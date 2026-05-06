Nem csak az áron múlik – A rugalmasságot és a gyorsaságot keresik a kkv-k a bankoknál

A nemzetközi UniCredit bankcsoport az „UniCredit for CEE” kezdeményezés keretében 2027 végéig több mint 2,6 milliárd eurónyi forrást tesz elérhetővé a KKV-k és a mikrovállalkozások számára a közép- és kelet-európai régióban. Janó Ádám, az UniCredit Bank Vállalati divízió kis- és középvállalati területének újonnan kinevezett vezetője a Portfolio-nak elmondta, a bank célja, hogy az államilag támogatott hitelprogramok mellett, illetve azokat kiegészítve további versenyképes támogatást nyújtsanak a magyar vállalkozásoknak.

Miről szól pontosan „UniCredit for CEE” kezdeményezés, és mit jelent ez a magyarországi piacra lefordítva?

Az „UniCredit for CEE” egy holisztikus keretrendszer, amely konkrét pénzügyi, számlavezetési és tanácsadási megoldásokkal segíti a régió mikro-, kis- és középvállalkozásait termelékenységük és versenyképességük növelésében, valamint abban, hogy innovációval és technológia-átvétellel fenntartható üzleti modelleket alakítsanak ki. Finanszírozás tekintetében a program 20 nemzetközi pénzügyi intézménnyel (például EIB, EIF, EBRD stb.) és helyi hatóságokkal partnerségben biztosít kedvező finanszírozási lehetőséget.

A kezdeményezés hazai megvalósítása során – „UniCredit a vállalkozásokért” névvel – bankunk az államilag támogatott hitelkonstrukciók – mellett versenyképes kondíciókkal rendelkező bankszámlacsomagokkal és kártyaelfogadási szolgáltatásokkal támogatja a kisvállalkozásokat.

Milyen átlagos átfutási időre számíthat egy vállalkozás az első kapcsolatfelvételtől a hitel folyósításáig?

A KKV szegmens különlegessége banki oldalról, hogy a mikro- vagy a nagyvállalati hitelezéstől eltérően egyszerre van jelen a dobozos vagy sztenderd feltételrendszeren alapuló termék- és szolgáltatási paletta és az egyedi, személyre szabott megoldások. Az UniCredit hagyományosan erős az utóbbiban, az elmúlt években azonban tudatosan mozdult el a sztenderdizáltabb megoldások felé is, amelyek ebben a szegmensben kiemelt fontosságúak.

Több egyszerűsített folyamat is rendelkezésre áll a hiteligényeiknek kiszolgálására, ami a nagyvállalatok hitelezéséhez képest jóval gyorsabb válaszidőt biztosít. Folyamatosan dolgozunk automatizációs és egyszerűsítési megoldásokon, három hiteligényből két kérelmet már egyszerűsített folyamatban tudunk jóváhagyni ebben a szegmensben, ami az ügyfelek számára kiszámíthatóságot és tervezhetőséget jelent. Jelenleg is több jelentős fejlesztés zajlik, melyekre támaszkodva tovább tudjuk automatizálni, gyorsítani a hitelezési folyamatunkat.

Az elmúlt években a vállalkozások jelentős támogatást kaptak az uniós és állami finanszírozásokon keresztül; hogyan érdemes ezeket összehangolniuk a cash-flow tervezésben a banki forrásokkal?

Az uniós források szerepe az elmúlt évtizedben túlmutatott a puszta finanszírozáson: eszközt adtak a vállalkozások kezébe a technológiai megújuláshoz, a versenyképesség javításához és a fenntartható növekedéshez.

Ezeknek a támogatásoknak a sikeres felhasználása tudatos pénzügyi és stratégiai tervezést igényel.

Ebben a folyamatban a bank szerepe alapvetően átalakult: nem csupán finanszírozóként, hanem hosszú távú pénzügyi és stratégiai partnerként vagyunk jelen.

Minden sikeres támogatási projekt alapja a fegyelmezett cash‑flow tervezés. Azt tapasztaljuk, hogy azok a vállalkozások tudják a leghatékonyabban kihasználni az uniós forrásokat, amelyek már a tervezési fázis elején bevonják banki partnerüket. Ilyenkor lehet valóban összehangolni a támogatások ütemezését, a finanszírozási költségeket és az adósságszolgálatot a működési eredménnyel. Egy jól felépített üzleti terv nemcsak a projekt megvalósíthatóságát igazolja, hanem megfelelő tartalékokat is képez az előre nem látható kockázatok kezelésére. Ez az a stratégiai szemlélet, amely hosszú távon biztosítja, hogy az uniós támogatások és a banki finanszírozás egymást erősítve szolgálják a vállalkozások fenntartható növekedését.

