Óriási érdeklődés: Varga Mihály és a bankvezérek is megszólalnak a Portfolio holnapi konferenciáján

Nagy nevek a Portfolio konferenciáján
A Tisza Párt eddigi üzenetei alapján a piac joggal számít egy határozott, üzleti bizalmat növelő, piacbarát irányváltásra az új kormánytól. Ez jelentős előrelépés lenne az adózási és szabályozási szempontból is rendkívül hektikus elmúlt 16 év után, különösen a szektor hatékony és növekedésorientált működése szempontjából. A Portfolio-nak nyilatkozó bankvezérek várakozásaiban
- a kiszámíthatóbb szabályozási környezet megteremtése,
- az uniós pénzek hazahozatala,
- a működő otthonteremtési és hitelprogramok folytatása,
- a banki digitalizáció támogatása és
- a különadók fokozatos kivezetése
szerepel, amelyek mind kedvezőbb üzleti környezetet jelentenének.
A részletesebb, a bankszektor és a hitelpiac konkrét folyamataira lebontott várakozásokról olyan banki vezetők fognak beszélni a Hitelezés 2026 konferencián, mint
- Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke,
- Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese,
- Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója,
- Krizsanovich Péter, az MBH Bank Stratégiáért és Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese
- Peter Roebben, a K&H Csoport vezérigazgatója,
- Dr. Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója,
- Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója.
Előadást tart Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is,
a konferencia záró szekciójában pedig Király Júlia, a jegybank korábbi, és Kurali Zoltán, az MNB jelenlegi alelnöke is megosztja gondolatait.
Milyen állapotban van a bankszektor?
2024-ben még csak relatív értelemben, 2025-ben már az abszolút számokban is romlott a magyar bankszektor eredményessége, amiben a kamatkörnyezet csökkenésének elhúzódó hatása és a magas költségek egyaránt szerepet játszanak. Konszolidáltan, vagyis például az OTP Bank külföldi leánybankjait és a nem banki érdekeltségeket is figyelembe véve 1%-kal 1967 milliárd forintra csökkent, nem konszolidáltan, vagyis a belföldi bankokat számba véve 8%-kal 1502 milliárd forintra esett tavaly a bankszektor tárgyévi adózott nyeresége az egy évvel korábbihoz képest. Egy dolog a bankszektor nyereségének a csökkenése abszolút értelemben, és egy másik relatív módon, vagyis például a tőke- (ROE) és eszközállomány (ROA) arányában.
A megtérülés hanyatlása már 2024-ben megkezdődött a magyar bankszektorban, 2025-ben pedig folytatódott.
Az MNB nyers számai szerint a 2023-as 18,7%-os csúcsról tavalyelőtt 18,4%-ra, tavaly pedig 16,1%-ra csökkent ez a mutató. Ha csak osztalékkal korrigálunk, akkor 11,2% volt tavaly a ROE, a többi korrekciós tétellel is számolva pedig 16,5%.
Tavaly 122 milliárd forint bankadót és 166 milliárd forint extraprofitadót fizettek a bankok az MNB adatai szerint. Idén még a kormány májusi tervei szerint kisebb mértékben nőtt volna mindkét összeg, ehelyett tervez tavaly november óta 340-350 milliárd forintot beszedni a bankoktól, a pénzügyi vállalkozásokkal együtt pedig 180 milliárd helyett 370 milliárd körül lehet a költségvetési bevétel. Ehhez 20 milliárdos adóalapig 8% helyett 10%, afelett 20% helyett 30% lett az extraprofiadó kulcsa, és nem az 50%-át, csak a 30%-át lehet leírni az elért állampapír-állománynövekmény 10%-ával, az adóalap pedig nem más, mint a két évvel korábbi adózás előtti eredmény, korrigálva néhány tétellel. Nem az adó az egyetlen, amely kormányzati teherként érinti a bankokat: határozatlan ideig él jelen állás szerint a kamatstop, amely bizonyos években 100 milliárd forint feletti összegben, az utóbbi időben már „csak” néhány tízmilliárd forint értékben terhelték a bankokat.
