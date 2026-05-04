Pszichológiai fertőzéstől tart a Fed vezetője, megszólalt nála a vészcsengő a magánhitelpiac miatt

Barr szerint a bankok és a magánhitelezési piac közötti közvetlen kapcsolatok egyelőre nem adnak okot különösebb aggodalomra. Más területeken azonban már most is láthatók kockázatok. Potenciális veszélyforrásként emelte ki például
a biztosítási szektor és a magánhitelezők közötti átfedéseket.
A Fed kormányzója arra hívta fel a figyelmet, hogy a befektetők az elszigetelt magánhitelezési problémákat könnyen a teljes vállalati szektor válságjeleként értelmezhetik. "
Ahelyett, hogy egyedi, magas kockázatú hitelek problémájaként tekintenének ezekre, inkább azt gondolhatják, hogy repedések jelentek meg a vállalati szektorban, sőt, talán a vállalatikötvény-piacon is
– fogalmazott Barr. Hozzátette: egy ilyen helyzet a hitelezés visszafogását eredményezheti, ami további pénzügyi feszültségekhez vezethet.
A magánhitelezési piacot az utóbbi időszakban több tényező is nyomás alá helyezte. A piaci visszaesés mellett néhány nagy port kavaró csőd is elbizonytalanította a befektetőket. Emiatt sokan megkérdőjelezték az alkalmazott értékelési módszereket és a hitelezési normákat.
Jerome Powell, a Fed elnöke márciusban azt hangsúlyozta, hogy a jegybank szorosan figyelemmel kíséri a magánhitelezési piac fejleményeit.
Jelenleg azonban nem látnak olyan kockázatot, amely a pénzügyi rendszer egészét fenyegetné.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images
