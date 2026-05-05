Bombabiznisz a bankoknak: irdatlan pénzt fog hozni az AI – kérdés, hogy az ügyfeleknek jut-e belőle

Szerénységgel érdemes közelíteni az AI témájához, mert nagyon gyors fejlődésen megy keresztül a technológia, minden nap új fejleményeket tapasztalunk, a jövő teljességgel beláthatatlan – kezdte előadását Juhász László. Elmondása szerint nehezítő körülmény, hogy olyan AI-hype van a világban, hogy minden piaci szereplő szinte kénytelen "nagyot mondani" a témában.

Feltétlenül egy revolúciót látunk, egy transzformatív folyamat zajlik

– húzta alá Juhász. Azt is elárulta: most, hogy már két-három éve élünk az AI-láz világában, az látszik, hogy a technológia révén évi 340 milliárd dolláros többletprofitra tehet szert a bankszektor 2030-ra.

A banki működés terén az autonóm, real-time megoldások révén komoly költségcsökkentési potenciált hordoz magában a mesterséges intelligencia alkalmazása. A hitelezés terén mind a targetálásban, a termékfejlesztésben, a kockázatelbírálásban ugrásszerű javulásokat lehet elérni az AI-segítségével – emelte ki.

Olyan pillanatban vagyunk, amikor az AI-chatfunkciókat már szinte a múlt képviselőinek tekinthetjük, újabban az agentic AI kapja a fő fókuszt.

Juhász bemutatta: tavaly év végén mintegy 14% volt azon vállalatok aránya, akik ténylegesen pénzt kerestek az AI alkalmazásával. A potenciál tehát nagy, de az AI-vezérelt profit még nem épült be általánosan a mindennapjainkba.

A szakember figyelmeztetett: néha az új technológiák bevezetésekor megfeledkezünk a velejáró új költségtípusokról, de a végső szaldóhoz ezeket nettó szemlélettel kell nézni.

Nagyon jelentős profitnövekedés várható a bankoknál – nagy kérdés, hogy ez a pénz kinél marad a végén: a bankok megtartják maguknak, vagy részben átengedik az ügyfeleknek kedvezőbb díjak formájában?

A folyamatok felgyorsulása borítékolható, korábban hetekig tartó folyamatok akár napokra rövidülhetnek, ezt a fejlődést az ügyfelek is közvetlenül megérezhetik. A dokumentáció terén klasszikus egyszerűsítés és gyorsulás várható, hiszen a gép hatékonyabb ebben, mint az emberi munka. Egy valós nemzetközi példa szerint akár órák alatt megszülethet a döntés egy lakáshitel elbírálásáról – hívta fel a figyelmet az előadó.

Juhász László Boston Consulting Group, ügyvezető igazgató, szenior partner

Juhász úgy látja: az üzleti döntéshozatalkor a „Big Win”-ekre érdemes koncentrálni, ugyanis néhány kulcsfontosságú terület kiaknázásával lehet igazán jelentős eredményeket elérni, nem pedig azzal, ha a bankok szétforgácsolják a figyelmüket és az anyagi erőforrásaikat. Hozzátette, hogy nagyon jól kell promptolni, az AI helyes pályára állítása elengedhetetlen a megfelelő működéshez.

A banki fejlesztéseknél Juhász szerint az ember a kulcstényező: az algoritmus 10%-ot tehet ki a sikerből, 20% múlik az adatokon, és 70% az emberi oldal hozzájárulása.

Senki nem látja még tisztán a jövőt, de valószínűleg emberek és AI-agentek együttműködő hálózatában kell gondolkodnunk, ahol az ember a hozzáadott értéket, a stratégiai döntéseket viszi, miközben nagyban támogatja őt a mesterséges intelligencia. Mindenkinek azzal kell foglalkoznia, amiben komparatív előnye van.

Nagyon fontos, hogy fejlesszük a munkatársakat az AI alkalmazása terén, de ne általánosan, hanem fókuszáltan, a saját munkájukhoz kapcsolódóan – tanácsolta Juhász László.

