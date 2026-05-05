Az MNB visszavonta egy pénzügyi vállalkozás engedélyét és elrendelte a végelszámolását
A Magyar Nemzeti Bank visszavonta a River Factoring Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. A felügyelettel együtt nem működő pénzügyi vállalkozás adatszolgáltatásának, főkönyvének és analitikájának összhangját nem biztosította, a szükséges mértékű értékvesztés elszámolását és céltartalék képzését nem igazolta. Vagyoni- és tőkehelyzete így teljes bizonyossággal nem állapítható meg, továbbá jelentős lejárt, de meg nem fizetett kötelezettségei vannak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában

visszavonta a River Factoring Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását.

A jogszabálynak megfelelően a társaság végelszámolójának a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A végelszámolás kezdete a határozat közlésének napja - írta az MNB.

Hozzátették, hogy az MNB 2024-ben célvizsgálatot indított a River Factoring Zrt. pénzügyi szolgáltatási tevékenységének ellenőrzésére, amelyben súlyos üzleti megbízhatósági (prudenciális) hiányosságokat állapított meg. A River Factoring Zrt. a célvizsgálat óta nem igazolta teljeskörűen az adatszolgáltatása, a főkönyvi kivonata és az analitikus kimutatása közötti összhangot, nem támasztotta alá az értékvesztés-elszámolás és céltartalékképzés megfelelőségét, így a vagyoni- és tőkehelyzete huzamosabb ideje nem ítélhető meg reálisan - szögezték le.

Folyamatos felügyelés keretében az MNB mindezeken túl megállapította a közlemény szerint, hogy a River Factoring Zrt. jelentős lejárt, nem teljesített kötelezettségekkel rendelkezik. Emellett nem igazolta, illetve könyvvizsgálói véleménnyel nem támasztotta alá, hogy az egyéb követelései mögé nem szükséges értékvesztést elszámolnia, és nem mutatta be, hogy ezek a követelések biztosítékkal fedezettek. Mindezek szintén hozzájárultak a vagyoni- és tőkehelyzettel kapcsolatos aggályokhoz - közölte a jegybank.

A River Factoring Zrt. emellett több alkalommal súlyosan megsértette az MNB határozataiban foglaltakat . A felügyelet ismételt, többszöri határozati kötelezései ellenére sem teljesítette maradéktalanul a korábbi, vele szemben alkalmazott célvizsgálatot lezáró határozati előírásokat, valamint a folyamatos felügyelet keretében feltárt prudenciális hiányosságok tisztázására kiadott határozatokban előírtakat. - írták.

Az MNB leszögezte: a huzamosabb ideje fennálló problémák miatt az MNB már 2025 májusában a kötelezések mellett a jogszabályi előírásoknak megfelelő működés helyreállításáig megtiltotta a River Factoring Zrt-nak az osztalékfizetést, illetve új kezesség- és garanciavállalási ügyletek megkötését. Emellett akkor 14,6 millió forint bírságot is kirótt a pénzügyi vállalkozásra. Mivel a korábban feltárt hiányosságok kiküszöbölése továbbra is elmaradt, az MNB ezúttal már a tevékenységi engedély visszavonásáról kellett döntést hoznia - zárul a közlemény.

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Hitelezés 2026

2026. május 5.

