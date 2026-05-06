Zelenszkij bejelentette: visszakapták Magyarországtól a legfoglalt készpénzt és aranyat

Magyarország visszaadta az ukrán Oscsadbank készpénz- és aranykészletét, amelyet a magyar hatóságok még márciusban foglaltak le. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán jelentette be a döntést, és a lépést a kétoldalú kapcsolatok komoly előrelépéseként értékelte - írja a Reuters.

Zelenszkij az X közösségi platformon mondott köszönetet a döntésért.

Hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért és a civilizált lépésért

- írta az ukrán államfő.

Az ügy előzménye, hogy a magyar biztonsági szervek idén márciusban vették zár alá az ukrán állami tulajdonú Oscsadbank vagyonelemeit Budapesten. A lefoglalt készpénz és arany visszaszolgáltatása most lezárult. Zelenszkij úgy véli, ez az intézkedés érdemi elmozdulást jelent a két ország diplomáciai viszonyában.

Az ügy előzménye, hogy március 6-án kiderült, hogy a TEK Magyarországon feltartóztatta az ukrán állami Oszcsadbank munkatársait. Az ukrán kormány és az érintettek ügyvédjei azt állítják, hogy a pénzszállítók az osztrák Raiffeisen Bankból vitték a vagyont az Oszcsadbanknak, ahogyan azt a háború kitörése óta többször is megtették.

Az ügylet mindkét bank szerint szabályos volt,

az ukrán külügyminisztérium emiatt túszejtésről, rablásról és állami terrorizmusról beszél, emellett az érintettek azonnali szabadon engedését követelte. A korábbi magyar álláspont szerint viszont pénzmosás gyanúja merült fel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök április 20-án jelentette be, hogy az Oscsadbank jogtalanul elvont pénzeszközeinek visszaszerzéséről kíván tárgyalni a magyar parlamenti választásokat megnyerő Tisza Párt vezetőjével, Magyar Péterrel.

