Óriási érdeklődés: Varga Mihály és a bankvezérek is megszólalnak a Portfolio holnapi konferenciáján

A Tisza Párt eddigi üzenetei alapján a piac joggal számít egy határozott, üzleti bizalmat növelő, piacbarát irányváltásra az új kormánytól. Ez jelentős előrelépés lenne az adózási és szabályozási szempontból is rendkívül hektikus elmúlt 16 év után, különösen a szektor hatékony és növekedésorientált működése szempontjából. A Portfolio-nak nyilatkozó bankvezérek várakozásaiban

a kiszámíthatóbb szabályozási környezet megteremtése,

az uniós pénzek hazahozatala,

a működő otthonteremtési és hitelprogramok folytatása,

a banki digitalizáció támogatása és

a különadók fokozatos kivezetése

szerepel, amelyek mind kedvezőbb üzleti környezetet jelentenének.

Milyen állapotban van a bankszektor?

2024-ben még csak relatív értelemben, 2025-ben már az abszolút számokban is romlott a magyar bankszektor eredményessége, amiben a kamatkörnyezet csökkenésének elhúzódó hatása és a magas költségek egyaránt szerepet játszanak. Konszolidáltan, vagyis például az OTP Bank külföldi leánybankjait és a nem banki érdekeltségeket is figyelembe véve 1%-kal 1967 milliárd forintra csökkent, nem konszolidáltan, vagyis a belföldi bankokat számba véve 8%-kal 1502 milliárd forintra esett tavaly a bankszektor tárgyévi adózott nyeresége az egy évvel korábbihoz képest. Egy dolog a bankszektor nyereségének a csökkenése abszolút értelemben, és egy másik relatív módon, vagyis például a tőke- (ROE) és eszközállomány (ROA) arányában.

A megtérülés hanyatlása már 2024-ben megkezdődött a magyar bankszektorban, 2025-ben pedig folytatódott.

Az MNB nyers számai szerint a 2023-as 18,7%-os csúcsról tavalyelőtt 18,4%-ra, tavaly pedig 16,1%-ra csökkent ez a mutató. Ha csak osztalékkal korrigálunk, akkor 11,2% volt tavaly a ROE, a többi korrekciós tétellel is számolva pedig 16,5%.

Tavaly 122 milliárd forint bankadót és 166 milliárd forint extraprofitadót fizettek a bankok az MNB adatai szerint. Idén még a kormány májusi tervei szerint kisebb mértékben nőtt volna mindkét összeg, ehelyett tervez tavaly november óta 340-350 milliárd forintot beszedni a bankoktól, a pénzügyi vállalkozásokkal együtt pedig 180 milliárd helyett 370 milliárd körül lehet a költségvetési bevétel. Ehhez 20 milliárdos adóalapig 8% helyett 10%, afelett 20% helyett 30% lett az extraprofiadó kulcsa, és nem az 50%-át, csak a 30%-át lehet leírni az elért állampapír-állománynövekmény 10%-ával, az adóalap pedig nem más, mint a két évvel korábbi adózás előtti eredmény, korrigálva néhány tétellel. Nem az adó az egyetlen, amely kormányzati teherként érinti a bankokat: határozatlan ideig él jelen állás szerint a kamatstop, amely bizonyos években 100 milliárd forint feletti összegben, az utóbbi időben már „csak” néhány tízmilliárd forint értékben terhelték a bankokat.

Miközben a jövedelmezőség szempontjából gyengélkedik a bankszektor,

a fő bevételi forrását biztosító hitelezés növekszik, igaz, meglehetőségen féloldalasan.

Míg a háztartások hitelállománya 16%-kal emelkedett egy év alatt, a vállalatoknál ugyanez mindössze 6% volt február végétől február végéig. Másfélszer annyi hitelt vett fel a magyar lakosság idén év elején, mint egy évvel korábban. A tavaly szeptemberben elindult Otthon Start Program a december közepétől január közepéig kitartó „holt szezon” ellenére február végén már 958 milliárd forintnyi hitelfelvételnél járt, ami több mint 28 ezer szerződést jelenthet. Tavaly a lakáshitelek új kihelyezése 46%-kal 1970 milliárd, a személyi kölcsönöké 37%-kal 1121 milliárd forintra emelkedett, ezzel mindkettő nominális csúcsot döntött. Hogy a reálváltozók "kicsit" mást mutatnak, arról itt értekeztünk. A lakáshitelek mellett a fogyasztási hitelezés is dübörög: 2024-ben még 305 ezer, 2025-ben már 352 ezer új személyikölcsön-szerződés született, és az átlagösszeg is jelentősen nőtt.

Hazai statisztikák egész sora mutatja:

a bankok hitelportfóliója egészséges, mint a makk.

Az MNB friss adatai szerint a 90 napon túl késedelmes háztartási hitelek aránya a statisztikák közzétételének kezdete óta először 1% alá csökkent 2025 végére. Eközben az előtörlesztések rekordokat döntenek, a KHR negatív adóslistája közel két évtizede nem volt ilyen rövid, és a lakásvégrehajtások száma is kedvező trendet mutat. A 2020-ban kezdődött Covid-járvány, a 2022-es energiaválság, sőt még a magas infláció időszaka azt mutatta: a magas foglalkoztatottság, az óvatos banki hitelezés, a devizakockázat hiánya és a fixált kamatok együttesen stabil alapot biztosítanak a háztartások fizetőképességének a megőrzéséhez. A tőke- és likviditási helyzet szempontjából nem beszélhetünk történelmi csúcspontról, amiben a Covid idején nyújtott likviditási programok lejárta és az aktív lakossági hitelezésnek is lehet szerepe, ugyanakkor gond nincs, a stabilitási mutatók rendkívül jó képet mutatnak a bankszektorról.

