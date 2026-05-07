Besesek Botond az Eximbank igazgatóságából is lemondott

Az Eximbank csütörtökön tette közzé, hogy Besesek Botond igazgatósági tag lemondott a posztjáról.

Az állami bank arról tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket a BÉT-en közzétett közleményében, hogy Besesek Botond 2026. május 6. napi hatállyal lemondott az Eximbank Igazgatóságában betöltött tagságáról.

Az Exim Igazgatósága így nézett ki eddig:

A mostani hír előzménye, hogy április végén kiderült: a Nemzetgazdasági Minisztériumból május 6-i hatállyal lemondás miatt távozott Besesek Botond, az adószabályozásért és a számvitelért felelős helyettes államtitkár.

