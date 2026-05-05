Botrány a Morgan Stanley magyar irodája körül: szigorúan tiltott dolgokat végezhettek, nyomozás indult

A Wall street Jopurnal azt írja, hogy abank 2024 nyarán hét fiatal európai szakembert vett fel befektetési banki elemzőként a budapesti irodájába. A koncepció lényege a cikk szerint az volt, hogy

az alacsonyabb bérköltségű magyar fővárosba szervezzék ki a pénzügyi modellek építését, a prezentációk készítését és a tranzakciók támogatását.

Ezeket a feladatokat a New York-i vagy londoni központokban egyébként jóval drágábban fizetett pályakezdők látják el. A csoportot azóta mintegy negyven fősre bővítették. A budapesti elemzők havonta nagyjából 1500 eurót kerestek. Ez a londoni vagy New York-i fizetéseknek mindössze a harmada vagy a fele, bár a megélhetési költségek is alacsonyabbak a magyar fővárosban. Az új belépők bére azóta mintegy 1700 euróra emelkedett. A fizetés mellett a pozíció másik fő vonzerejét az jelentette, hogy a toborzók két év jó teljesítmény után kilátásba helyezték a bank New York-i vagy londoni központjába történő áthelyezést - írja a lap.

Megjegyezték, hogy a FINRA vizsgálata arra irányul, hogy pontosan milyen feladatokat végeztek a budapesti elemzők. Azt is ellenőrzik, hogy milyen kapcsolatban álltak az ügyfelekkel, és hogyan felügyelték a munkájukat. Egy 2024-es belső feljegyzésben a bank egyértelműen rögzítette, hogy a budapesti munkatársak

nem rendelkeznek engedéllyel szabályozott tevékenység végzésére.

Ebbe beletartozik az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolattartás és az ügyfél-átvilágítási (KYC) folyamatok lebonyolítása is a cikk szerint, ám hozzáteszik azt is:

Az informátorok szerint azonban ezeket a szabályokat a gyakorlatban nem tartották be.

Az elemzők rendszeresen kaptak KYC-feladatokat. Egyikük például egy ismert fedezeti alap vezérigazgatójának útlevélmásolatát kapta meg egy tranzakcióhoz kapcsolódó ügyfél-bevezetési folyamat részeként. Ráadásul az ügyfeleknek készített prezentációkban a budapesti elemzőket a New York-i és londoni csapatok tagjaiként tüntették fel, amerikai és brit zászlóval jelölve őket a WSJ szerint.

Azt írták, a munkakörülmények szintén jelentős feszültséget szültek. A New York-i csapatokat támogató elemzők az időeltolódás miatt jellemzően délután egy órától hajnali hétig dolgoztak budapesti idő szerint. Bár a Morgan Stanley 2024-ben, egy Bank of America-alkalmazott halálát követően korlátozta a fiatal munkatársak munkaidejét, a források szerint a budapesti irodában ezeket az irányelveket gyakran figyelmen kívül hagyták. A túlórapénz kérdése is heves vitákat kavart. A lap azt állítja cikkében, az eredetileg heti negyven óra feletti munkáért járó túlóradíjat

a bank egyszerűen úgy szüntette meg, hogy az elemzői pozíciót vezető állású munkakörré sorolta át, így a munkajogi szabályok szerint a pótlék már nem járt az alkalmazottaknak.

Hozzáteszik, a legnagyobb elégedetlenséget az váltotta ki, amikor 2025 őszén a vezetők közölték a csapattal a jövőbeli kilátásokat. Kiderült, hogy az áthelyezés New Yorkba vagy Londonba egyáltalán nem garantált. Emellett a Budapesten eltöltendő minimális időt kettőről három évre növelték, és aki végül átkerül, annak ott újra az elemzői ranglétra legaljáról kell indulnia. A bejelentést követően az elemzők mintegy húsz százaléka azonnal felmondott. Eddig összesen négy munkatársnak ígérték meg a központi irodákba történő áthelyezést.

