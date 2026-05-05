Nagyot esett a Raiffeisen nyeresége, az orosz piac tett be a banknak

A csoport nettó kamatbevétele, valamint a nettó díj- és jutalékbevétele együttesen 1 százalékkal, 2,152 milliárd euróra mérséklődött. A nettó kamatbevétel 45 millió eurós csökkenése mögött főként az oroszországi irányadó kamat csökkentése áll. Ezzel szemben a nettó díj- és jutalékbevételek 25 millió euróval nőttek, amit elsősorban a romániai, a magyarországi, illetve a csoportközponti teljesítmény hajtott.
A Raiffeisen magyar leánya 45 millió eurós veszteséggel zárta az idei első negyedévet.
A bankcsoport az első negyedévben számolja el az egész éves megemelt extraprofitadót és a bankadót. A gyorsjelentés további fontosabb részletei:
- Az általános adminisztratív költségek 8 százalékkal, 1,075 milliárd euróra emelkedtek. A személyi jellegű ráfordítások 54 millió euróval nőttek, amelyből 26 millió eurót az oroszországi operáció tett ki. Ezt a növekedést részben az árfolyamváltozások és a bérkiigazítások magyarázzák.
- A pénzügyi eszközök értékvesztése alacsony bázisról 67 millió euróval, 110 millió euróra ugrott. Ezt a növekedést elsősorban a geopolitikai kockázatok miatt frissített makrogazdasági paraméterek okozták.
- Az oroszországi tevékenység nélkül számítva a működési eredmény 12 százalékkal javult. A csoport konszolidált nyeresége Oroszország nélkül 209 millió eurót tett ki.
- Az ügyfélhitel-állomány az év elejéhez képest 3 százalékkal, 105 milliárd euróra bővült, amennyiben nem számolunk az orosz piaccal. A mérlegfőösszeg 4 százalékkal, 218 milliárd euróra nőtt.
- A bankcsoport saját tőkéje 647 millió euróval, 23,1 milliárd euróra emelkedett.
- Az oroszországi piac nélkül számított elsődleges alapvető tőkemutató (CET1) 14,9 százalékon, míg a csoportszintű CET1 mutató 17,7 százalékon állt.
A bank vezetése megerősítette, hogy az oroszországi üzleti tevékenység további leépítése folyamatban van, és a korábban bevezetett korlátozások 2026-ban is maradéktalanul érvényben maradnak. Az éves pénzügyi iránymutatást nagyrészt fenntartották. Az Oroszország nélküli CET1-célértéket azonban módosítani kellett a közelmúltban bejelentett felvásárlási tranzakciók miatt.
