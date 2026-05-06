Minden rekord megdőlt: megőrülnek a magyarok az Otthon Startért és a személyi kölcsönért

Történetének eddigi legnagyobb volumenét érte el márciusban az Otthon Start Program, így már 1161 milliárd forintnál jár, ami csaknem 35 ezer szerződést jelent, és 72%-os arányt biztosít a programnak a magyar lakáshitelpiacon. Hogy mi lesz a sorsa az új kormány alatt, az még erősen kérdéses, mindenesetre az egy évvel ezelőtti ütem dupláján pörgő lakáshitelpiachoz nehéz lenne hozzányúlni. Rekordokat döntöget a személyi kölcsön is: a lakáshitelek 281 milliárdja mellett ebből 121 milliárdot vettek fel egyetlen hónap alatt a háztartások. A vállalati hitelpiac kevésbé határozottan, de szintén élénkülést mutat, elsősorban a devizahitel-felvételeknek köszönhetően.

Közzétette az MNB a magyar bankszektor márciusi hitel- és betéti adatait. Tavaly decembert leszámítva most volt a legmagasabb a háztartások hiteleinek új szerződéses összege, a folyószámlahitelek nélkül számítva 466 milliárd forint.

A 281 milliárdos lakáshitelfelvétel 104%-kal, a 121 milliárdos személykölcsön-felvétel 33%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. Rejtélyes okból fordulat történt a babaváró hitelnél: most nem csökkent, hanem az egy évvel korábbihoz képest 30%-kal megugrott a hitelfelvétel.

Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest Lakáshitel Személyi kölcsön Babaváró hitel Egyéb Összesen 2026 eddig 103,7% 23,5% 5,6% -22,1% 53,8% 2026. március 104,0% 33,49% 30,0% -10,0% 59,9% Forrás: MNB, Portfolio

Tarol az Otthon Start Program a lakáshitelezésben: most is, és tavaly október óta is 72%-os arányt képvisel, míg a piaci kamatozású lakáshitelek aránya mindössze 20%. 1161 milliárd forintnál járt március végén a program - a legnagyobb piaci szereplő, az OTP várakozása szerint 2026 végéig 1650 milliárd forintot érhet el, ez a becslés egyébként a program fokozatos jogszabályi szűkítésével számol.