Ugyanannyi lett az amerikai lakáshitelek kamata, mint a magyaroké - Miért érdekes ez?

Bár van néhány különbség egy átlagos amerikai jelzáloghitel és egy átlagos magyar piaci lakáshitel között, egyben biztosan megegyeznek: mindkettőt 6,45%-os átlagkamattal vették fel a legfrissebb statisztikák szerint.

Az Egyesült Államokban sorban a második héten emelkedett a 30 éves jelzáloghitelek kamata a május 1-jén végződött héten - derült ki az amerikai jelzáloghitelező bankok szövetsége (Mortgage Bankers Association of America - MBA) adataiból.

Az MBA által közzétett adatok szerint a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata

6,45 százalékra emelkedett a múlt héten

az előző heti 6,37 százalékról, egy éve 6,84 százalékon állt. A jelzáloghitel-igénylések száma heti szinten 4,4 százalékkal csökkent az előző heti 1,6 százalékos zsugorodást követően.

Az MBA szezonálisan kiigazított adatai szerint a lakáshitel-refinanszírozás kérelmek száma heti összevetésben 4 százalékkal csökkent, éves szinten ugyanakkor 29 százalékkal emelkedett. A lakáshitel-refinanszírozási kérelmek az összes jelzáloghitel-igénylés 42,0 százalékát tették ki a múlt héten, szemben az előző heti 42,5 százalékkal. Ez volt 2025 augusztusa óta a legalacsonyabb arány.

A közel-keleti konfliktus hatására a múlt héten egyhavi csúcsra emelkedett a 30 éves fix kamatozású jelzáloghitelek kamata. A várakozásoknak megfelelően a megemelkedett kamatok és a csökkenő refinanszírozási ösztönzők továbbra is visszafogták az aktivitást, a refinanszírozási kérelmek száma ismét mérséklődött az előző héthez képest - nyilatkozta Joel Kan, az MBA vezető közgazdásza.

Az Egyesült Államokban a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata 2023. október végén 2000 szeptembere óta a legmagasabb szinten, több mint 23 éves csúcson, 7,90 százalékon állt.

Magyarországon szintén 6,45% az MNB legfrissebb (márciusi) adatai szerint a piaci kamatozású lakáshitelek átlagkamata, bár az összevetés több ponton sántít. Nálunk a piaci lakáshitelek aránya csak 20% körül mozog az utóbbi időben az új lakáshitelfelvételeken belül, mert a legfeljebb 3%-os kamatozású Otthon Start dominál. A 30 éves futamidő nálunk nem jellemző, inkább 20 év körül alakul az átlag. A kamatperiódus szempontjából a 10 éves és a végig fix kamatozású lakáshitelek uralják Magyarországon a piacot.



Az amerikai és a magyar átlagkamat hasonlósága viszont azért is érdekes, mert a legáltalánosabb referenciahozamként szolgáló állampapírhozam közben merőben eltér a két országban: az USA-ban 4,35%, Magyarországon 5,9% körül mozog jelenleg, nálunk tehát jóval szűkebb felár mellett kínálják a bankok a piaci lakáshiteleket, mint a tengerentúlon. Ezért a szűk marzsért nálunk az Otthon Start Program magasabb (jelenleg 8,2% körüli) ügyleti kamata (az ügyfél által fizetett kamat + a kamattámogatás) kárpótolja a bankokat, emellett a betéti marzsokon is szépen keresnek a bankok.

