Botrány a Morgan Stanley magyar irodája körül: szigorúan tiltott dolgokat végezhettek, nyomozás indult

A Wall street Jopurnal azt írja, hogy abank 2024 nyarán hét fiatal európai szakembert vett fel befektetési banki elemzőként a budapesti irodájába. A koncepció lényege a cikk szerint az volt, hogy
az alacsonyabb bérköltségű magyar fővárosba szervezzék ki a pénzügyi modellek építését, a prezentációk készítését és a tranzakciók támogatását.
Ezeket a feladatokat a New York-i vagy londoni központokban egyébként jóval drágábban fizetett pályakezdők látják el. A csoportot azóta mintegy negyven fősre bővítették. A budapesti elemzők havonta nagyjából 1500 eurót kerestek. Ez a londoni vagy New York-i fizetéseknek mindössze a harmada vagy a fele, bár a megélhetési költségek is alacsonyabbak a magyar fővárosban. Az új belépők bére azóta mintegy 1700 euróra emelkedett. A fizetés mellett a pozíció másik fő vonzerejét az jelentette, hogy a toborzók két év jó teljesítmény után kilátásba helyezték a bank New York-i vagy londoni központjába történő áthelyezést - írja a lap.
Megjegyezték, hogy a FINRA vizsgálata arra irányul, hogy pontosan milyen feladatokat végeztek a budapesti elemzők. Azt is ellenőrzik, hogy milyen kapcsolatban álltak az ügyfelekkel, és hogyan felügyelték a munkájukat. Egy 2024-es belső feljegyzésben a bank egyértelműen rögzítette, hogy a budapesti munkatársak
nem rendelkeznek engedéllyel szabályozott tevékenység végzésére.
Ebbe beletartozik az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolattartás és az ügyfél-átvilágítási (KYC) folyamatok lebonyolítása is a cikk szerint, ám hozzáteszik azt is:
Az informátorok szerint azonban ezeket a szabályokat a gyakorlatban nem tartották be.
Az elemzők rendszeresen kaptak KYC-feladatokat. Egyikük például egy ismert fedezeti alap vezérigazgatójának útlevélmásolatát kapta meg egy tranzakcióhoz kapcsolódó ügyfél-bevezetési folyamat részeként. Ráadásul az ügyfeleknek készített prezentációkban a budapesti elemzőket a New York-i és londoni csapatok tagjaiként tüntették fel, amerikai és brit zászlóval jelölve őket a WSJ szerint.
Azt írták, a munkakörülmények szintén jelentős feszültséget szültek. A New York-i csapatokat támogató elemzők az időeltolódás miatt jellemzően délután egy órától hajnali hétig dolgoztak budapesti idő szerint. Bár a Morgan Stanley 2024-ben, egy Bank of America-alkalmazott halálát követően korlátozta a fiatal munkatársak munkaidejét, a források szerint a budapesti irodában ezeket az irányelveket gyakran figyelmen kívül hagyták. A túlórapénz kérdése is heves vitákat kavart. A lap azt állítja cikkében, az eredetileg heti negyven óra feletti munkáért járó túlóradíjat
a bank egyszerűen úgy szüntette meg, hogy az elemzői pozíciót vezető állású munkakörré sorolta át, így a munkajogi szabályok szerint a pótlék már nem járt az alkalmazottaknak.
Hozzáteszik, a legnagyobb elégedetlenséget az váltotta ki, amikor 2025 őszén a vezetők közölték a csapattal a jövőbeli kilátásokat. Kiderült, hogy az áthelyezés New Yorkba vagy Londonba egyáltalán nem garantált. Emellett a Budapesten eltöltendő minimális időt kettőről három évre növelték, és aki végül átkerül, annak ott újra az elemzői ranglétra legaljáról kell indulnia. A bejelentést követően az elemzők mintegy húsz százaléka azonnal felmondott. Eddig összesen négy munkatársnak ígérték meg a központi irodákba történő áthelyezést.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Úgy néz ki, igaz, amit Moszkva mondott: elismerte a távoli ország, hogy több ezer fegyverese harcol az ukrán fronton
Gustavo Petro nagyon nem örül annak, hogy már egy egész zászlóaljnyi kolumbiai harcol a fronton.
Bejelentette Trump: Amerika tüzet nyitott az iráni gárdistákra
Dübörög a tegnap bejelentett művelet.
Fájdalmas igazság derült ki az áfacsökkentésről: gigantikus pénzek folynak el, és egyáltalán nem az jár jól, akire gondolnál
Különösen aktuális ez Magyarországon, ahol a hivatalba lépő Tisza-kormány adócsökkentést ígér.
Riasztást adott ki Goldman Sachs: drámai ütemben fogynak a globális olajkészletek, vészesen közeleg a kritikus szint
A Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások akadozása miatt.
Bejelentette a tűzszünetet Ukrajna!
Május 5-én éjféltől.
Devizaswap-megállapodásról tárgyal az Egyesült Arab Emírségek és az USA
Az elit klubba akarnak tartozni.
Bejelentette Zelenszkij: erre fogják használni az EU-s hitel első részletét
Már júniusban jönnie kéne.
Brutális megtorlást helyezett kilátásba Moszkva, azonnali menekülésre szólítják fel a lakosságot
Tömeges megtorló rakétacsapások jöhetnek.
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?