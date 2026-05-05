Mi a legnagyobb különbség a brit és a magyar hitelpiac között? - Nem az ügyfél

Szabályozási konvergencia, részleges piaci felzárkózás, valamint az adatvagyon mélyülése és bővülése (a „képfelbontás növelése”) határozhatja meg a régiónk és benne Magyarország hitelpiacának a jövőjét a következő években – vélte előadásában Mikola Gergely a Provident anyacégének, az IPF Plc.-nek a globális vállalati és kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója a Portfolio keddi Hitelezés 2026 konferenciáján.

Mikola Gergely előadásában elmondta:

az IPF ügyfeleinek a 41%-a, a magyarországi Provident ügyfeleinek a 28%-a olyan településen él, aminek a lélekszáma 5000 főnél kisebb - ez fontos aspektusa annak, amit ők „financial inclusionnak” neveznek; ráadásul az IPF ma már messze nem egytermékes cég, többek között hitelkártyákkal és biztosításértékesítéssel is foglalkozik egyes országokban,

nemzetközi tapasztalataik alapján egy angol és egy román customer journey-ben nincsenek nagy eltérések, mégis van egy óriási különbség a két piac között: a folyamat háttérben felhasznált adatok mennyisége, minősége és mélysége nagyon markánsan eltér, és persze többek között a hitel / GDP arányban, vagyis a penetrációban is jelentős különbségek vannak, ugyanakkor

nem markánsan különböző ügyfeleket lát az IPF az egyes piacain, hanem hasonló ügyfeleket nagyon különböző „képfelbontásban”.



Mikola Gergely International Personal Finance plc, Globális vállalati és kormányzati kapcsolatok igazgató Több mint két évtizedes tapasztalattal a vállalati ügyek területén Mikola Gergely jelenleg az International Personal Finance Plc globális vállalati ügyekért felelős igazgatójaként dolgozik, ahol strat … Tovább

Ezért nem különböző ügyfelekre építenek különböző modelleket, hanem hasonló ügyfelekre különböző láthatósági szinteken

a bankhasználatban sincsenek nagy eltérések, 70-95% közötti jellemzően a penetráció, vagyis nem elsősorban a digitalizáció igénybevétele jelenti a különbséget az egyes piacok között,

a szabályozás minden piacon egyértelműen és egységesen az ügyfelekről szól, az ő igényeikre kíván választ adni, és egy erős szabályozási konvergencia látható,

egyes piacokon persze alacsony a szabályozottság szintje, és a szabályozási arbitrázs magasabb kockázatvállalású szereplőket vonz a piacra, ami reputációs kockázatot jelent az adott piac számára,

a szabályozási konvergencia nem rossz dolog tehát, de egyúttal azt is jelenti, hogy a sikert nem a szabályozás, hanem az határozza meg, ki tud az egyes piacokon jobban hitelezni,

az IPF arra számít, hogy az adatok mennyisége, minősége és mélysége jelentősen bővülni fog, az egy-egy ügyfélről rendelkezésre álló magyarországi 5-10 felől az Egyesült Királyság 20-25 historikus adatához fogunk például közeledni,

a határon átnyúló hitelezés bővülni fog, de az adatokban való eltérés olyan jelentős az egyes piacok között, hogy a következő 5 évben várhatóan nem hoz áttörést.

Címlapkép forrása: Shutterstock