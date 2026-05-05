Ez lesz végre az a kormány, amely fiskális fegyelmet tart? – Elmondták a közgazdászok, mi vár a magyar gazdaságra

A fiskális fegyelem a legfontosabb ahhoz, hogy az eurót minél előbb bevezethesse Magyarország, ehhez azonban olyan elköteleződésre van szükség, amely az eddigi kormányokra nem volt jellemző. Ráadásul egy sor olyan veszély leselkedik a magyar gazdaságra, amelyekre nincs ráhatásunk, ezekről Király Júlia, Kurali Zoltán, Tardos Gergely és Virovácz Péter beszélgetett Madár Istvánnal a Portfolio keddi Hitelezés 2026 konferenciájának záróakkordjaként.

Forintárfolyam, hozamok és kamatok

Király Júlia, az MNB volt alelnöke szerint nem fog tovább erősödni a forint, mert akik rendszerváltásra számítottak, azok nagyjából lezárták mára a pozíciójukat. A rövid távú felminősítés nem valószínű, a továbbiak a konvergenciánktól és az euróbevezetéshez való közeledésünktől függenek majd. Emellett a geopolitikai kockázatoktól és a private credithez köthető, 2008-as hasonló események esetleges megismétlődésétől is, amire nincs hatásunk.

Király Júlia úgy látja, az elmúlt években a tudatos forintgyengítés mindig együtt járt azzal, hogy a forint iszonyatosan volatilissá vált, és nem tudta használni a kamatcsökkentés eszközét élénkítésre a monetáris politika, mert egy kis kamatcsökkentésre a forint gyengüléssel reagált. Király Júlia most is félve csökkentene kamatot, mert a kockázatkerülés szüksége ennek ellene hat. A vállalati hitelezés kapcsán megjegyezte: a vállalatok 30-40%-a NER-közeli vállalat, nagy kérdés, mi lesz ezzel a részével, és bár ma tiszta a bankok hitelportfóliója,

ha megindul a politikai tulajdon átalakítása, annak egészen biztosan lesz gazdasági hatása.

Kurali Zoltán jelenlegi MNB-alelnök szerint elég likvid a magyar eszközök piaca, tehát azt a kérdést feltenni, helyén van-e a forint, olyan, mintha azt kérdeznénk, helyén van-e az S&P 500. A kockázati prémiumok bekövetkezett szűkülését még számon fogja kérni a piac, szükséges lesz hozzá az EU-források hazahozatalára és a fiskális fegyelemre is.

Kurali Zoltán szerint

van egy olyan paradigma, hogy a gyenge forint jó a magyar gazdaságnak, az erős viszont rossz, ezt azonban nem támasztják alá az empirikus adatok.

A konvergencia reálfelértékelődést kíván meg, 2004 óta azonban a forint a legkevésbé felértékelődő deviza a régióban, és azt látjuk az adatokból, hogy ez nem hozott növekedési többletet. Emellett a 75%-os adósságráta is magasnak számít, aminek nem csupán a maastrichti kritériumok szempontjából, hanem az állam mérlegének a stabilizálódása szempontjából is nagy jelentősége van.

Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központjának igazgatója szerint megelőlegezett bizalom áll fenn az új kormány iránt, a piac lát lehetőséget az EU-pénzek hazahozatalára. A forint a mostani szinten erősnek számít, de ha tényleg jó lesz a gazdasági pálya és racionális a gazdaságpolitika, amelyhez alacsony inflációs cél, az EU-pénzek hazahozatala párosul, akkor

akár kis mértékű, lassú további felértékelődés is elképzelhető.

Tardos Gergely örül annak az árfolyampolitikai fordulatnak, ami Magyarországon történt, nehéz olyan területet mondani, aminek a gyenge árfolyama használt volna, igaz, hogy a forinterősödés az exportszektort váratlanul érintette. A hitelezésen belül a vállalati hitelezés némi élénkülést mutatott már év végén, a csökkenő kamatkörnyezet a piaci jelzáloghitelezésnek használhat.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint van esély arra, hogy a lengyel hozamok alá csökkenjenek a magyar kötvényhozamok, de

a megelőlegezett piaci bizalommal nemcsak élni, de visszaélni is lehet.

A geopolitikai helyzet javulása segíthet még a magyar eszközöknek, az energiakitettségünk miatt viszont kockázati prémiumunk van a lengyelekhez képest.

Az ING Banknak többféle forgatókönyve van a Hormuzi-szorosi konfliktussal kapcsolatban, de a legjobb forgatókönyv esetén is 3-6 hónap lehet a normalizálódás időigénye. A mezőgazdaság helyzete sem néz ki jól, jó esetben is 4,5-5%-os átmeneti inflációs csúcsra van esély. Az ING az alappályáján nem nagyon lát lehetőséget kamatcsökkentésre, a jövő évre le lehet húzni 4,5%-ra is akár, de ahhoz mindennek össze kell jönnie, ahhoz a pénzügyminiszteri láncfűrészre is szükség lehet.

Fiskális kiigazítás, euróbevezetés

Nem tud nem olyan kiigazítás lenni, amely egyszerre érinti a bevételi és a kiadási oldalt is, egyszerűen nincs más opció – mondta Kurali Zoltán, hozzátéve, hogy ennek ráadásul fenntartható és hosszú távon is hiteles módon kell végbemennie. Az euró bevezetése akkor tud sikeres lenni, ha egy fokozatos, gördülékeny folyamatként tartós javulást hoz a gazdasági mutatókban, ehhez az inflációs cél felülvizsgálatára is szükség lehet, legkésőbb az ERM-2-be való belépésig.

Az uniós források a GDP 2-3%-a közötti addicionális bevételt jelenthetnek évente, és a kamategyenleg is javulhat – ezek sokat segítenek, tartalmilag azonban még kevés – szögezte le Tardos Gergely, aki elismerte: kollégáival nagyot néztek a márciusi pénzforgalmi hiány láttán. Neki kell esni bizonyos tételeknek, nincs más lehetőség. Ha a költségvetési pálya megfelelő lesz, akkor szerinte már fel lehet húzni egy gyors euróbevezetést.

Virovácz Péter szerint ha hiszünk a konvergenciában és az euró bevezetésében, akkor feszes és fegyelmezett gazdaságpolitika mellett érdemes lehet elgondolkodni az adósságszerkezet átalakításáról, és

növelni a devizaadósság arányát a rendkívül drága lakossági finanszírozás rovására,

ez persze egy high risk – high reward típusú megközelítés, de a külföldi befektetők rákényszeríthetik a kormányt a fiskális figyelemre. Az euró bevezetésére azonban nem szabad politikai célként tekinteni, hanem egy olyan eszközként, amely révén jobban élhetünk – hangsúlyozta Virovácz.

Király Júlia el tud képzelni

egy olyan kormányt, amely nem külső kényszer hatására, hanem saját magától hajlandó és képes olyan fiskális fegyelmet tartani,

amellyel 2030-2031-ig elérhetővé teszi az euró bevezetését. Iszonyú nehéz lesz, de meg lehet csinálni, szeretnék abban hinni, hogy ez most az a kormány lesz, amely magától fegyelmezett lesz - fogalmazott az MNB korábbi alelnöke.

