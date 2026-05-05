  • Megjelenítés
Magyarországon lezajlott az első éles, AI-ügynök által végrehajtott fizetés
Bank

Magyarországon lezajlott az első éles, AI-ügynök által végrehajtott fizetés

Portfolio
A Mastercard ma bejelentette, hogy sikeresen lezajlott az első éles, hitelesített AI ügynök által végrehajtott tranzakció az OTP Bank közreműködésével. 
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A kártyatársaság Agent Pay technológiájára épülő tranzakció szemlélteti, miként képesek az

AI‑ügynökök a fogyasztók nevében vásárlásokat lebonyolítani.

Ebben a felhasználási esetben az AI‑ügynök egy OTP Bank által kibocsátott Mastercard kártyával rendelkező felhasználónak javasolt, foglalt le, majd fizetett előleget egy kávékóstolóra a felhasználó nevében. A tranzakciót egy AI‑ügynök tette lehetővé, amely az online kereskedő platformjához csatlakozva a fogyasztó nevében végezte el a vásárlást.

A vásárlás során agentic tokenek kerültek felhasználásra, amelyek az érzékeny adatokat véfik, valamint az erős ügyfélhitelesítést biztosítják a teljes folyamat során.

Még több Bank

Mi vár a magyar bankszektorra? - Dübörög a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciája

Egyenes pálya, a köd eloszlatása: elárulták a bankvezérek, mit várnak az új kormánytól

Az MNB visszavonta egy pénzügyi vállalkozás engedélyét és elrendelte a végelszámolását

Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere elmondta: “Amit néhány hónappal ezelőtt még távoli trendként emlegettünk, az ma már valóság Magyarországon is. Az AI hatalmas lehetőséget kínál a mindennapi feladatok egyszerűsítésére."

Becsei András, az OTP Bank Retail Divíziójának vezérigazgató-helyettese a tranzakció kapcsán elmondta: „Ahogy a tranzakciók egyre „önállóbbá válnak”, elengedhetetlenek az erős védelmi mechanizmusok. Természetesen ezeknél a tranzakcióknál sem hagyható el az ügyfél‑felhatalmazás és fontos az átláthatóság is. ”

A Mastercard Agent Pay biztosítja az AI által indított vásárlásokhoz szükséges védelmi mechanizmusokat. A fogyasztói hozzájárulás egyértelműen rögzítésre kerül, a vásárlás megerősítése pedig a Mastercard Payment Passkeys (biometrikus azonosítással történő erős ügyfélhitelesítés) segítségével történik.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Fájdalmas igazság derült ki az áfacsökkentésről: gigantikus pénzek folynak el, és egyáltalán nem az jár jól, akire gondolnál
Botrány a Morgan Stanley magyar irodája körül: szigorúan tiltott dolgokat végezhettek, nyomozás indult
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility