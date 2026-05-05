Izgalmas időszak elé néz a bankszektor és a hitelpiac - Elárulták a szektor nagyágyúi, mire számítanak

A kis- és középvállalatok finanszírozási helyzetét boncolgató panelbeszélgetés résztvevői úgy vélekedtek, a bankok nem tudnak kilépni a hozam-kockázat alapú keretrendszerből, ezért az nem reális cél, hogy mindenki ugyanolyan feltételekkel kapjon finanszírozást. Ellenben arra érdemes törekedni, hogy szélesebb legyen a hozzáférés (eltérő összeggel, biztosítékkal, állami szerepvállalással és célokkal), mert a magyar vállalati szektor finanszírozottsága – főleg a kisebbeknél – alacsony.

Éles kérdésként került elő, hogy az elmúlt években óriási mennyiségű támogatott forrás és program ment ki, mégsem lett látványosan versenyképesebb a kkv-szektor;

ennek okai között a megszólalók a gyenge termelékenységet és digitális érettséget, a beszállítói láncokba való nehéz belépést, a munkaerő- és tudáshiányt (a multik elszívóerejét), illetve a kiszámíthatóság és bizalom hiányát említették, ami visszafogja a beruházási hajlandóságot. Többen is hangsúlyozták: a támogatásokat célzottabbá kell tenni, a forrásokat inkább beruházásra, hatékonyságra, innovációra és piacra lépésre kell fordítani, nem pedig tartósan olcsó likviditásra, mert az elkényelmesít. Az EU-s pénzektől sem csodát várnak, hanem a hitelesség és a transzparencia javulását, valamint alacsonyabb kockázati felárat – olyan környezetet, ahol csökkenhet a kamatszint, és a vállalkozók egyre inkább piaci alapon mernek fejleszteni.