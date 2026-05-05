Mi vár a magyar bankszektorra? - Dübörög a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciája

Egyenes pálya, a köd eloszlatása: elárulták a bankvezérek, mit várnak az új kormánytól
Kiszámíthatóság, a vízszintes szabályozási pálya megteremtése, az uniós pénzek hazahozatala, a hitelezést támogató programok szelektív megtartása, a digitalizáció és a különadók fokozatos, előre látható kivezetése – így foglalható össze röviden az, amit a bankszektor vár az új kormánytól. A Portfolio keddi Hitelezés 2026 konferenciáján bankvezérek beszéltek várakozásaikról, a szektor kilátásairól.
"Repül a nehéz kő" – figyelmeztet a Bankszövetség elnöke, hatalmas fordulatot vár a magyar bankoknál
"Itt az ideje újra szakmázni, újra vitatkozni, és büszkén vallani, hogy a közgazdaságtannak is vannak törvényei" – jelentette ki Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke a Portfolio Hitelezés 2026 konferencián, ahol a magyar gazdaság és a bankszektor előtt álló kihívásairól beszélt az áprilisi választások után és az új kormány érkezése kapcsán.
Mi a legnagyobb különbség a brit és a magyar hitelpiac között? - Nem az ügyfél
Szabályozási konvergencia, részleges piaci felzárkózás, valamint az adatvagyon mélyülése és bővülése (a „képfelbontás növelése”) határozhatja meg a régiónk és benne Magyarország hitelpiacának a jövőjét a következő években – vélte előadásában Mikola Gergely a Provident anyacégének, az IPF Plc.-nek a globális vállalati és kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója a Portfolio keddi Hitelezés 2026 konferenciáján.
Bombabiznisz a bankoknak: irdatlan pénzt fog hozni az AI – kérdés, hogy az ügyfeleknek jut-e belőle
A mesterséges intelligencia forradalmi átalakulást hoz a bankszektorban: a Boston Consulting Group előrejelzése szerint 2030-ra évi 340 milliárd dolláros többletprofitot generálhat az iparágban. Juhász László, a BCG ügyvezető igazgatója szerint számos területen ugrásszerű javulást hozhat az AI, a korábban hetekig tartó folyamatok akár napokra rövidülhetnek. Ugyanakkor a valódi siker kulcsa nem maga a technológia, hanem az emberi tényező: a siker 70 százaléka az emberi oldalon múlik, ezért a munkatársak célzott fejlesztése elengedhetetlen – szögezte le a szakember a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján tartott előadásában.
Varga Mihály: dupla ennyit is hitelezhetnének a magyar bankok, célzottabb programok kellenek
A magyar bankok tőkehelyzete egy kedvező gazdaságpolitikai környezetben és megfelelő külső körülmények mellett akár a jelenlegi hitelállomány dupláját is elbírná. Beindulhat a vállalati hitelezés, de ehhez nem általános, hanem célzott, akár ágazati szintekre is lehatoló programokra van szükség – jelentette ki előadásában Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján.
Mi vár a magyar bankszektorra? - Elkezdődött a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciája
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hatalmas fordulat: végleg szakított Putyinnal Oroszország egykori szövetségese – Behívták inkább Brüsszelt
Történelmi találkozó zajlott Jerevánban.
Furcsa mozgások a Rheinmetallnál, de száguld az árfolyam
A megrendelésállomány jól alakul.
Lépett az Egyesült Államok: olyan védelmi rendszert adnak el a Közel-Keletre, amire még nem volt példa
Szintet lép a szaúdi légvédelem.
"Repül a nehéz kő" – figyelmeztet a Bankszövetség elnöke, hatalmas fordulatot vár a magyar bankoknál
Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke előadott a Portfolio Hitelezés 2026 konferencián.
Lehullt a lepel a keleti szuperhatalom új fegyveréről: radikális fordulatot hoz a jövő hadviselésében a legújabb harckocsi
Végleg szakít a szovjet koncepcióval Peking.
Így oldaná meg a Tisza-kormány Magyarország legsúlyosabb problémáját?
Komoly kihívások a munkaerőpiacon.
Hideg vulkánok vagy egy becsapódás hozhatta létre a rejtélyes űrbéli jelenséget
Izgalmas felfedezést tettek a tudósok.
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?