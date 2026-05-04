Rettegnek a magyar végrehajtók a Tisza Párt államosításról szóló ígérete miatt

Röviddel a választások után a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) vezetése, majd a megyei irodavezetők is összeültek, hogy értékeljék a kialakult helyzetet. A találkozókon egyértelművé vált, hogy
a legnagyobb félelmük a Tisza Párt kampányígérete.
Ez ugyanis az eddig szigorúan szabályozott magánvállalkozásként működő irodák állami kézbe vételét célozza. Ezek a cégek jelenleg hatalmas, esetenként évi százmilliós nyereséget termelnek.
A több mint egyórás, kötetlen beszélgetést rögzítő hanganyag alapján a vezetés stratégiai nyugalmat és összetartást kért a jelenlévőktől. Arra figyelmeztettek mindenkit, hogy senki ne hozzon elhamarkodott döntéseket. Külön kérték, hogy ne bocsássanak el munkatársakat arra hivatkozva, hogy úgyis vége a praxisnak. A fő iránymutatás az "aki időt nyer, életet nyer" elve volt. A végrehajtók abban bíznak, hogy az új kormányzat számára nem az ő ügyük lesz az elsődleges. Emellett úgy vélik, hogy a rendszer puszta mérete is megvédi őket a gyors átalakítástól. Az országban működő mintegy kétszáz iroda ugyanis több millió aktát kezel. Ezeknek a hirtelen állami átvétele fizikailag szinte lehetetlen feladat lenne, és
évekre megbéníthatná az ügymenetet.
A zártkörű ülésen már formálódtak az államosítás elleni érvek is. Úgy vélik, a kormánynak komoly politikai kockázatot jelentene magára vállalni ezt a feladatot. Ebben az esetben ugyanis a "gonosz végrehajtó" helyett közvetlenül az államon csattanna a népharag egy-egy kilakoltatás során. Emellett azzal érvelnének, hogy az állami működtetés tízmilliárdos költségeit onnantól az adófizetők állnák. Ráadásul a fix fizetésért dolgozó állami alkalmazottak behajtási hatékonysága jelentősen elmaradhat a profitorientált magánirodákétól. Ha a hazai érdekérvényesítés és a kormányzattal való kapcsolatépítés nem bizonyulna elegendőnek, a felvétel szerint
kész lennének a Nemzetközi Bírósági Végrehajtói Unióhoz fordulni.
Ez a szervezet korábban más országokban már sikeresen lépett fel az államosítási törekvésekkel szemben.
A külső fenyegetettség ellenére a belső feszültség is tapintható a szakmán belül. Többen élesen kritizálták az MBVK vezetését, amiért a kampány során nem védte meg az irodákat. Különösen akkor hiányolták a kiállást, amikor a politikai szereplők "végrehajtói maffiaként" hivatkoztak rájuk. A felvételen elhangzottak szerint ezt a hallgatást a felügyeleti hatóság kényszeríthette ki. Egy esetleges megszüntetés esetén
a végrehajtók kártalanításban vagy végkielégítésben is reménykednek, a hivatalos kinevezésükből hátralévő évekre hivatkozva.
Ugyanakkor maguk is elismerték, hogy a gyakorlatban szinte kivitelezhetetlen lenne egy igazságos kompenzációs rendszer kidolgozása az eltérő bevételekkel rendelkező irodák számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
