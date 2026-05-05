Varga Mihály: dupla ennyit is hitelezhetnének a magyar bankok, célzottabb programok kellenek

A magyar bankrendszer helyzete, stabilitása és hitelezési képessége lehetővé teszi, hogy a jegybank direkt hitelezési tevékenységére ne legyen szükség.
Világgazdasági kitekintés
A jegybankelnök szerint törékeny helyzetben érte a világgazdaságot az újabb nyersanyagpiaci-válság, konfliktusok és a bizonytalanságok korát éljük:
- a háborús konfliktusok,
- az energiaválság és a magas energiaárak,
- a geopolitikai töredezés
- a magas adósságok
- a kereskedelmi protekcionizmus,
- a romló demográfia
okoznak problémát, és emellett meghatározó tényező az AI-forradalom, amely újfent fenekestül felforgatja az ismert világot, a nyilvánvaló előnyök mellett kockázatokat is hordozva.
Ilyen körülmények között a bankrendszer hazai stabilitása nem magától értetődő, hanem kiemelkedő eredmény
– tette hozzá Varga.
Energia- és nyersanyagárak
Az olyan országok számára, mint Magyarország, és tágabb kontextusban az Európai Unió – amelyek erőforrásban szegényebbek és ezáltal kitettebbek, az energiaárak és a nyersanyagárak változása nagyobb gazdasági és inflációs kockázatot jelent. Ráadásul,
nem úgy tűnik, mintha az olajár nagyon gyorsan visszatérne az iráni konfliktus előtti időszakban látott szintekre
- tette hozzá.
A megugró nyersanyagárak és a növekvő inflációs kilátások mellett a legtöbb ország csökkentette növekedési várakozásait: mindezzel együtt Európa gazdasági teljesítménye az elmúlt évekhez hasonlóan idén is alacsonyabb lesz, mint Amerika vagy Kína teljesítménye.
Hazai helyzet
Az elmúlt egy év alatt jelentős dezinflációt tapasztalt a jegybank a kedvező külső környezet hatására, de a közel-keleti válság hatása megváltoztatta ezt a csökkenő pályát. Bár az erősebb forint és védett üzemanyagárak továbbra is mérséklik a hazai inflációt, a jövőbeli alakulás szempontjából az iráni konfliktus mellett
az új kormány gazdaságpolitikai lépései is kiemelt jelentőségűek lesznek majd.
Bankrendszer
A bankrendszer az elmúlt években magas, kiemelkedő jövedelmezőséggel dolgozott.
A jegybank számításai szerint akár 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne.
„Ha megtörténne ez az idealisztikus helyzet”, az a hitelállományt megduplázná - tette hozzá a jegybankelnök.
A bankrendszer hatékonyságának növelésére van még tér a jövőben, hiszen a magyar magánszektor hitelállománya mind a régiós, GDP-hez viszonyított 47%-hoz, mind az EU-s 73%-hoz képest alacsony, itthon csupán a GDP 30%-a volt 2025 végén.
A háztartási szektor eladósodottsága a régióban utolsó előtti Románia előtt, jelentős lemaradásban van. Ennek fő oka a 2008-as pénzügyi válság és a devizahitelezés, ennek árnyéka messze nyúlik, akkor sokan megégették magukat.
Bár bőséges a választék, a háztartások óvatosabban állnak a hitelfelvételhez. Az államilag támogatott hitelek mindenesetre már egyharmadát teszik ki a teljes háztartási hitelállománynak.
Vállalatok
A tapasztalatok alapján az újabb támogatott hitelek olyan vállalatokhoz kerülnek, amelyeknek már volt támogatott hitele korábban. „Az új kormánnyal szívesen megosztjuk majd a tapasztalatokat ezzel kapcsolatban" – mondta Varga.
Becslése szerint egy 30 000 céget számláló vállalati kör van ma Magyarországon, amelyeknek nem volt az elmúlt években hitele. Van arra esély, hogy egy kedvező gazdaságpolitika mellett beindulhat a vállalati hitelezés – ehhez azonban
nem általános, hanem célzott, akár ágazati szintekre is lehatoló programokra van szükség.
Pénzforgalom
2008 óta a háromszorosára nőttek a banki díjak Magyarországon, ennek két legfontosabb összetevője a
- tranzakciós díjak
- és az inflációkövető banki díjemelések.
A magas pénzforgalmi költségek hátrányba hozzák a magyar fogyasztókat, ráadásul a digitális kihívók főleg a drága környezetben tudnak megjelenni – mondta Varga.
Új kihívók
Az új belépők, mint a Revolut vagy a Wise, amelyek Magyarországot érdekes és vonzó piacnak tartják, növelik a versenyt itthon, ami remélhetőleg a banki költségek csökkentését és a fejlesztéseket szolgálja majd.
- az új szereplők megjelenésével csökkentek a devizaváltás költségei,
- a hazai bankok új appokat kezdtek fejleszteni,
- megnyílt, illetve szélesedett az online számlanyitás lehetősége,
- olcsóbb, vagy ingyenes bankolás is megjelent.
