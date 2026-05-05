Izgalmas időszak elé néz a bankszektor és a hitelpiac - Elárulták a szektor nagyágyúi, mire számítanak

Ez lesz végre az a kormány, amely fiskális fegyelmet tart? – Elmondták a közgazdászok, mi vár a magyar gazdaságra
A fiskális fegyelem a legfontosabb ahhoz, hogy az eurót minél előbb bevezethesse Magyarország, ehhez azonban olyan elköteleződésre van szükség, amely az eddigi kormányokra nem volt jellemző. Ráadásul egy sor olyan veszély leselkedik a magyar gazdaságra, amelyekre nincs ráhatásunk, ezekről Király Júlia, Kurali Zoltán, Tardos Gergely és Virovácz Péter beszélgetett Madár Istvánnal a Portfolio keddi Hitelezés 2026 konferenciájának záróakkordjaként.
Pénz van, bizalom nincs: mi lesz a KKV-k finanszírozásával?
A kis- és középvállalatok finanszírozási helyzetét boncolgató panelbeszélgetés résztvevői úgy vélekedtek, a bankok nem tudnak kilépni a hozam-kockázat alapú keretrendszerből, ezért az nem reális cél, hogy mindenki ugyanolyan feltételekkel kapjon finanszírozást. Ellenben arra érdemes törekedni, hogy szélesebb legyen a hozzáférés (eltérő összeggel, biztosítékkal, állami szerepvállalással és célokkal), mert a magyar vállalati szektor finanszírozottsága – főleg a kisebbeknél – alacsony.
Éles kérdésként került elő, hogy az elmúlt években óriási mennyiségű támogatott forrás és program ment ki, mégsem lett látványosan versenyképesebb a kkv-szektor;
ennek okai között a megszólalók a gyenge termelékenységet és digitális érettséget, a beszállítói láncokba való nehéz belépést, a munkaerő- és tudáshiányt (a multik elszívóerejét), illetve a kiszámíthatóság és bizalom hiányát említették, ami visszafogja a beruházási hajlandóságot. Többen is hangsúlyozták: a támogatásokat célzottabbá kell tenni, a forrásokat inkább beruházásra, hatékonyságra, innovációra és piacra lépésre kell fordítani, nem pedig tartósan olcsó likviditásra, mert az elkényelmesít. Az EU-s pénzektől sem csodát várnak, hanem a hitelesség és a transzparencia javulását, valamint alacsonyabb kockázati felárat – olyan környezetet, ahol csökkenhet a kamatszint, és a vállalkozók egyre inkább piaci alapon mernek fejleszteni.
Célzottabb támogatási rendszer kell, amely valóban az első lakáshoz jutást segíti
A teljes lakáshitelezési piac idén 2500 milliárd forint körüli volument érhet el, ami meghaladná a tavalyi 1970 milliárd forintos szerződéskötést, azonban a szakértők szerint az év második felében csökkenés várható az Otthon Start program előrehozott keresletet generáló hatása miatt. A Portfolio Hitelezés 2026 Konferencia bankvezéri és hitelközvetítői panelének résztvevői szerint a program bevezetése óta markáns változások figyelhetők meg az ügyfélszerkezetben: korábban a 35 év feletti igénylők 60% környékén voltak, ez az arány mára a fiatalok javára fordult át.
- Az igénylők majdnem fele egyébként egyedüli igénylő volt, ami korábban nem volt jellemző trend a piacon, illetve
- a szülő és gyereke együttes igénylése körülbelül 10%-ot tett ki.
A szakértők szerint kérdéses, hogy mennyire sikerült valóban új ügyfélrétegeket megszólítani, és nehéz megállapítani, hogy mekkora a befektetési célú lakásvásárlás aránya. Figyelemreméltó változás, hogy míg a lakástranzakciók száma márciusban még nem érte el a tavalyi szintet, a hitelállomány sokkal jelentősebben nőtt, ami azt jelenti, hogy változik a hitelezettségi arány. Korábban tíz lakásból 4-5 lakást vettek hitelből, ami mára nagyjából 8-9-re nőtt.
A konferencia résztvevői szerint a jelenleginél célzottabb támogatási rendszerre lenne szükség, amely valóban az első lakáshoz jutást segíti. Felmerült a lakástakarékpénztári rendszer újragondolása is, amely a fiatalokat ösztönözné a korai megtakarításra, és egyetértés volt abban is, hogy bármilyen jövőbeli támogatási rendszer esetében az egyszerűség és a gyors adminisztráció kulcsfontosságú kritérium lenne a hatékonyság szempontjából.
A vállalkozások ne várjanak nyugodtabb korszakot!
A KKV-k ma olyan környezetben próbálnak talpon maradni, ahol egyszerre bizonytalan a gazdasági növekedés, az infláció, a kamatszint, az árfolyam és a geopolitika is, így nem csoda, hogy sokan csak kapkodják a fejüket – mondta Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai igazgatója. Vélekedése szerint a "növekedés" szót legfeljebb idézőjelben érdemes használni, mert a stagnálás is úgy jött össze, hogy a szolgáltatások bővültek, miközben az iparban és az agráriumban fékezés látszik. Rámutatott, hogy a beruházások tartósan gyengék, a kamatkörnyezet nem támogató, a fogyasztás pedig csak óvatosan élénkül, ráadásul a pluszjövedelmek egy része nem a magyar gazdaságban landol, hanem importra fordítódik.
Csorbai kiemelte: a legdrágább nem az, hogy hány forint az euró, hanem hogy nem kiszámítható az árfolyam: amikor a cégek nem tudják, mi lesz jövő héten, akkor a legrosszabb forgatókönyvre áraznak,
ez önmagában is fűtheti az inflációt és ronthatja a beruházási kedvet. A külső tényezőket (EU-források, energiabiztonság, geopolitika) a korábbinál meghatározóbbnak látja, ugyanakkor kitörési pontként az AI-t emelte ki: míg a nagyvállalatoknál gyakran hosszú belső szabályozási körök előzik meg a bevezetést, a KKV-k gyorsabban tudnak kísérletezni – ehhez viszont adatok, modellezés és előrelátás kell, mert a hatások nem szépen, lineárisan jönnek, hanem egymást erősítve és láncreakciókat indítva. Azt üzente: nyugodtabb időszak belátható időn belül nem jön, ezért aki előre tud tekinteni, az versenyelőnybe kerül.
Idén is 10% felett nőnek a lakásárak?
Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal (IFK) javaslatait nem sikerült figyelembe venni az Otthon Start bevezetése során, már a kezdetekkor nem értettek egyet az ingatlanfejlesztők a Budapestet a programból szinte kizáró 1,5 milliós négyzetméterárkorláttal és az energetikai elvárás nélkül, használt lakásokra is kiterjedő elérhetőséggel sem – hangzott el az ingatlanosok kerekasztal-beszélgetésében a Portfolio konferenciáján. Nehéz ma lakáshoz jutni Magyarországon, szükség van tehát egy támogatási rendszerre, de az egyensúlyt valószínűleg máshol kellene megtalálni, mint eddig, anélkül, hogy a támogatások kivezetésével lefullasztanánk a lakáspiacot. Jelenleg bizonytalanság és iránykeresés érzékelhető a piacon. Ahhoz, hogy valamilyen irányba el tudjanak köteleződni a vásárlók, szükség lenne a „rángatások” kiiktatására, miközben amúgy most is szükség van a támogatási rendszer mielőbbi korrekciójára. Ma a lakásárak magasabban vannak, mint amit a piac organikus elért volna,
idén mindenesetre a tavalyi 23,5%-nál kisebb áremelkedés várható, az első nagy keresleti hullám lecsengett az Otthon Startban,
bár a közönségszavazásban az 5-10%-os sáv kapott relatív többséget, a panelrésztvevők szerint fennáll inkább a veszélye a két számjegyű emelkedésnek továbbra is. Szó volt a beszélgetésben a tervasztalon lévő lakások hitelezését lehetővé tevő társasházi építményi jogról is, ez azonban a közönség kétharmada szerint működésképtelen koncepció, bár az is elhangzott, hogy egyes kis bankok nyitottnak tűnnek már az alkalmazására. Sikeréhez szükség lenne arra is, hogy az önkormányzatok minél több telket szabadítsanak fel kedvező áron. Úgy tűnik, az ingatlanfejlesztők legnagyobb vágya azonban az, hogy égesse be örökre az új kormány az 5%-os lakásáfát.
