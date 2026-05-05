Magyarországon lezajlott az első éles, AI-ügynök által végrehajtott fizetés

A Mastercard ma bejelentette, hogy sikeresen lezajlott az első éles, hitelesített AI ügynök által végrehajtott tranzakció az OTP Bank közreműködésével.

A kártyatársaság Agent Pay technológiájára épülő tranzakció szemlélteti, miként képesek az

AI‑ügynökök a fogyasztók nevében vásárlásokat lebonyolítani.

Ebben a felhasználási esetben az AI‑ügynök egy OTP Bank által kibocsátott Mastercard kártyával rendelkező felhasználónak javasolt, foglalt le, majd fizetett előleget egy kávékóstolóra a felhasználó nevében. A tranzakciót egy AI‑ügynök tette lehetővé, amely az online kereskedő platformjához csatlakozva a fogyasztó nevében végezte el a vásárlást.

A vásárlás során agentic tokenek kerültek felhasználásra, amelyek az érzékeny adatokat véfik, valamint az erős ügyfélhitelesítést biztosítják a teljes folyamat során.

Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere elmondta: “Amit néhány hónappal ezelőtt még távoli trendként emlegettünk, az ma már valóság Magyarországon is. Az AI hatalmas lehetőséget kínál a mindennapi feladatok egyszerűsítésére."

Becsei András, az OTP Bank Retail Divíziójának vezérigazgató-helyettese a tranzakció kapcsán elmondta: „Ahogy a tranzakciók egyre „önállóbbá válnak”, elengedhetetlenek az erős védelmi mechanizmusok. Természetesen ezeknél a tranzakcióknál sem hagyható el az ügyfél‑felhatalmazás és fontos az átláthatóság is. ”

A Mastercard Agent Pay biztosítja az AI által indított vásárlásokhoz szükséges védelmi mechanizmusokat. A fogyasztói hozzájárulás egyértelműen rögzítésre kerül, a vásárlás megerősítése pedig a Mastercard Payment Passkeys (biometrikus azonosítással történő erős ügyfélhitelesítés) segítségével történik.