Miközben a jövedelmezőség szempontjából gyengélkedik a bankszektor,
a fő bevételi forrását biztosító hitelezés növekszik, igaz, meglehetőségen féloldalasan.
Míg a háztartások hitelállománya 16%-kal emelkedett egy év alatt, a vállalatoknál ugyanez mindössze 6% volt február végétől február végéig. Másfélszer annyi hitelt vett fel a magyar lakosság idén év elején, mint egy évvel korábban. A tavaly szeptemberben elindult Otthon Start Program a december közepétől január közepéig kitartó „holt szezon” ellenére február végén már 958 milliárd forintnyi hitelfelvételnél járt, ami több mint 28 ezer szerződést jelenthet. Tavaly a lakáshitelek új kihelyezése 46%-kal 1970 milliárd, a személyi kölcsönöké 37%-kal 1121 milliárd forintra emelkedett, ezzel mindkettő nominális csúcsot döntött. Hogy a reálváltozók "kicsit" mást mutatnak, arról itt értekeztünk. A lakáshitelek mellett a fogyasztási hitelezés is dübörög: 2024-ben még 305 ezer, 2025-ben már 352 ezer új személyikölcsön-szerződés született, és az átlagösszeg is jelentősen nőtt.
Hazai statisztikák egész sora mutatja:
a bankok hitelportfóliója egészséges, mint a makk.
Az MNB friss adatai szerint a 90 napon túl késedelmes háztartási hitelek aránya a statisztikák közzétételének kezdete óta először 1% alá csökkent 2025 végére. Eközben az előtörlesztések rekordokat döntenek, a KHR negatív adóslistája közel két évtizede nem volt ilyen rövid, és a lakásvégrehajtások száma is kedvező trendet mutat. A 2020-ban kezdődött Covid-járvány, a 2022-es energiaválság, sőt még a magas infláció időszaka azt mutatta: a magas foglalkoztatottság, az óvatos banki hitelezés, a devizakockázat hiánya és a fixált kamatok együttesen stabil alapot biztosítanak a háztartások fizetőképességének a megőrzéséhez. A tőke- és likviditási helyzet szempontjából nem beszélhetünk történelmi csúcspontról, amiben a Covid idején nyújtott likviditási programok lejárta és az aktív lakossági hitelezésnek is lehet szerepe, ugyanakkor gond nincs, a stabilitási mutatók rendkívül jó képet mutatnak a bankszektorról.
A konferencián ezekről a témákról is részletesebb, aktuálisabb képet kaphat a közönség.
Címlapkép forrása: Portfolio
Vitézy Dávid: meg kell menteni az európai uniós forrásokat
Brüsszelbe utazik.
Betört a mesterséges intelligencia a Forma-1-be: már versenystratégiát alakít és döntéseket javasol
Már nem csak egyszerű szponzorok a techcégek.
Lengyel biztosítóvásárlás a szomszédunkban: gazdát cserél Ukrajna legnagyobb életbiztosítója
Nagy tranzakciót jelentettek be.
Készül a legrosszabbra az Egyesült Államok: rohamtempóban kezdték el felhalmozni a csúcsfegyvert
Felpörgetik a GEM-T-k gyártását.
Alkotmányozási csatározásba kezd a köztársasági elnök a lengyel kormánypártttal
Az EU-források miatti nagytakarítással érvelnek a prezidenciális hatáskörök erősítése mellett.
Mi folyik itt? Senki sem tudja, mi lesz Iránban, mégis csúcson az amerikai tőzsdék
A Morgan Stanely elemzője magyarázatot ad.
Megindult a globális leszámolás a fosszilis tüzelőanyagokkal, de a legnagyobb szennyezők kimaradtak
Közel 60 ország támogatja az önkéntes cselekvési terveket.
Bejelentette Zelenszkij: megcsinálják, amitől Putyin retteg – Benézhetnek a drónok az orosz győzelmi parádéra
Azt mondja, lehet, hogy lesznek váratlan vendégek a moszkvai parádén.
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Mit fognak enni a magyarok, ha minden összeomlik? Ideje aggódni?
Nemsokára 10 milliárd ember kér enni.