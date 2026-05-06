Valakik nagyot kaszáltak az Otthon Starton: egyre kevesebb piaci szereplő osztozik egyre nagyobb bevételen

Hét év alatt 28%-kal csökkent a Magyarországon működő hitelközvetítő cégek száma, éves jutalékbevételük viszont éppen a duplájára, 38 milliárd forintra emelkedett ez idő alatt, amihez a tavalyi második felében az Otthon Start Program is kellett. Elképesztő adminisztrációs és informatikai teher járul azonban a munkájukhoz, különösen a jelzáloghitelezés területén, a tavalyi 41%-os bevételnövekedésük már csak ezért sem feltétlenül jelent hasonló arányú profitnövekedést.

Közzétette kedden a hitelintézeti törvény (Hpt.) szerint működő hazai független pénzügyi közvetítők statisztikáit a Magyar Nemzeti Bank.

Ez alapján a piaci szereplők száma a 2018 végi 387-ről mára 279-re csökkent.

A piac konszolidációja mögött a hiteltermékek egyre növekvő komplexitása (gondoljunk csak a támogatott hitelekre), az adminisztrációs és informatikai költségek, beruházási igények jelentős emelkedése és a mérethatékonysági kényszer állhat elsősorban, de a KATA-szabályok szigorítása is felért egy csapással a természetes személyeket alvállalkozóként foglalkoztató közvetítők számára.