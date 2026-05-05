Rekorderedmény az UniCreditnél

A bank kedden jelentette be, hogy az idei első negyedévben a nettó nyeresége 16 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és elérte a 3,2 milliárd eurót. Ez az UniCredit valaha mért legmagasabb negyedéves eredménye.
A szám jócskán meghaladta a bank által közzétett, 2,7 milliárd eurós elemzői konszenzust.
Az erős számok nyomán az UniCredit az éves előrejelzését is megemelte. A korábbi, nagyjából 11 milliárd eurós várakozás helyett 2025-re immár legalább 11 milliárd eurós nettó nyereséget céloz meg.
A gyorsjelentés további részletei:
- Az olasz pénzintézet bevételei 5 százalékkal bővültek az előző év azonos időszakához képest, ezzel elérték a 6,9 milliárd eurót.
- A díj- és jutalékbevételek, valamint a nettó biztosítási bevételek együttesen 8 százalékkal, 2,5 milliárd euróra nőttek.
- A nettó kamatbevétel a csökkenő kamatkörnyezet ellenére is stabil maradt, és 3,6 milliárd eurót tett ki. Ezt a hitelállomány 6, illetve a betétállomány 5 százalékos bővülése támogatta.
- A működési költségek 1 százalékkal, 2,3 milliárd euróra mérséklődtek. A bank digitalizációba és a mesterséges intelligenciára épülő megoldásokba tett további befektetéseket. A költség-bevételi arány 33,4 százalékra javult.
- A megképzett céltartalékok állománya változatlanul mintegy 1,7 milliárd euró volt.
Az eredmények közzétételével egy időben az olasz pénzintézet hivatalosan is elindította a felvásárlási ajánlatát a Commerzbank megszerzésére. Mindez annak ellenére történt, hogy a német fél és a berlini kormányzat egyaránt határozottan ellenzi az összeolvadást.
Andrea Orcel vezérigazgató az eredmények kapcsán kiemelte: "a bank átalakítási stratégiája és stabil kockázatkezelési rendszerei a bizonytalanabb makrogazdasági környezetben is erős pozíciót biztosítanak".
Forrás: Reuters