Banki oldalról a legfontosabb hozzáadott értékünk az, hogy segítünk strukturált formában összekapcsolni az uniós támogatásokat a piaci finanszírozással. Ez magában foglalja az elvárt pénzügyi biztosítékok – például bankgaranciák – nyújtását, a támogatások elő-finanszírozását, valamint a projektekhez kapcsolódó likviditási megoldásokat. Ezek az eszközök nem önmagukban, hanem egymásra építve teszik lehetővé, hogy a vállalkozások a támogatási kifizetések ütemezésétől függetlenül is stabilan valósíthassák meg beruházásaikat.

A bank néhány éve vezette be a vállalati ügyfelek számára elérhető Digitális Dokumentum Megosztó (DDE) rendszerét. Milyenek az ügyfelek visszajelzései, hogyan változott az ügyfelekkel való kapcsolattartás?

A személyes kapcsolatban hiszünk a vállalati bankolás terén, de ezzel együtt azt is gondoljuk, hogy a vállalkozások növekedését és a bankkal való kapcsolattartást digitális fejlesztésekkel tudjuk támogatni, és ez a két irány jól ki tudja egészíteni egymást az ügyfélélmény javítása érdekében. Ennek szellemében hozta létre a bank a Digitális Dokumentum Megosztó (DDE) rendszert, ami a gyors, papírmentes, biztonságos bankolás új szintjét képviseli. A megoldás lehetővé teszi, hogy a vállalkozások személyes jelenlét nélkül cseréljenek dokumentumokat a bankkal, illetve elektronikusan írjanak alá szerződéseket egyszer használatos tanúsítványok segítségével, így az ügyfeleinknek nem kell rendelkezniük saját elektronikus aláírással, elég csak a bankkal szerződést kötniük.

Azt gondoljuk, hogy a szolgáltatás alapjaiban formálja majd át az ügyfeleinkkel való kapcsolattartást. Az ügyintézés rendkívüli mértékben felgyorsul: ami korábban futárral, postán vagy személyes jelenléttel történt – legyen szó szerződéskötésről vagy dokumentumok benyújtásáról –, ma már napon belül, sok esetben akár perceken belül megvalósulhat.

Agilis módszertan szerint a DDE további fejlesztésein folyamatosan dolgozunk, 2026-ban is 5-6 újabb frissítést tervezünk. A cél, hogy az ügyfeleink a termék- és szerződéstípusok minél szélesebb körére tudják használni az alkalmazást, és a kényelmi funkcióknak köszönhetően egyszerűbb legyen a használata.

Mennyire elégedettek az ügyfelek, mit mutatnak az ügyfél-elégedettségi felmérések, hogyan teljesített a bank a kis- és középvállalati szegmensekben?

Az NPS-felmérések alapján 2026-ban a bank KKV-ügyfelei körében volt a legmagasabb az ajánlási mutató (SNPS), és az elmúlt három évben a bank ügyfél-elégedettségi mutatója stabil volt a megkérdezett ügyfelek körében. Az ügyfelek bizalmát azonban nemcsak megnyerni kell, hanem folyamatosan meg is kell tudni tartani, amiért mindennap meg kell dolgozni, ennek pedig egyaránt kulcsa az ügyfélkiszolgálás színvonala és a bizalom.

A kedvező államilag támogatott hitelek mellett árazásban nehéz a versenytársaktól eltérő ajánlatot tenni. Mi az, amivel meg lehet szólítani a vállalatokat és megkülönböztetett szolgáltatást nyújtani?

A vállalati finanszírozás jövője egyértelműen túlmutat az árazáson. Az államilag támogatott konstrukciók elterjedésével az ár sok esetben adottsággá vált, nem pedig megkülönböztető tényezővé.

A valódi versenyelőny abból fakad, hogy egy bank mennyire képes alkalmazkodni az ügyfelek döntési tempójához, stratégiai gondolkodásához és növekedési ambícióihoz. A bankolás egyik legkritikusabb tényezője ma – és a jövőben még inkább – az idő.

