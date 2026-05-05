Varga Mihály: dupla ennyit is hitelezhetnének a magyar bankok, célzottabb programok kellenek

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A magyar bankrendszer helyzete, stabilitása és hitelezési képessége lehetővé teszi, hogy a jegybank direkt hitelezési tevékenységére ne legyen szükség.

Világgazdasági kitekintés

A jegybankelnök szerint törékeny helyzetben érte a világgazdaságot az újabb nyersanyagpiaci-válság, konfliktusok és a bizonytalanságok korát éljük:

a háborús konfliktusok,

az energiaválság és a magas energiaárak,

a geopolitikai töredezés

a magas adósságok

a kereskedelmi protekcionizmus,

a romló demográfia

okoznak problémát, és emellett meghatározó tényező az AI-forradalom, amely újfent fenekestül felforgatja az ismert világot, a nyilvánvaló előnyök mellett kockázatokat is hordozva.

Ilyen körülmények között a bankrendszer hazai stabilitása nem magától értetődő, hanem kiemelkedő eredmény

– tette hozzá Varga.

Energia- és nyersanyagárak

Az olyan országok számára, mint Magyarország, és tágabb kontextusban az Európai Unió – amelyek erőforrásban szegényebbek és ezáltal kitettebbek, az energiaárak és a nyersanyagárak változása nagyobb gazdasági és inflációs kockázatot jelent. Ráadásul,

nem úgy tűnik, mintha az olajár nagyon gyorsan visszatérne az iráni konfliktus előtti időszakban látott szintekre

- tette hozzá.

A megugró nyersanyagárak és a növekvő inflációs kilátások mellett a legtöbb ország csökkentette növekedési várakozásait: mindezzel együtt Európa gazdasági teljesítménye az elmúlt évekhez hasonlóan idén is alacsonyabb lesz, mint Amerika vagy Kína teljesítménye.

Hazai helyzet

Az elmúlt egy év alatt jelentős dezinflációt tapasztalt a jegybank a kedvező külső környezet hatására, de a közel-keleti válság hatása megváltoztatta ezt a csökkenő pályát. Bár az erősebb forint és védett üzemanyagárak továbbra is mérséklik a hazai inflációt, a jövőbeli alakulás szempontjából az iráni konfliktus mellett

az új kormány gazdaságpolitikai lépései is kiemelt jelentőségűek lesznek majd.

Bankrendszer

A bankrendszer az elmúlt években magas, kiemelkedő jövedelmezőséggel dolgozott.

A jegybank számításai szerint akár 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne.

„Ha megtörténne ez az idealisztikus helyzet”, az a hitelállományt megduplázná - tette hozzá a jegybankelnök.

A bankrendszer hatékonyságának növelésére van még tér a jövőben, hiszen a magyar magánszektor hitelállománya mind a régiós, GDP-hez viszonyított 47%-hoz, mind az EU-s 73%-hoz képest alacsony, itthon csupán a GDP 30%-a volt 2025 végén.

A háztartási szektor eladósodottsága a régióban utolsó előtti Románia előtt, jelentős lemaradásban van. Ennek fő oka a 2008-as pénzügyi válság és a devizahitelezés, ennek árnyéka messze nyúlik, akkor sokan megégették magukat.

Bár bőséges a választék, a háztartások óvatosabban állnak a hitelfelvételhez. Az államilag támogatott hitelek mindenesetre már egyharmadát teszik ki a teljes háztartási hitelállománynak.

Vállalatok

A tapasztalatok alapján az újabb támogatott hitelek olyan vállalatokhoz kerülnek, amelyeknek már volt támogatott hitele korábban. „Az új kormánnyal szívesen megosztjuk majd a tapasztalatokat ezzel kapcsolatban" – mondta Varga.

Becslése szerint egy 30 000 céget számláló vállalati kör van ma Magyarországon, amelyeknek nem volt az elmúlt években hitele. Van arra esély, hogy egy kedvező gazdaságpolitika mellett beindulhat a vállalati hitelezés – ehhez azonban

nem általános, hanem célzott, akár ágazati szintekre is lehatoló programokra van szükség.

Pénzforgalom

2008 óta a háromszorosára nőttek a banki díjak Magyarországon, ennek két legfontosabb összetevője a

tranzakciós díjak

és az inflációkövető banki díjemelések.

A magas pénzforgalmi költségek hátrányba hozzák a magyar fogyasztókat, ráadásul a digitális kihívók főleg a drága környezetben tudnak megjelenni – mondta Varga.

Új kihívók

Az új belépők, mint a Revolut vagy a Wise, amelyek Magyarországot érdekes és vonzó piacnak tartják, növelik a versenyt itthon, ami remélhetőleg a banki költségek csökkentését és a fejlesztéseket szolgálja majd.

az új szereplők megjelenésével csökkentek a devizaváltás költségei,

a hazai bankok új appokat kezdtek fejleszteni,

megnyílt, illetve szélesedett az online számlanyitás lehetősége,

olcsóbb, vagy ingyenes bankolás is megjelent.

Címlapkép forrása: Portfolio