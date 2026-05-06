A bankok, a szabályozók és a fintechek egy helyen! Május 28-án jön a Portfolio Financial IT konferenciája

A konferencia középpontjában az AI-boom banki hatásai állnak: hogyan juthatunk el a kísérletezéstől a tényleges üzleti eredményekig, milyen szerepet játszhatnak az AI-agentek a mindennapi bankolásban, és hol húzódnak a mesterséges intelligencia alkalmazásának határai. A digitális transzformáció új kihívásokat és lehetőségeket teremt, miközben a szabályozói környezet is folyamatosan változik.
A payment szektor sem marad érintetlenül: a qvik térnyerése, a mobilfizetések elterjedése és a készpénz fokozatos háttérbe szorulása mellett a geopolitikai helyzet új szuverenitási kérdéseket vet fel. Az open banking jövője, a PSD3 hatásai és az európai fizetési innovációk mind-mind a program részét képezik.
Különös figyelmet kap a kiberbiztonság és a csalások elleni védelem témája is. A generatív AI nemcsak új lehetőségeket, hanem új fenyegetéseket is teremt: a deepfake technológia és a fejlett social engineering technikák ellen hatékony védekezési stratégiákat kell kidolgozni.
A konferencia előadói között megtalálhatók a bankszektor és a fintech szektor legbefolyásosabb döntéshozói és szakértői:
Kiemelt témáink: A bankolás jövőjének forró pontjai
Ízelítőt adunk a konferencia legfontosabb témáiból, amelyek meghatározzák a szektor következő éveit:
- Üzleti érték és AI-stratégiák a bankokban - Kísérletezéstől a tényleges felskálázásig
- AI-agentek és automatizált döntéshozás – Meddig mehetnek el az ügynökök?
- AI és fintech szabályozás Magyarországon – Párbeszéd a szabályozókkal
- Kibercsalások célkeresztben: deepfake, social engineering és a védekezési eszközök
- Qvik, kártya, készpénz és ATM-ek – Merre tart a payment piac?
- Digitális és AI technology deep dive – Use case-ek, esettanulmányok, éles tapasztalatok
