Minden rekord megdőlt: megőrülnek a magyarok az Otthon Startért és a személyi kölcsönért

Közzétette az MNB a magyar bankszektor márciusi hitel- és betéti adatait. Tavaly decembert leszámítva most volt a legmagasabb a háztartások hiteleinek új szerződéses összege, a folyószámlahitelek nélkül számítva 466 milliárd forint.
A 281 milliárdos lakáshitelfelvétel 104%-kal, a 121 milliárdos személykölcsön-felvétel 33%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. Rejtélyes okból fordulat történt a babaváró hitelnél: most nem csökkent, hanem az egy évvel korábbihoz képest 30%-kal megugrott a hitelfelvétel.
|Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest
|Lakáshitel
|Személyi kölcsön
|Babaváró hitel
|Egyéb
|Összesen
|2026 eddig
|103,7%
|23,5%
|5,6%
|-22,1%
|53,8%
|2026. március
|104,0%
|33,49%
|30,0%
|-10,0%
|59,9%
|Forrás: MNB, Portfolio
Tarol az Otthon Start Program a lakáshitelezésben: most is, és tavaly október óta is 72%-os arányt képvisel, míg a piaci kamatozású lakáshitelek aránya mindössze 20%. 1161 milliárd forintnál járt március végén a program - a legnagyobb piaci szereplő, az OTP várakozása szerint 2026 végéig 1650 milliárd forintot érhet el, ez a becslés egyébként a program fokozatos jogszabályi szűkítésével számol.
