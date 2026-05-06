Nemzeti helyett európai bajnokokat akar látni a bankpiacon az eurócsoport elnöke

Az eurócsoportot vezető Kiriakosz Pierrakakisz szerint az Európai Uniónak nagyobb bankokra van szüksége, ugyanis csak így veheti fel a versenyt az amerikai és kínai pénzintézetekkel. Az elnök a határokon átnyúló bankfúziók és az egységes tőkepiaci felügyelet mellett érvelt az Európai Parlamentben - írja a Reuters.

Európai bajnokokra van szükségünk, nem nemzetiekre.

Mindannyiunkban megvan a hajlam arra, hogy a saját hazai piacunkat védjük" – mondta Pierrakakisz kedden az Európai Parlament gazdasági bizottsága előtt. A határokon átnyúló bankfúziókat azonban gyakran

nemzeti politikai érdekek akadályozzák.

Jó példa erre Berlin ellenállása az olasz UniCredit ajánlatával szemben, amellyel a Commerzbankot vásárolná fel.

Európa legnagyobb piaci kapitalizációjú bankja, a Banco Santander ötödakkora, mint az Egyesült Államok vezető pénzintézete, a JPMorgan Chase. Pierrakakisz szerint, ha az uniós bankok nem tudnak összeurópai szinten megerősödni, képtelenek lesznek versenyezni amerikai és kínai riválisaikkal.

A méretnövelés szükségességét elsősorban a technológiai fejlesztések tőkeigényével indokolta. Az új digitális pénzügyi eszközök és piacok rendkívül gyors növekedése miatt a bankoknak jelentős összegeket kell innovációra fordítaniuk. "

Gondoljunk öt-tíz évvel előre: ha lemaradnak ezekről a technológiai beruházásokról, ki fognak esni a versenyből

– fogalmazott.

Pierrakakisz emellett az uniós pénzügyi szolgáltatások egységes piacának megteremtése és a központosított tőkepiaci felügyelet mellett is kiállt. Az Európai Bizottság már javaslatot tett egy egységes tőkepiaci felügyeleti hatóság létrehozására, ezt azonban Luxemburg és Írország ellenzi. "Nem kellene ugyanazt huszonhétszer megcsinálnunk. Ha mégis ezt tesszük, akkor valójában nem beszélhetünk egységes tőkepiacról" – hangsúlyozta az Eurócsoport elnöke.

