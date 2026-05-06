Hivatalosan is bejelentkeztek a Commerzbankért, furcsa az ajánlat a vezérigazgató szerint

Miután az olasz UniCredit hivatalosan is ajánlatot tett a Commerzbankban meglévő részesedésének növelésére, a német bank vezérigazgatója, Bettina Orlopp szokatlannak nevezte azt, mert a részvényeseknek nem ígér prémiumot az olasz ajánlattevő - írja a Reuters.

Olaszország második legnagyobb bankja kedden tette közzé részvénycserés ajánlatát, amelynek célja, hogy a Commerzbankban meglévő közvetlen részesedését a jelenlegi 27 százalékról 30 százalék fölé emelje. A német vállalatfelvásárlási szabályok értelmében e küszöbérték átlépésével az UniCredit a jövőben

már a nyílt piacon is szabadon növelhetné tulajdonhányadát.

Az ajánlattételi eljárás eredményét július 8-ra várják.

Miről szól az ajánlat?

Az UniCredit a korábban közölthöz képest változatlan feltételekkel tetette közzé az ajánlati dokumentumot: 0,485 UniCredit-részvény jut egy Commerzbank-részvényre, ami az UniCredit 2026. május 4-i 64,06 eurós záróárfolyama alapján részvényenként körülbelül 31,07 eurónak felel meg. Az implikált ajánlati ár a Commerzbank előző napi 34,02 eurós záróárához képest 8,7%-kal alacsonyabbat jelent.

Andrea Orcel vezérigazgató az elemzőknek elmondta, hogy a jelenlegi helyzet is kedvező az UniCredit számára, még akkor is, ha végül nem szereznek irányító befolyást. Jelenleg ugyanis ez tűnik a valószínűbb forgatókönyvnek. Hozzátette: az UniCredit puszta jelenléte is arra ösztönzi a Commerzbankot, hogy javítson a teljesítményén.

A függetlensége megőrzéséért a német kormány támogatásával küzdő Commerzbank egyelőre csak annyit közölt, hogy megvizsgálja az ajánlatot. Bettina Orlopp vezérigazgató egy berlini konferencián

szokatlannak nevezte, hogy az ajánlat nem tartalmaz felárat a piaci részvényárfolyamhoz képest.

"Amikor arra kérem a részvényeseket, hogy adjanak fel valamit, például a potenciális hozamot és az irányítási jogot, általában prémiumot ajánlok cserébe" - fogalmazott.

Az UniCredit első negyedéves nettó nyeresége 16%-kal 3,2 milliárd euróra ugrott, amihez a Commerzbankban és a görög Alpha Bankban lévő befektetésekből származó osztalék is hozzájárult. A pénzintézet az egész évre szóló nyereségcélját "körülbelül" 11 milliárd euróról "legalább" 11 milliárd euróra emelte.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

