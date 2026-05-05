Mi a legnagyobb különbség a brit és a magyar hitelpiac között? - Nem az ügyfél

Mikola Gergely előadásában elmondta:
- az IPF ügyfeleinek a 41%-a, a magyarországi Provident ügyfeleinek a 28%-a olyan településen él, aminek a lélekszáma 5000 főnél kisebb - ez fontos aspektusa annak, amit ők „financial inclusionnak” neveznek; ráadásul az IPF ma már messze nem egytermékes cég, többek között hitelkártyákkal és biztosításértékesítéssel is foglalkozik egyes országokban,
- nemzetközi tapasztalataik alapján egy angol és egy román customer journey-ben nincsenek nagy eltérések, mégis van egy óriási különbség a két piac között: a folyamat háttérben felhasznált adatok mennyisége, minősége és mélysége nagyon markánsan eltér, és persze többek között a hitel / GDP arányban, vagyis a penetrációban is jelentős különbségek vannak, ugyanakkor
nem markánsan különböző ügyfeleket lát az IPF az egyes piacain, hanem hasonló ügyfeleket nagyon különböző „képfelbontásban”.
- Ezért nem különböző ügyfelekre építenek különböző modelleket, hanem hasonló ügyfelekre különböző láthatósági szinteken
- a bankhasználatban sincsenek nagy eltérések, 70-95% közötti jellemzően a penetráció, vagyis nem elsősorban a digitalizáció igénybevétele jelenti a különbséget az egyes piacok között,
- a szabályozás minden piacon egyértelműen és egységesen az ügyfelekről szól, az ő igényeikre kíván választ adni, és egy erős szabályozási konvergencia látható,
- egyes piacokon persze alacsony a szabályozottság szintje, és a szabályozási arbitrázs magasabb kockázatvállalású szereplőket vonz a piacra, ami reputációs kockázatot jelent az adott piac számára,
a szabályozási konvergencia nem rossz dolog tehát, de egyúttal azt is jelenti, hogy a sikert nem a szabályozás, hanem az határozza meg, ki tud az egyes piacokon jobban hitelezni,
- az IPF arra számít, hogy az adatok mennyisége, minősége és mélysége jelentősen bővülni fog, az egy-egy ügyfélről rendelkezésre álló magyarországi 5-10 felől az Egyesült Királyság 20-25 historikus adatához fogunk például közeledni,
- a határon átnyúló hitelezés bővülni fog, de az adatokban való eltérés olyan jelentős az egyes piacok között, hogy a következő 5 évben várhatóan nem hoz áttörést.
