Kiderült az igazság: olyat enged meg a sofőröknek a Tesla vadonatúj rendszere, amitől a szabályozók kiborultak

A Tesla FSD (Supervised) nevű vezetéstámogató rendszerét áprilisban engedélyezte a holland közlekedési hatóság (RDW), amely
most az uniós szintű elismertetésen dolgozik.
Az illetékes uniós bizottság kedden tárgyalja az ügyet. Ezen az ülésen a holland hatóság ismerteti majd döntésének indokait. Az EU-szintű jóváhagyáshoz minősített többség szükséges, vagyis a tagállamok 55 százalékának kell igennel szavaznia, feltéve, hogy ők képviselik az uniós népesség legalább 65 százalékát. Erre a héten még biztosan nem kerül sor, a következő szavazási lehetőség júliusban és októberben lesz.
A holland, svéd, finn, dán és norvég hatóságok között zajló, eddig nyilvánosságra nem került levelezésből számos aggály rajzolódik ki. Hans Nordin, a svéd közlekedési hatóság szakembere egy áprilisi e-mailben "meglehetősen meglepőnek" nevezte, hogy a Tesla FSD-je
megengedi a sebességhatár túllépését.
Jukka Juhola, a finn közlekedési hatóság munkatársa januárban megkérdőjelezte, hogy a rendszer jeges utakon is biztonságosan használható-e. Az északi országok felügyeleti szervei azt is firtatták, hogyan kezeli a szoftver az úttesten feltűnő jávorszarvasokat.
Szintén felmerült, hogy a "Full Self-Driving" (teljes önvezetés) elnevezés félrevezetheti a sofőröket. A név ugyanis azt sugallja, hogy az autó önállóan vezet, miközben a rendszer folyamatos emberi figyelmet követel. Nordin egy januári levelében azt kérdezte, nem kelt-e a márkanév hamis illúziókat a fogyasztókban az FSD valós képességeit illetően. Ezenkívül a hatóságok szerint a mobilhasználatot megakadályozó biztonsági funkciók is könnyen kijátszhatók.
A hatóságok nemtetszésüket fejezték ki amiatt is, hogy a Tesla nyilvánosan arra buzdította a járműtulajdonosokat, gyakoroljanak nyomást a döntéshozókra. Musk a tavalyi éves közgyűlésen szólította fel erre az ügyfeleket, akik ezt követően valósággal elárasztották leveleikkel az illetékes hivatalokat. Stein-Helge Mundal, a norvég közúti igazgatóság munkatársa szerint a hatóságoknak "rengeteg energiát kell fordítaniuk a félretájékoztatott fogyasztók leveleinek megválaszolására". Ivan Komusanac, a Tesla uniós üzletfejlesztési vezetője bocsánatot kért a norvég hatóságtól, és elismerte, hogy más országokból is érkeztek hozzájuk hasonló panaszok.
Ugyanakkor egyes döntéshozók pozitívan is értékelték a szoftvert. Egy dán tisztviselő októberi e-mailje szerint a járművek
nagyon jól teljesítettek a koppenhágai csúcsforgalom összetett közlekedési helyzeteiben.
Egy holland szakember pedig a párizsi Diadalív körüli közlekedésben szerzett kedvező tapasztalatokról számolt be.
A Teslának komoly üzleti érdeke fűződik az európai jóváhagyáshoz, mivel az FSD-t havi előfizetéses modellben értékesítik, európai eladásaik pedig 2025-ben 27 százalékkal estek vissza. A holland hatóság ugyanakkor nem hozott nyilvánosságra semmilyen kutatási adatot, amelyre az engedélyezést alapozta volna. "Azt mondjuk: bízzanak bennünk, alaposan teszteltük" - közölte az RDW vezérigazgatója a Reuters hírügynökséggel.
Forrás: Reuters