Több mint 500 oldalnyi papír kell egy magyar lakáshitelhez
Minden dimenzióban utolsó előtti helyen áll a magyar lakáshitelállomány az EU-ban, a lakáshitelek háztartások jövedelemhez viszonyított szintje és a GDP-arányos penetráció alapján egyaránt. A lakásárak a jövedelemhez képest csúcson vannak, és a lakosság anyagi erejét leképező fogyasztáshoz képest is elszakadtak felfelé – hívta fel a figyelmet előadásában Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító-ügyvezetője. A legtöbbet keresők dominálják a lakáshitel-kereslestet, és ez érdemi korlátot jelent a növekedésnek. A lakáshitelek 81%-a támogatott konstrukció, az önállóan felvett piaci lakáshitelek aránya 15% alatti. Az Otthon Start hatására megugrott a hitelarány, viszony mérsékelődött a hitelfelvevői jövedelem, viszont nettó 800 ezer forint alatt elenyésző most is az ügyletek aránya. Sándorfi szerint fontos lenne a kínálati oldal érdemi erősítése kiszámítható lakáspolitikával, és az ingatlantranzakció szinten is hitelképes réteg kiszélesítése, valamint a lakáshitelezés adminisztrációjának radikális csökkentése, ma ugyanis több mint 500 oldalnyi dokumentációt kellene átolvasnia az ügyfélnek.
a jelzáloghitelezlési folyamat időráfordításának megoszlása ma 30% szakmai munka & 70% adminisztráció.
A Sándorfi Balázs által megfogalmazott javaslatok: 1. Lakáshitelezés teljes szabályozásának felülvizsgálata: EU-n belüli best practice-k átvétele, 2. Digitális azonosítás és aláírás szabályozói kereteinek komplex újragondolása és egységesítése, 3. Innováció & Felügyelet: támogató együttműködés (miért NE csináljuk meg helyett: hogyan tudjuk megcsinálni), 4. Szabályozói kérdésekben teljes spektrumú előkészítő egyeztetések: bankok és közvetítők is kapjanak szerepet, 5. Az állami adatbázisok megnyitása az értéklánc összes szereplője részére, 6. DÁP szintlépése, 7. Kormányzat: a bankellenes kommunikáció helyett objektív (hiteltermékek megértését is támogató) kommunikáció.
Lízingpiac: még bőven van tér a növekedésre
A lízing ma azért működik jól a hazai KKV-knál, mert gyors, rugalmas, és jellemzően kevesebb fedezetet kér, miközben az eszköz tulajdonjoga a futamidő alatt a lízingcégnél marad. Ez érdemi előnyt ad a finanszírozó oldalán, és a vállalkozónak is egyszerűbbé teszi a beruházást – mondta el Berényi Gábor (ügyvezető igazgató, Merkantil Bank). A szakember szerint Európában átlagosan az eszközbeszerzések mintegy 28%-a valósul meg lízinggel, a fejlettebb piacokon ez akár 45% is lehet, miközben Magyarország a 2008-2010-es válság után 4-5%-os szintről mára 10-12% környékére zárkózott fel. A Merkantil tapasztalata alapján a lízingportfólió gerincét továbbra is a KKV-k adják, és a vállalkozóknak a napi gyakorlatban különösen vonzó, hogy például autófinanszírozásnál már a kereskedésben elindítható az ügylet, jó esetben akár órák alatt szerződésig jutva. Berényi arról is beszélt, hogy a támogatott konstrukciók szerepe ma megkerülhetetlen:
a Széchenyi-programok és az Exim refinanszírozási megoldásai a lízinges ügyletekben is kétharmados súlyt képviselnek,
ami szerinte azt jelzi, hogy ezekre a „hidakra” továbbra is szükség van. A konstrukciók közül a KKV-k piacán a tulajdonszerzést kínáló pénzügyi lízing a favorit, míg az operatív lízing (tartós bérlet) inkább a multiknál jellemző a mérlegen kívüli kezelés és költségoptimalizálás miatt.
Középút a KKV-finanszírozásban
A KKV-finanszírozásban könnyű belecsúszni abba a végletbe, hogy "majd a piac mindent megold", és ugyanilyen könnyű átesni a ló másik oldalára, ahol mindent állami eszközökkel akarnak pótolni – mondta Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a KAVOSZ igazgatóságának elnöke. A vezető szerint a magyar gazdaság elérte az eddigi, főként erőforrás-kihasználásra építő növekedési modell határait, a következő szakaszban tudás- és hatékonyságalapú váltás kell. Ehhez pedig olyan finanszírozási mix, amely alapvetően piaci, de átmenetileg be tud lépni oda, ahol a piac hézagos – különösen most, amikor az EU-források lassabban érkeznek és a kamatkörnyezet is szigorúbb. Ennek egyik pilléreként a Széchenyi Kártya Programot emelte ki: 2025-ben mintegy 3300 milliárd forintnyi igény érkezett, és
az Egyensúly Intézet független, 10 éves hatásvizsgálata alapján a program tartósan magasabb növekedési pályára tudta állítani a gazdaságot,
azaz nemcsak költsége, hanem bevételi oldala is van. Egy másik példaként a Demján Sándor Tőkeprogramot hozta fel, amely a vállalkozásokat a formálisabb, dokumentáltabb működés felé tolja, miközben olyan ötletekhez is odateszi a tőkét, amelyeket a bankok önmagukban nehezen finanszíroznának.
Várhatóan csökkenni fog az Otthon Start dominanciája
Az Otthon Start program feltételeinek várható szigorítása és célzottabbá válása miatt a program dominanciája fokozatosan csökkenni fog – a teljes 2025-2026-os szerződéses volument mintegy 1650 milliárd forintra becsülte Florova Anna, az OTP Bank Retail Hitelezési Tribe ügyvezető igazgatója a Hitelezés 2026 konferencián.
A kereslet az árplafon és a budapesti árak miatt is a vidék felé tolódott.
A hitelek felét 50-60, illetve 60-80 négyzetméteres lakásokra költik, a másik fele viszont érdekesen oszlik meg: vidéken házat, Budapesten inkább kisebb lakásokat vásároltak. Nemzetközi összehasonlításban rámutatott, hogy a stabil, kiszámítható lakáshitelpiacokkal rendelkező országokban – mint Németország, Ausztria vagy Dánia – 3-4%-os kamatszint mellett mérsékelt áremelkedés jellemző, míg Magyarországon az átlagosan 6,5%-os piaci kamatszint a régió magasabb sávjába sorolható, és a tapasztalatok szerint 3-5%-os kamatszint alatt élénkül igazán érdemben a lakáspiac.
0%-os hitelek, avagy a 2021-2027-es ciklus menetrendje
Kasziba Levente (igazgató, EU Üzleti Igazgatóság, Magyar Fejlesztési Bank) szerint látványosan megfordult a hangulat az EU-s pénzek körül: nemrégiben még kellemetlen téma volt, most hirtelen mindenki azt figyeli, "jönnek-e a források". Hangsúlyozta, hogy
az MFB-nél elérhető, 0%-os kamatozású EU-s finanszírozások a 2021-2027-es kohéziós ciklus előre lefektetett menetrendje alapján futnak: eddig is voltak, most is vannak, és a következő időszakban is lesznek.
A programok célja a vállalkozásfejlesztés, energiahatékonyság, K+F és digitalizáció. Saját KKV-felmérésük alapján a cégek 2026-os beruházási terveiben a hatékonyságjavítás a legerősebb motívum, miközben az energetikai- és digitális tudatosságon még van mit javítani. Az igazgató ismertette, konkrétan milyen 0%-os konstrukciókat és milyen feltételekkel érhetnek el ma a hazai vállalkozások.
Nagyvállalati hitelezés: megvan a finanszírozási forrás és a kockázati étvágy, de a bizalom fokozatos helyreállítására még szükség van
A nagyvállalati hitelezési kerekasztal résztvevői egyetértettek abban, hogy a kormányváltás hatásai rövid távon természetesen még nem érezhetőek, és a gazdaságpolitika részletei egyelőre nem ismertek, így az idei évre egyelőre nagy változás nem várható - bár már az is előrelépés lesz, ha az a bizonyos út, amin halad a gazdaság, már nem ködös, alsóbbrendű és kátyús. Kulcskérdés a bizalom fokozatos helyreállítása és az uniós források sikeres lehívása: e kettő akár 2,5 százalékos GDP-növekedést is hozhat Magyarországon jövőre, az idei 1,5 százalékos várakozáshoz képest.
A bankoknál megvan a finanszírozási forrás és a kockázati étvágy, a
hitelezés felfutásának fő akadálya a magas kamatkörnyezet, a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika, valamint a geopolitikai feszültségek – köztük a közel-keleti konfliktus és a német recesszió – által okozott bizonytalanság,
miközben a vállalati fizetésképtelenségi mutatók enyhe romlást mutatnak, a régiós exportpiacokon, különösen Lengyelországban 17-18 százalékkal nőtt a fizetésképtelenségi eljárások száma, és a hitelbiztosítók mintegy 21,5 milliárd eurós fedezetállományt tartanak magyarországi cégeknél.
A forint erősödése a vállalati ügyfelek között vegyes fogadtatásra talált. Míg az import szempontjából kedvező, az exportcégek nehézségekkel küzdenek. A szakértők szerint azonban a fő probléma Magyarország termelékenységének európai átlagtól való elmaradása. "Még mindig ott tartunk, hogy sírunk azon, hogy a forint beerősödik, de azon nem gondolkodunk, hogy hogyan lehetne a hatékonyságot javítani" - fogalmazott az egyik előadó.
Fogyasztási hitelezés: a személyi kölcsön és a BNPL gyorsan fejlődik, a többi termék kevésbé
A személyikölcsön-hitelezés jelentős része a létező ügyfélbázison történt az elmúlt időszakban Magyarországon, a bankok nagy arányban saját ügyfeleiket hitelezik. Az úgynevezett pre-approved ügyfelek mellett a top-up jelenségnek is nagy szerepe van, vagyis magas a refinanszírozás aránya is, az állomány kevésbé nő, mint amit az új kihelyezések indokolnának. Eddig a proaktív ajánlások, most pedig már a kifejezetten releváns proaktív ajánlások kezdenek előtérbe kerülni. Fejlődési utat járnak be a bankok, a K&H-nál például már a hitelfelvételek 20-25%-a olyan megkeresésből származik, amelyet a bank indított. A személyi kölcsön boomjában az MNB
elsősorban a kínálati oldal fejlődésének, és nem a kereslet fokozódásának a hatását látja.
Elhangzott a beszélgetésben: a folyószámla- és hitelkártyatermékek előtt nem várható jelentős növekedés, utóbbival kapcsolatban át is alakult a piaci percepció: hiteltermékből inkább tranzakcionális termékké vált. A személyi kölcsönök piacán nem jellemző a bedőlés, köszönhetően a megfelelő adósságfék-szabályoknak is, a kedvező banki portfólióminőséghez a sokszor szinte azonnali banki portfóliótisztítás is hozzájárul. Az új BNPL-szabályozás féloldalasra sikerült, nem került be a Hpt.-be, amivel az adósságfékszabályok és a KHR is vonatkozna rá, ennek jellemzően a bankok is örülnének, és az MNB is szeretne közel lenni a piachoz a szabályozásában. A közönségszavazás és a panelbeszélgetők szerint is 2-3 év múlva jöhet el az, hogy - főleg a meglévő ügyfeleknél -
a személyikölcsön-felvételek többségéhez már érdemben fognak mesterséges intelligenciát igénybe venni az ügyfelek.
Private credit: nem 2008, de már nem lehet fűnek-fának hitelt nyújtani
Kállay András (partner, igazgatósági tag, Apelso Trust) szerint a private credit piac körül idén látványosan felerősödött az "összeomlás-narratíva", de a helyzet messze nem hasonlítható egy az egyben 2008-hoz: vannak negatív trendek, ezért nagyon szelektíven érdemes kitettséget vállalni, ugyanakkor nem lát olyan rendszerszintű kockázatot, ami a világgazdaságot is komolyan megüthetné. A negatív hírek fő forrása az volt, hogy
több nagy szereplő korlátozta a visszaváltásokat – például a piaci sztenderd szerinti 5 százalékos limit alkalmazásával.
Kállay szerint ez az eszközosztály hosszabb távra szól, és nem minden befektető árazta jól a likviditást. Azt is hangsúlyozta: a private credit lényege, hogy a befektető hitelezőként jelenik meg, a piac térnyerését a banki finanszírozás visszaszorulása, a szabályozói szigorítások, illetve a hitelfelvevők rugalmasság iránti igénye hajtja, de ennek ára a magasabb kamat és a kockázatok koncentrációja. Szerinte a magyar vagyonszerkezet továbbra is konzervatív, az alternatív eszközök portfólión belüli súlya alacsony, a private credit kitettség itthon még nem érdemi, de Európában a következő években egyre fontosabb szerepet kaphat ez a piac.
