  • Megjelenítés
Mi vár a magyar bankszektorra? - Dübörög a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciája
Bank

Mi vár a magyar bankszektorra? - Dübörög a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciája

Portfolio
Elkezdődött a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciája, a magyar bankszektor és hitelpiac egyik legnagyobb éves találkozója. Különleges aktualitást biztosít a rendezvénynek a várható gazdaságpolitikai irányváltás, amely bőven ad beszédtémát az előadóknak, kerekasztal-résztvevőknek. A konferencián elhangzó legfontosabb információkról és megfogalmazott véleményekről ebben a cikkünkben tudósítunk, érdemes visszanézni.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
Megosztás

Egyenes pálya, a köd eloszlatása: elárulták a bankvezérek, mit várnak az új kormánytól

Kiszámíthatóság, a vízszintes szabályozási pálya megteremtése, az uniós pénzek hazahozatala, a hitelezést támogató programok szelektív megtartása, a digitalizáció és a különadók fokozatos, előre látható kivezetése – így foglalható össze röviden az, amit a bankszektor vár az új kormánytól. A Portfolio keddi Hitelezés 2026 konferenciáján bankvezérek beszéltek várakozásaikról, a szektor kilátásairól.

Tovább a cikkhez
Egyenes pálya, a köd eloszlatása: elárulták a bankvezérek, mit várnak az új kormánytól
Megosztás

"Repül a nehéz kő" – figyelmeztet a Bankszövetség elnöke, hatalmas fordulatot vár a magyar bankoknál

"Itt az ideje újra szakmázni, újra vitatkozni, és büszkén vallani, hogy a közgazdaságtannak is vannak törvényei" – jelentette ki Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke a Portfolio Hitelezés 2026 konferencián, ahol a magyar gazdaság és a bankszektor előtt álló kihívásairól beszélt az áprilisi választások után és az új kormány érkezése kapcsán.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Mi a legnagyobb különbség a brit és a magyar hitelpiac között? - Nem az ügyfél

Szabályozási konvergencia, részleges piaci felzárkózás, valamint az adatvagyon mélyülése és bővülése (a „képfelbontás növelése”) határozhatja meg a régiónk és benne Magyarország hitelpiacának a jövőjét a következő években – vélte előadásában Mikola Gergely a Provident anyacégének, az IPF Plc.-nek a globális vállalati és kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója a Portfolio keddi Hitelezés 2026 konferenciáján.

Tovább a cikkhez
Mi a legnagyobb különbség a brit és a magyar hitelpiac között? - Nem az ügyfél
Megosztás

Bombabiznisz a bankoknak: irdatlan pénzt fog hozni az AI – kérdés, hogy az ügyfeleknek jut-e belőle

A mesterséges intelligencia forradalmi átalakulást hoz a bankszektorban: a Boston Consulting Group előrejelzése szerint 2030-ra évi 340 milliárd dolláros többletprofitot generálhat az iparágban. Juhász László, a BCG ügyvezető igazgatója szerint számos területen ugrásszerű javulást hozhat az AI, a korábban hetekig tartó folyamatok akár napokra rövidülhetnek. Ugyanakkor a valódi siker kulcsa nem maga a technológia, hanem az emberi tényező: a siker 70 százaléka az emberi oldalon múlik, ezért a munkatársak célzott fejlesztése elengedhetetlen – szögezte le a szakember a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján tartott előadásában.

Tovább a cikkhez
Bombabiznisz a bankoknak: irdatlan pénzt fog hozni az AI – kérdés, hogy az ügyfeleknek jut-e belőle
Megosztás

Varga Mihály: dupla ennyit is hitelezhetnének a magyar bankok, célzottabb programok kellenek

A magyar bankok tőkehelyzete egy kedvező gazdaságpolitikai környezetben és megfelelő külső körülmények mellett akár a jelenlegi hitelállomány dupláját is elbírná. Beindulhat a vállalati hitelezés, de ehhez nem általános, hanem célzott, akár ágazati szintekre is lehatoló programokra van szükség – jelentette ki előadásában Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján.

Tovább a cikkhez
Varga Mihály: dupla ennyit is hitelezhetnének a magyar bankok, célzottabb programok kellenek
Megosztás

Mi vár a magyar bankszektorra? - Elkezdődött a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciája

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Fájdalmas igazság derült ki az áfacsökkentésről: gigantikus pénzek folynak el, és egyáltalán nem az jár jól, akire gondolnál
Botrány a Morgan Stanley magyar irodája körül: szigorúan tiltott dolgokat végezhettek, nyomozás indult
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility