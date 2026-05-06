  • Megjelenítés
Zelenszkij bejelentette: visszakapták Magyarországtól a lefoglalt készpénzt és aranyat
Bank

Zelenszkij bejelentette: visszakapták Magyarországtól a lefoglalt készpénzt és aranyat

Portfolio
Magyarország visszaadta az ukrán Oscsadbank készpénz- és aranykészletét, amelyet a magyar hatóságok még márciusban foglaltak le. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán jelentette be a döntést, és a lépést a kétoldalú kapcsolatok komoly előrelépéseként értékelte - írja a Reuters.

Zelenszkij az X közösségi platformon mondott köszönetet a döntésért.

Hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért és a civilizált lépésért

- írta az ukrán államfő.

Az ügy előzménye, hogy a magyar biztonsági szervek idén márciusban vették zár alá az ukrán állami tulajdonú Oscsadbank vagyonelemeit Budapesten. A lefoglalt készpénz és arany visszaszolgáltatása most lezárult. Zelenszkij úgy véli, ez az intézkedés érdemi elmozdulást jelent a két ország diplomáciai viszonyában.

Még több Bank

Coface: Felemás a régiós kép, az eurómilliárdos forrásokra számító Magyarország látszólag a jobbak közé került

Valakik nagyot kaszáltak az Otthon Starton: egyre kevesebb piaci szereplő osztozik egyre nagyobb bevételen

Ugyanannyi lett az amerikai lakáshitelek kamata, mint a magyaroké - Miért érdekes ez?

Az ügy előzménye, hogy március 6-án kiderült, hogy a TEK Magyarországon feltartóztatta az ukrán állami Oszcsadbank munkatársait. Az ukrán kormány és az érintettek ügyvédjei azt állítják, hogy a pénzszállítók az osztrák Raiffeisen Bankból vitték a vagyont az Oszcsadbanknak, ahogyan azt a háború kitörése óta többször is megtették.

Az ügylet mindkét bank szerint szabályos volt,

az ukrán külügyminisztérium emiatt túszejtésről, rablásról és állami terrorizmusról beszél, emellett az érintettek azonnali szabadon engedését követelte. A korábbi magyar álláspont szerint viszont pénzmosás gyanúja merült fel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök április 20-án jelentette be, hogy az Oscsadbank jogtalanul elvont pénzeszközeinek visszaszerzéséről kíván tárgyalni a magyar parlamenti választásokat megnyerő Tisza Párt vezetőjével, Magyar Péterrel. 

Címlapkép forrása: Nadja Wohlleben/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Konferencia ajánló

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megvan az új négyéves csúcs - 360 alá száguldott a forint
Megtörtént az, amitől a rivális nagyhatalom tartott: kilőtte csúcsfegyverét az Egyesült Államok
Veszteségbe nyomta Nagy Márton utolsó extraprofitadó-intézkedése az Erste Bankot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility