Tíz vadiúj banki AI-ügynököt leplezett le az Anthropic

Az új sablonok két csoportra oszlanak. Az első öt a kutatást és az ügyfélkezelést támogatja. Ezek közé tartozik a prezentációkészítő, a tárgyalás-előkészítő, a gyorsjelentés-elemző, a pénzügyimodell-építő, valamint a piackutató ügynök. A másik öt a pénzügyi műveletekre és a háttérfolyamatokra (back-office) fókuszál. Ide sorolható a cégértékelés-felülvizsgáló, a főkönyvi egyeztető, a hónap végi zárást végző, a kimutatás-auditáló, illetve a KYC-ellenőrző (ügyfél-átvilágító) ügynök.

A sablonok a Claude Cowork vagy a Claude Code bővítményeként érhetők el. Ezek közvetlenül az elemzők meglévő asztali alkalmazásaival együttműködve futnak. Másik lehetőségként a cégek a Claude Managed Agents szolgáltatáson keresztül is használhatják őket. Ebben az esetben az ügynökök önállóan, a Claude platformján dolgoznak. Akár teljes tranzakciós portfóliók feldolgozására, vagy ütemezett, éjszakai futtatásra is bevethetők.

Ezzel párhuzamosan a Claude mostantól bővítmények révén

közvetlenül a Microsoft Office alkalmazásaiban is használható.

Az Outlookba integrálva az AI-asszisztens képes a bejövő levelek rangsorolására, a találkozók egyeztetésére és a válaszlevelek megfogalmazására. Az Excelben pénzügyi modelleket épít, képleteket ellenőriz, és érzékenységvizsgálatokat végez. A PowerPointban automatikusan frissülő prezentációkat készít, a Wordben pedig a cég saját arculati sablonjaihoz igazítva szerkeszt dokumentumokat.

Az Anthropic egyre komolyabb pozíciókat épít ki a pénzügyi szektorban. A napokban egy olyan, pénzügyi bűncselekményeket felderítő ügynököt mutattak be, amelyet a FIS-szel közösen fejlesztettek. Emellett a vállalat egy 1,5 milliárd dolláros közös vállalatot (joint venture) hozott létre a Goldman Sachs, a Blackstone és a Hellman & Friedman részvételével, valamint az Apollo és a General Atlantic további támogatásával. Ez az új entitás a portfóliócégek mérnöki csapataival együttműködve fejleszt egyedi AI-ügynököket.

