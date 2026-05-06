  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Minden rekord megdőlt: megőrülnek a magyarok az Otthon Startért és a személyi kölcsönért

Történetének eddigi legnagyobb volumenét érte el márciusban az Otthon Start Program, így már 1161 milliárd forintnál jár, ami csaknem 35 ezer szerződést jelent, és 72%-os arányt biztosít a programnak a magyar lakáshitelpiacon. Hogy mi lesz a sorsa az új kormány alatt, az még erősen kérdéses, mindenesetre az egy évvel ezelőtti ütem dupláján pörgő lakáshitelpiachoz nehéz lenne hozzányúlni. Rekordokat döntöget a személyi kölcsön is: a lakáshitelek 281 milliárdja mellett ebből 121 milliárdot vettek fel egyetlen hónap alatt a háztartások. A vállalati hitelpiac kevésbé határozottan, de szintén élénkülést mutat, elsősorban a devizahitel-felvételeknek köszönhetően.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Közzétette az MNB a magyar bankszektor márciusi hitel- és betéti adatait. Tavaly decembert leszámítva most volt a legmagasabb a háztartások hiteleinek új szerződéses összege, a folyószámlahitelek nélkül számítva 466 milliárd forint.

A 281 milliárdos lakáshitelfelvétel 104%-kal, a 121 milliárdos személykölcsön-felvétel 33%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. Rejtélyes okból fordulat történt a babaváró hitelnél: most nem csökkent, hanem az egy évvel korábbihoz képest 30%-kal megugrott a hitelfelvétel.

Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest
  Lakáshitel Személyi kölcsön Babaváró hitel Egyéb Összesen
2026 eddig 103,7% 23,5% 5,6% -22,1% 53,8%
2026. március 104,0% 33,49% 30,0% -10,0% 59,9%
Forrás: MNB, Portfolio          

Tarol az Otthon Start Program a lakáshitelezésben: most is, és tavaly október óta is 72%-os arányt képvisel, míg a piaci kamatozású lakáshitelek aránya mindössze 20%. 1161 milliárd forintnál járt március végén a program - a legnagyobb piaci szereplő, az OTP várakozása szerint 2026 végéig 1650 milliárd forintot érhet el, ez a becslés egyébként a program fokozatos jogszabályi szűkítésével számol.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility