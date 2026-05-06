Veszteségbe nyomta Nagy Márton utolsó extraprofitadó-intézkedése az Erste Bankot

Jelasity Radován elnök-vezérigazgató a szerdai budapesti sajtótájékoztatón ismertette:
- 5,3 milliárd forintos adózás utáni veszteséggel zárta az első negyedévet az Erste Bank a tavalyi 11 milliárd forintról 37,6 milliárd forintra emelkedő, egész évre elszámolt idei extraprofitadó miatt, miközben 22,6 milliárd forintnyi bankadót is elszámolt az év egészére a társaság.
- A működési bevételek 2%-kal nőttek, de a költségek ennél gyorsabban, főleg az adminisztratív és IT-költségek, értékcsökkenés miatt, így a költség/bevétel arány romlott, és a működési eredmény 3%-kal 55 milliárd forintra csökkent.
- A betét- és a hitelállomány egyaránt 17%-kal növekedett egy év alatt, a betétállomány 600 milliárd forinttal lett nagyobb az előző év azonos időszakához képest, és a nemteljesítő hitelek (NPL) aránya továbbra is rekordalacsony (1,5%).
- A vállalati hitelállomány 7%-kal nőtt, ezen belül a kkv-hitelállomány 15%-kal, az ingatlanfinanszírozási állomány viszont csökkent. Az új kihelyezés 70%-kal nőtt a vállalati hitelezésben, ezen belül a kkv-k körében 39%-kal, a nagyvállalati és önkormányzati hiteleknél 164%-kal.
- Az új kormánynál azért lobbiznak a bankok, hogy „térjünk vissza a piacgazdasághoz” (utalt arra, hogy a lakáshitelezésben 81% volt év végén az állami programok aránya), a rögtönzéseket a kiszámíthatóság váltsa fel.
Az Erste is kíváncsi arra, hogy a meglévő programokból mi az, ami marad, melyek folytatódnak „letekert üzemmódban”, vagy esetleg szűnnek meg.
Szavai szerint az Erste örülne, ha a meglévő uniós szabályok mellett kevesebb lokális szabállyal kellene megküzdeniük. A Magyar Bankszövetség felajánlotta már együttműködését Kármán András leendő pénzügyminiszternek.
Harmati László lakossági vezérigazgató-helyettes elmondta:
- A lakossági hitelállomány 21%-kal növekedett, a jelzáloghitelek új kihelyezése 119%-kal, a személyi kölcsönöké 54%-kal ugrott meg egy év alatt, a célzott kört érintő támogatott hitelek (babaváró, munkáshitel) folyósítása viszont 11%-kal csökkent, miközben a Széchenyi Kártya-hiteleknek köszönhetően a mikrohitelek folyósítása 133%-kal ugrott meg.
- Míg korábban 10 lakástranzakcióból 4-5 történt hitelből, most ez már 8-9, és az Ersténél 2025 első negyedévéhez képest 24,6 millió forintról 31 millió forintra nőtt az átlagos lakáshitelösszeg.
- Már tavaly is rekordot döntött a személyikölcsön-piac, de idén még a tavalyi rekord is megdőlhet, most már egy számjegyű kamatok is segítik ezt.
- Az Erste ügyfeleinek több mint 77%-a digitálisan aktív, az új ügyfelek esetében ez már gyakorlatilag 100%, közülük a legtöbben már csak a George Appot használják.
- Az Erste által kezelt lakossági ügyfélvagyon 15%-kal 7700 milliárd forint fölé emelkedett, ezen belül 71% a befektetések aránya. A TBSZ és NYESZ-piacon 35% feletti az Erste részesedése.
Kérdésre válaszolva Harmati László megemlítette: az ATM-telepítési jogszabályokat újra kellene gondolni, legalább az 1000 fő alatti településeken idén esedékes ATM-telepítésekre vonatkozó előírás hatályon kívül helyezésével.
Zsiga Krisztina kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes elmondta:
- a nemteljesítő hitelek állománya 45,4 milliárd forintról 42,5 milliárd forintra csökkent egy év alatt, ami 1,9%-ról 1,5%-ra mérséklődő NPL-rátát jelent, ami új rekordot jelent.
- A lakossági hitelportfólióban 2,4%-ról 1,8%-ra, a vállalatoknál 1,2%-on stagnál az NPL-ráta, ennek is köszönhetően több mint 2,1 milliárd forintnyi értékvesztést tudtak visszaírni az első negyedévben.
- A csalási kísérletek továbbra is kihívást jelentenek a bank számára, az első negyedévben 7300 darab csalási kísérletet regisztráltak összesen 2,8 milliárd forint értékben, ebből 2,3 milliárd forintot tudtak megmenteni az ügyfeleknek.
- A csalási kísérletek arányában a piaci részesedésük alatt, a megakadályozott kísérletek arányában afölött vannak, jelenleg egy AI-alapú öntanuló kártyás csalásmegelőzésen dolgozik az Erste Bank.
Az osztrák anyabank első negyedéves gyorsjelentéséről itt írtunk:
Elszaporodtak az energiapiaci kockázatok – egy izgalmas megoldásra hívta fel a figyelmet a szakértő
Fókuszban a kockázatkezelés.
Döntött az Egyesült Államok: több millió dolláros fegyvercsomagot küldenek egyenesen Ukrajnába
Ezerszámra alakítják át a bombákat pusztító precíziós fegyverekké.
Tarol az új fogyókúrás csodatabletta, kilőtt a Novo Nordisk árfolyama
Minden várakozást felülmúlt.
Európa saját bőrén érzi Trump vámháborújának következményeit: tényleg elárasztanak minket a kínai termékek
Nem hiányzik ez a versenyképességi gondokkal küzdő kontinensnek.
Lélektani határnál a magyar lakáspiac, fordulat a lakásépítésekben
Friss adatot közölt a KSH.
Durván kiakadt a Donald Trump céltáblájára került ország: hazugsággal vádolják az amerikai külügyminisztert
A szigetország szerint "nagyon is jól tudja, milyen kárt okoz".
Figyelmeztetést adott ki a MÁV: kiesik egy fontos szakasz a hétvégén, komoly menetrendi változásokra kell készülni
Nagy lesz a forgalom a főváros felé.
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Milyen összegre kössünk életbiztosítást?
Életbiztosítást kötni komoly felelősségvállalás: azt ígérjük szeretteinknek, hogy halálunk esetén nem kell majd anyagi gondokkal küzdeniük. A döntés előtt érdemes végiggondolni, mekkora
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?