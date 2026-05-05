Egyenes pálya, a köd eloszlatása: elárulták a bankvezérek, mit várnak az új kormánytól

Kiszámíthatóság, a vízszintes szabályozási pálya megteremtése, az uniós pénzek hazahozatala, a hitelezést támogató programok szelektív megtartása, a digitalizáció és a különadók fokozatos, előre látható kivezetése – így foglalható össze röviden az, amit a bankszektor vár az új kormánytól. A Portfolio keddi Hitelezés 2026 konferenciáján bankvezérek beszéltek várakozásaikról, a szektor kilátásairól.

Mit szeretne a bankszektor az új kormánytól?

A cikkünk bevezetőjében szereplő kívánságlistát Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója vázolta fel, aki egyébként optimista a magyar gazdaságra nézve, amennyiben az EU-pénzek megérkeznek.

Ha a gazdaságpolitikát az autóvezetéshez hasonlítjuk, jelenleg nagy ködben vezetünk, és az új kormány dolga az, hogy a beruházásra és a növekedésre fókuszálva oszlassa el ezt a ködöt – mondta Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója, aki 12 évnyi CIB-vezetés után Olaszországban, régiós szinten folytatja pályafutását.

Peter Roebben, a K&H Bank vezérigazgatója a piactorzító intézkedések, például a kamatstop mielőbbi kivezetésének, valamint az euró bevezetésének a fontosságát hangsúlyozta: a vállalatokkal és a háztartások konvergenciájára rácsatlakozva szerinte a bankok is növekedni tudnak majd.

Krizsanovich Péter, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese szerint 9000 fő dolgozik a bankjuknál, így náluk is hasonló a hangulat, mint az országban, sokan örülnek a választások eredményének. Sokat kell tennie az új kormánynak a gazdasági növekedés megfelelő szerkezetben történő beindítása érdekében, különösen is oda kell figyelnie a fegyelmezett fiskális politikára.

Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója szerint a 21. században a videóbankos hitelszerződés-kötés lehetővé tétele már nem lenne nagy elvárás a szabályozótól, emellett egy stabil 3-5 éves költségvetési politikára, a heti gyakoriságú fiskális döntési kényszerek elkerülése és az uniós források hazahozatala is nagyon kívánatos lenne. „Kevesebb állam, több verseny” – fogalmazta meg a verseny erősítésére vonatkozó elvárását, és azt is hangsúlyozta, hogy nem az olcsó munkahelyekre, összeszerelő üzemekre építő gazdaságpolitika is fontos.

Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese szerint az OTP Bank részvényárfolyama jól mutatja, mennyire örülnek a befektetők a kormányváltásnak. Szerinte olyan egyszerű, átlátható és hosszú távon megmaradó szabályozást szeretnének a bankszektorban, amellyel a bankok és az ügyfelek is jól tudnak kalkulálni, ilyen lehet az is, hogy milyen hitelekkel lehetne a kamatstopos hiteleket kiváltani, vagy milyen otthontámogatási programra lenne szükség. Minden ilyen kérdésről szívesen konzultálnak az új kormánnyal.

A közönségszavazás szerint a kamatstophoz és a végrehajtásokhoz nyúlhat először hozzá az új kormány. Becsei András szerint a hatékony végrehajtásoknak nagy jelentősége van a fedezetek érvényesítése szempontjából, a devizahiteles perek esetében viszont a bankok jellemzően megfelelően jártak el a kockázatfeltáró nyilatkozatokkal, itt a szavai alapján nincs sok teendő. A kamatstop kivezetése időszerű, de felkészülési időt kell hagyni az érintett adósoknak.

Jön-e külföldi bank Magyarországra?

Az, hogy nálunk mi történik, az a sztori egyharmada, az energiaárak alakulásának jóval nagyobb a hatása, a geopolitikában azonban sajnos nem állunk jól – vélte Zolnai György, aki szerint a fúziókon nagyot tudnak nyerni a bankok, két bank összeolvadásából például egy teljes éves extraprofitadót meg lehet spórolni. Viszont ha egy külföldi nagybank megvesz egy kisebb szereplőt nálunk, az nem teremt igazi szinergiát.

Hollandiában három nagy bank adja az eszközállomány háromnegyedét, mégis nagy a verseny közöttük. Nem a piaci szereplők száma határozza meg igazán a verseny intenzitását – mondta Hegedüs Éva, aki szerint ez a téma tulajdonosi kompetencia.

Peter Roebben szerint nagyon pozitív Magyarország számára, hogy a külföldi bankok azon gondolkoznak, hogy Magyarországon indítsanak üzletet. Ugyanakkor erős a verseny, folyamatosan mérethatékonysági kihívásokkal szembesül a szektor, és a legnagyobb kihívás a szektor számára az, hogy fenntartsa a technológiai fejlődést. A KBC nagyon elkötelezett Magyarország iránt, és ha van felvásárlási lehetőség, azt megvizsgálja, minthogy az ellenkezőjén gondolkodna.

Simák Pál elmondta: egy olyan regionális, digitális entitás létrehozásán dolgoznak, amely Magyarországra is beléphet az Intesa Sanpaolo kötelékében, de nem a CIB brand alatt. Egy nagybank kivonulása viszont akkor elképzelhető, ha egy bankcsoport felülvizsgálja regionális jelenlétét.

Milyen költségcsökkentési tartalékok vannak a bankrendszerben? Mi lesz a jövedelmezőséggel?

Krizsanovich Péter szerint elég sok ilyen tartalék van, és elkerülhetetlen lesz, hogy költséghatékonyságot javítsanak a bankok, és az alól az MBH Bank sem kivétel. Az elmúlt években az IT-költségek jelentős mértékben nőttek, ám e téren fordulatot hozhat a mesterséges intelligencia.

Az agentic AI és a digitalizáció lehetővé teszi, hogy a Gránit Bank a bankrendszer átlagánál sokkal jobb költséghatékonysági mutatókkal rendelkezzen – mondta Hegedüs Éva.

A bankszektor valós tőkearányos eredménye tavaly 11% volt a magyar piacon, idén 8-9% lehet az osztalékbevételek és a külföldi leánybankok teljesítménye nélkül, az adóterhelést is figyelembe véve – mondta Becsei András. Ha minden terhet összeszámítunk, akkor a bankszektor terhelése 50%-os.

Mi lesz az államtól függő cégek hiteleivel?

A NER-es cégek teljes GDP-kitettsége nem nagy, néhány százalék. Ha a hitelkitettségét nézzük, akkor 25-30% lehet az arányuk, ha belevesszük a Növekedési Kötvényprogramot is – mondta Zolnai György. Többféle cég van a körükben is: van, amelyiket könnyen át tudnak adni másik tulajdonosnak, és vannak, akik nagy arányban a piacról dolgoznak. Nem mondja azt, hogy nincs látnivaló, lesz átrendeződés is, de ez várhatóan gördülékenyen kezelhető lesz a bankszektor szintjén szerinte.

A Gránit Bank kitettsége az állam felé, illetve az MNB-s programokban is marginális, a hitelminőség kiváló, és a fedezettség is kiváló, így nem számít turbulenciára házon belül Hegedüs Éva.

Nem lát olyan tényezőt az MBH Bank sem, amely szektorszinten portfólióromlás mozgatórugója lehetne, egyedi vállalati cash flow-problémák persze előfordulhatnak, de ezek jellemzően jól kezelhetők a bankok szempontjából – mondta Krizsanovich Péter.

Hogy állnak az AI használatával a bankok?

Jó indulattal a harmadik fázisban vagyunk már az AI bevezetésében, de pénzt még nem csináltunk belőle, és elkezdtünk visszavenni, mert volt néhány nem kívánatos eredménye az agentic AI használatának - mondta Zolnai György. Drága a technológia, nem biztos, hogy mindig megéri azonnal lépni, havonta érkeznek zseniális dolgok, érdemes kivárni.

A K&H már látja valós gazdasági előnyeit is az AI használatának, a mobilbankjukban Kate már több mint 300 use case-en keresztül képes átvezetni az ügyfeleket – mondta Peter Roebben. A belső folyamatokban nehézséget jelent, hogy bár sok adattal rendelkeznek, de nem a megfelelő tartalomban és struktúrában, ezért realistának kell lenni az AI alkalmazásával.

A technológiai változás hihetetlenül gyors, nem lehet becsukni az ajtót az agentic AI előtt. Egy nagy szervezetben hosszas elemzés kell, hogy megelőzze az alkalmazását, egy olyan digitális bank esetében azonban, mint a Gránit Bank, előbb meg lehet teremteni Hegedüs Éva szerint azt, hogy már pénzt is keresnek rajta - van, ahol már 60%-os hatékonyságjavulást is elértek vele.