Nem pusztán a gyorsaság önmagában, hanem a kiszámítható, tervezhető működés: az előre látható átfutási idők, a transzparens döntési folyamatok és az azonnal elérhető digitális megoldások. A vállalatok ma már nem engedhetik meg maguknak, hogy a finanszírozás legyen a növekedés szűk keresztmetszete – azt várják el banki partnereiktől, hogy a döntéseik ritmusához igazodjanak.

A szolgáltatási színvonal szintén meghatározó tényezővé vált. A digitalizáció önmagában már nem versenyelőny, hanem alapelvárás. Erre épül az a sokoldalú megoldási környezet, amelyben a standardizált, gyorsan elérhető konstrukciók és az ügyfél egyedi igényeire szabott pénzügyi megoldások egyaránt helyet kapnak. Ez a kettős megközelítés biztosítja, hogy a vállalatok egyszerre részesüljenek az egyszerűség és a testreszabottság előnyeiből, miközben a finanszírozás valóban illeszkedik üzleti céljaikhoz és működési sajátosságaikhoz.

A technológiai fejlődés ellenére – vagy éppen amiatt – a személyes kapcsolat szerepe még jobban felértékelődik. A vállalatok számára kiemelten fontos egy dedikált kapcsolattartó, aki nemcsak elérhető, hanem mélyen ismeri az ügyfél üzleti környezetét, stratégiai céljait és kockázatait. Ez a közvetlen, bizalmi kapcsolat teszi lehetővé a gyors döntéshozatalt és a komplexebb pénzügyi struktúrák hatékony kialakítását.

Végül nem hagyható figyelmen kívül a bankcsoporti háttér jelentősége sem. Egy regionális és európai szinten is meghatározó bankcsoport részeként nem csupán lokális megoldásokat kínálunk, hanem nemzetközi tapasztalatot, széles termékpalettát és határon átnyúló finanszírozási képességet is. Ez különösen fontos a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező vagy a határon átnyúló növekedésben gondolkodó és regionális jelenlétre törekvő vállalatok számára.

A konkrét finanszírozási kérdések mellett számos olyan probléma akadhat a KKV-knál, amelyek közvetve kapcsolódnak csak ide, mint például a generációváltás problémája vagy menedzsment kérdések. Ezeken a területeken, például tanácsadás szintjén mennyire tud a bank támogató lenni?

A KKV-k kihívásai gyakran jóval túlmutatnak a konkrét finanszírozási kérdéseken. Az említett generációváltás, a menedzsmenthiány vagy az alapító túlterheltsége mind olyan strukturális problémák, amelyek közvetlen hatással lehetnek a vállalat hosszú távú működésére és pénzügyi döntéseire is. Ilyen helyzetekben a bank szerepe szükségszerűen kibővül: a finanszírozó mellett stratégiai támaszként és tudásközpontként is jelen kell lennie.

A mindennapi működés szintjén ennek alapját a dedikált kapcsolattartó jelenti, aki nemcsak az aktuális ügyletet ismeri, hanem a vállalat teljes működési környezetét, történetét és sokszor jövőbeli terveit is. A komplexebb döntések meghozatalát banki szakterületek – cash management, treasury, strukturált finanszírozás, kockázatelemzés vagy jogi terület – közös tudása támogatja, így minden ügyfél mögött egy teljes szakértői csapat áll rendelkezésre. Ez a megközelítés különösen nagy értéket képvisel ott, ahol a vállalatvezető egy személyben visz több funkciót, és nincs külön pénzügyi vagy kontrollingmenedzsment.

Emellett fontos szerepet kapnak azok a szakmai fórumok és tudásmegosztó kezdeményezések is, amelyek segítik a vállalatvezetőket a szélesebb gazdasági és pénzügyi összefüggések megértésében. Ilyenek például a treasury fókuszú üzleti reggelik, illetve az újonnan elindított, makrogazdasági kitekintést adó online rendezvénysorozat, ahol a bank vezető elemzője ad iránymutatást a várható trendekről. Ezek az események lehetőséget teremtenek arra, hogy a vállalkozások időben felkészüljenek a piaci változásokra, és tudatosabb döntéseket hozzanak.

A cikk megjelenését az UniCredit Bank támogatta.

