül, akkor az, aki már rendelkezik vele, ezt értékes infrastruktúraként adhatja tovább másoknak. A regtech a compliance-adatot automatizálta – a CaaS a jogi és felügyeleti megfelelést adja szolgáltatásként. És ez már történik: a BaaS (Banking as a Service) szegmens – ami ennek egyik formája – 2025-ben már 40 milliárd dolláros globális piac, és 2030-ra 74 milliárd dollárra bővülhet. Remek példa a brit Griffin, ami teljes banklicenccel rendelkező banking-as-a-service szolgáltató – vagyis az ügyfélnek nem kell saját engedélyt szereznie. De lényegében ugyanezt tudja a német Solaris, vagy a francia Société Générale részeként működő elektronikus pénzkibocsátó (EMI), a Treezor.

Új modell – új típusú finanszírozás

Az új modell alapján gyorsabban és olcsóbban lehet fintech céget építeni, mint valaha, de az is látszik, hogy a finanszírozás logikája is megváltozott, különösen induló vagy magvető fázisban. A hagyományos kockázati tőke a már említett elvárások miatt már nem az egyetlen út, és sok esetben nem is a legjobb. Egyre népszerűbb például a Revenue-Based Financing (RBF), vagyis a havi bevételhez kötött finanszírozás. A cég tőkeemelést kap, amit a jövőbeli bevétel egy rögzített százalékával törleszt, így nincs fix részlet és nincs hígulás. Emellett egyre több kockázati tőkealap-kezelő finanszíroz úgy, hogy a kisebb tőkeemelés mellé hitelkeretet tesz, így az adott cég alapítói kevésbé hígulnak, nem veszítik el idejekorán a motivációjukat azzal, hogy túl kevés tulajdonrészük marad.

Jól látszik, hogy a tőkekapacitás részben kiváltható erős Banking-as-a-Service partnerekkel. Egy Griffin- vagy Treezor-alapokra épülő fintech például angyal-befektető + EU támogatás + revenue-based financing (RBF) kombinációval is elindulhat, anélkül, hogy 12–18 hónapot várna EMI- vagy MiCA-engedélyre.

A modell lényege: az infrastruktúra-partnerség felgyorsítja a piacra lépést. Egy engedélyköteles megoldást építő 2–3 fős csapat, amely KYC/AML-t banking-as-a-service-en keresztül old meg, beágyazott pénzügyek (embedded finance) API-kra épít, és agentekkel vezérelt munkafolyamatokkal menedzseli a felügyeleti megfelelést, akár 1 millió euró alatti tőkével is képes elindulni. Ez a mai európai környezetben forradalmi.

A régi modellel nem az a gond, hogy rossz termékeket vinnének piacra a fintechek, vagy mert nem tudnak versenyezni a bankokkal, hiszen technológiai fejlettségben, vagy az ügyféligényekre való gyors reagálás képességét tekintve még mindig a fintecheknél az előny. A szektor egyszerűen talált egy olyan metódust, amivel a drasztikusan megnövekedett szabályozói terhekhez és a kiszáradt kockázati tőkefinanszírozáshoz alkalmazkodott. Ma, 2026-ban még átmeneti korszakban vagyunk, ökoszisztéma szintű koordináció és széleskörben elterjedt BaaS szolgáltatók nincsenek még. Fontos, hogy Magyarország és a közép-európai régió ebben az átmenetben nem csak passzív szemlélő lehet. Az, hogy az itt megszerzett licensz az egész Európai Unióban érvényes – vagyis egyszer kell megszereznie a cégnek, utána az összes tagállamban használhatja, tehát passportál –, jól képzett és még versenyképes bérű a munkaerő, és kiváló a pénzügyi infrastruktúra (a magyar qvik azonnali fizetési rendszer európai szinten is élvonalbeli) nagy lehetőséget teremt, ha az intézményi szereplők – szabályozók, bankok, befektetők, szövetségek – összehangoltan lépnek.

Ráadásul Európa ebben a térben nem áll rosszul: a szokásos toposz szerint az USA a No.1 fintech innovációban, Ázsia a penetrációban erős, vagyis a lakosság nagyon hamar és nagyon széleskörben használja a digitális pénzügyi megoldásokat, Európa meg csak szabályoz és szabályoz. De ennél árnyaltabb a kép: valójában csendben olyat épít, amit a többiek előbb-utóbb kénytelenek átvenni:

szabályokat, infrastruktúrát, standardokat.

A MiCA, a DORA, a PSD3/PSR és a FIDA nem akadályok, hanem exportálható termékek. Jelenleg harminc EU-n kívüli ország vizsgálja a MiCA-t, mint saját szabályozási keretrendszerének lehetséges mintáját.

A legjobb európai fintechek már rájöttek erre: nem harcolnak a megfelelési követelmények ellen, hanem terméket csinálnak belőlük. A szabályozói megfelelés nem teher, hanem belépőjegy, versenyelőny, és egyre inkább geopolitikai kérdés is. Ahogy a pénzügyi szuverenitás és az európai technológiai infrastruktúra függetlensége egyre inkább stratégiai témává válik, a szabályozás maga is infrastruktúrává válik – erről az elmúlt időszakban Christine Lagarde és Mario Draghi nyilatkozott a legélesebben.

És mit érzékel ebből az átlagos ügyfél?

Na és hogy lesz ez jó a magyar családoknak? - tehetjük fel a Facebook kommentelők kedvenc kérdését. Ez a forradalom nem látványos neobank-appokban mutatkozik meg, hanem abban, ahogy a pénzügyi szolgáltatások észrevétlenül beépülnek a mindennapi életbe. Amikor a villanyszerelő egy tablet segítségével helyben részletfizetést ajánl a munkadíjra, amikor a webshop pénztáránál automatikusan megjelenik a "fizess 3 részletben" gomb, vagy amikor a könyvelőd azt mondja, hogy idén nem kellett manuálisan egyeztetnie a bankszámlakivonatokat, ezek mind az új modell eredményei.

A változás a díjakban, a sebességben és a hozzáférésben lesz a leginkább érezhető. Aki ma kisvállalkozóként hitelt kér, azt percek alatt bírálják el, nem hetek alatt. Aki külföldre utal, az egyre kevesebbet fizet az átváltásért. Aki befektetni szeretne, annak már nem kell privát bankári kapcsolat hozzá.

A fintech-forradalom második hulláma nem az okostelefon-képernyőn zajlik, hanem a háttérben, csendben, de annál mélyebben alakítja át azt, ahogy a pénz mozog körülöttünk.

A cikk szerzője Ács Zoltán, a Portfolio konferenciáinak rendszeres résztvevője:

Ács Zoltán MKIK Tőkealap-kezelő, Magyar Fintech Szövetség, vezérigazgató-helyettes, elnök Karrierjét gazdasági újságíróként kezdte, majd megalapította saját startupját, ami sikeres kockázati tőkebevonáson is átesett. 8 évig volt a startupok fejlesztésével és nagyvállalati innovációval fogl