Személyi kölcsön: ugrást hoz az adatvezéreltség, az eseményalapú marketing és a perszonalizáció
Kifejezetten kedvező a makrogazdasági környezet a fogyasztási hitelezés szempontjából. A fogyasztási hitelek penetrációja 6% Magyarországon, ez az EU-ban az egyik legmagasabb, ugyanakkor a támogatott konstrukcióktól (babaváró, munkáshitel) megtisztítva az uniós átlagszinten vagyunk – ismertette Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezetője.
Idén a tavalyit valamivel meghaladó, 1200 milliárd forint körüli személyikölcsön-kihelyezésre számít az MBH Bank
a bankszektorban, a munkáshitel viszont lassul, így év végére 240 milliárd forintot érhet el a szektorszintű állomány. A folyószámlahitelek és a hitelkártyák darabszáma 2025 végén egyaránt új mélyponton volt, gyengébb itt a hajtóerő, viszont a BNPL terjed, és egyre hangsúlyosabb a piacon. A változó ügyféligények, a big data, a fintechek térnyerése és a szabályozói környezet egyaránt alakítja a fogyasztási hitelek piacát, utóbbin belül a CCD2 uniós irányelv és a FIDA a legfontosabb. Egy adatvezérelt bank számára kiemelt fontosságú az eseményalapú marketing és a perszonalizáció, ennek részleteiről is beszélt a szakmai közönségnek Soós Csaba.
Egyenes pálya, a köd eloszlatása: elárulták a bankvezérek, mit várnak az új kormánytól
Kiszámíthatóság, a vízszintes szabályozási pálya megteremtése, az uniós pénzek hazahozatala, a hitelezést támogató programok szelektív megtartása, a digitalizáció és a különadók fokozatos, előre látható kivezetése – így foglalható össze röviden az, amit a bankszektor vár az új kormánytól. A Portfolio keddi Hitelezés 2026 konferenciáján bankvezérek beszéltek várakozásaikról, a szektor kilátásairól.
"Repül a nehéz kő" – figyelmeztet a Bankszövetség elnöke, hatalmas fordulatot vár a magyar bankoknál
"Itt az ideje újra szakmázni, újra vitatkozni, és büszkén vallani, hogy a közgazdaságtannak is vannak törvényei" – jelentette ki Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke a Portfolio Hitelezés 2026 konferencián, ahol a magyar gazdaság és a bankszektor előtt álló kihívásairól beszélt az áprilisi választások után és az új kormány érkezése kapcsán.
Mi a legnagyobb különbség a brit és a magyar hitelpiac között? - Nem az ügyfél
Szabályozási konvergencia, részleges piaci felzárkózás, valamint az adatvagyon mélyülése és bővülése (a „képfelbontás növelése”) határozhatja meg a régiónk és benne Magyarország hitelpiacának a jövőjét a következő években – vélte előadásában Mikola Gergely a Provident anyacégének, az IPF Plc.-nek a globális vállalati és kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója a Portfolio keddi Hitelezés 2026 konferenciáján.
Bombabiznisz a bankoknak: irdatlan pénzt fog hozni az AI – kérdés, hogy az ügyfeleknek jut-e belőle
A mesterséges intelligencia forradalmi átalakulást hoz a bankszektorban: a Boston Consulting Group előrejelzése szerint 2030-ra évi 340 milliárd dolláros többletprofitot generálhat az iparágban. Juhász László, a BCG ügyvezető igazgatója szerint számos területen ugrásszerű javulást hozhat az AI, a korábban hetekig tartó folyamatok akár napokra rövidülhetnek. Ugyanakkor a valódi siker kulcsa nem maga a technológia, hanem az emberi tényező: a siker 70 százaléka az emberi oldalon múlik, ezért a munkatársak célzott fejlesztése elengedhetetlen – szögezte le a szakember a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján tartott előadásában.
Varga Mihály: dupla ennyit is hitelezhetnének a magyar bankok, célzottabb programok kellenek
A magyar bankok tőkehelyzete egy kedvező gazdaságpolitikai környezetben és megfelelő külső körülmények mellett akár a jelenlegi hitelállomány dupláját is elbírná. Beindulhat a vállalati hitelezés, de ehhez nem általános, hanem célzott, akár ágazati szintekre is lehatoló programokra van szükség – jelentette ki előadásában Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján.
Mi vár a magyar bankszektorra? - Elkezdődött a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciája
