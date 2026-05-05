Elképesztő veszteséget okozott egy titokzatos magánhiteles csalás

Váratlan, 400 millió dolláros csalással összefüggő veszteség rontotta el a HSBC első negyedéves eredményét. Ez komoly kérdéseket vet fel a bankszektor magánhitel-piaci kitettségével kapcsolatban.

Európa legnagyobb bankja 9,4 milliárd dolláros adózás előtti eredményt ért el az első negyedévben. Ez némileg elmaradt a 9,59 milliárd dolláros elemzői konszenzustól, valamint az egy évvel korábbi 9,5 milliárd dolláros értéktől is. A jelentés nyomán a bank hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei 4 százalékot estek.

A várható hitelezési veszteségek 400 millió dollárral 1,3 milliárd dollárra ugrottak.

Az emelkedés részben egy brit befektetési banki részlegnél feltárt csaláshoz kapcsolódó kitettségnek tudható be.

Emellett az amerikai–izraeli–iráni konfliktus és a romló gazdasági kilátások is rontották a helyzetet. A bank a veszteséget "csalással összefüggő másodlagos értékpapírosítási kitettségként" jellemezte, amelynek hátterében egy brit pénzügyi befektető áll. A HSBC nem nevezte meg az érintett társaságot. Azt azonban közölte, hogy összesen 3 milliárd dollárnyi ilyen jellegű finanszírozási kitettséggel rendelkezik. Ezeket a követelésportfóliókat jelzálog-, fogyasztási és autóhitelek fedezik.

Hasonló problémával küzd a Barclays is. A pénzintézet 228 millió font (308 millió dollár) értékvesztést számolt el az összeomlott brit áthidaló hiteleket nyújtó vállalat, a Market Financial Solutions (MFS) felé fennálló kitettsége miatt.

Az MFS korábban csalási vádak nyomán csődeljárás alá került.

A HSBC vesztesége a magánhitel-piac feszültségeinek újabb jele. Az ágazat az utóbbi években gyorsan növekedett. Ennek oka, hogy az intézményi és tehetős magánbefektetők magasabb hozamokat kerestek a kevésbé likvid, nehezebben árazható hitelek piacán. A HSBC közlése szerint 111 milliárd dolláros magánpiaci kitettsége van, amelyből 22 milliárd dollár kifejezetten magánhitelekhez kapcsolódik.

Forrás: Reuters

