Meglépi a jegybank: október 1-jétől új világ vár a kriptózókra Magyarországon

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ajánlásokat adott ki a kriptoeszköz-szolgáltatások és kriptoeszközök megfelelőségi követelményeiről és a kriptoeszköz-átküldési szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásairól a kriptoeszköz-szolgáltatók számára.

Ezek teljesítését idén október 1-jétől várja el.

A szolgáltatók által elvégzendő megfelelőségi értékelés célja, hogy az ügyfeleknek szóló befektetési tanácsadás, portfóliókezelés előtt felmérje azok kockázatviselési hajlandóságát, meghatározza kockázati profiljukat. A szolgáltatóknak el kell magyarázniuk, miért kérik az információkat, gondoskodniuk kell azok naprakészségéről, és legalább 2 évente felül kell vizsgálniuk az értékelést.

A szükséges adatok hiányában nem ajánlhatnak kriptoeszközöket és nem nyújthatnak kriptoeszköz-szolgáltatásokat.

Az MNB a folyamat során egyebek közt elvárja, hogy a szolgáltatók egyértelműen rögzítsék felelősségüket (azt, hogy az eljárás eredményének megfelelő kriptoeszközöket, illetve szolgáltatásokat ajánlanak majd). Robottanácsadásos szolgáltatásnál jelezni kell az ügyfeleknek az emberi beavatkozás mértékét is.

Gondoskodni kell az eljárás során az ügyfelek számára egyértelmű kérdésekről, annak magyarázatáról, hogy az adatok – pl. az életkor, pénzügyi helyzet, az ügyfél általános pénzügyi és megosztott főkönyvi (DLT) technológiával kapcsolatos ismeretei stb. – az ügyfelek kockázatviselési hajlandóságának felméréséhez szükségesek. Az MNB elvárása szerint az értékeléshez szükséges – akár online kérdőívvel elvégezhető – felmérés terjedelmének arányosnak kell lennie az adott ügyfél igényével.

Felügyeleti elvárás, hogy a kriptoeszköz-szolgáltatók eljárásaik során alaposan értékeljék az ügyfeleknek ajánlott vagy portfólióiban kezelt eszközöket, az egyenértékű termékek esetében mérlegelve azok költségeit és összetettségét. Elvárt továbbá, hogy a szolgáltató a befektetések közti váltásoknál észszerűen bizonyítsa, hogy a váltás várható előnyei nagyobb mértékűek azok költségeinél.

A kriptoeszköz-átküldési szolgáltatással kapcsolatos világos, könnyen érthető információkat a piaci szereplőknek előzetesen elektronikusan meg kell küldeni az ügyfeleknek. Az MNB elvárja, hogy ennek során a szolgáltató egyebek közt közölje felügyelő hatósága nevét; a szolgáltatás fő jellemzőit; az ügyfél hozzájárulásának (és annak visszavonásának) szabályait; az átküldés esetleges elutasításának feltételeit; az ügyfélmegbízás vagy elutasítás kézhezvételének időpontjait.

A szolgáltatóknak emellett előzetesen az ügyfelek rendelkezésére kell bocsátaniuk az átküldés maximális végrehajtási idejére vonatkozó információt, illetve azt az időpontot, amikor az a DLT-hálózaton visszafordíthatatlanná válik.

Az ügyfeleknek látniuk kell a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi költséget, továbbá azt is, hogy saját informatikai eszközeiknek, szoftvereiknek milyen minimális műszaki követelményeknek kell megfelelniük a kriptoeszköz-átküldéssel kapcsolatos szolgáltatói kommunikációhoz. Ismerniük kell emellett az esetleges csalásra, biztonsági fenyegetésre vonatkozó szolgáltatói értesítés módját, illetve azokat a határidőket is, ameddig értesíthetik szolgáltatójukat a kriptoeszközök jogosulatlanul vagy helytelenül kezdeményezett vagy végrehajtott átküldéséről (és ennek kapcsán a szolgáltatói felelősség maximális összegéről is).

