Hatósági célkeresztbe kerültek a digitális pénztárcák – a PayPal, a Mastercard és a Visa is érintett

A brit pénzügyi felügyelet, az FCA versenyellenes megállapodások gyanújával vizsgálatot indított a PayPal, a Mastercard és a Visa ellen a PayPal digitális pénztárcájának finanszírozásával és használatával kapcsolatban – ez rendkívüli lépés egy olyan hatóságtól, amely ritkán él versenyjogi jogköreivel.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Az FCA szerdán közölte, hogy

egyelőre nem állapította meg, történt-e jogsértés.

A bejelentés azt követően látott napvilágot, hogy a PayPal egy tőzsdei közleményben jelezte: márciusban értesítést kapott a vizsgálat megindításáról, valamint adatszolgáltatási megkeresést a két kártyatársasággal fennálló szerződéses megállapodásaira vonatkozóan.

Mindhárom érintett fizetési szolgáltató jelezte, hogy együttműködik a hatósággal. A Mastercard megerősítette, hogy tájékoztatást kellett adnia a PayPallal fennálló szerződéses kapcsolatáról, és hangsúlyozta, hogy a legszigorúbb versenyjogi előírások betartására törekszik. A Visa közlése szerint tudomásul vette a PayPal digitális pénztárcájára vonatkozó szerződéses feltételek vizsgálatát. A PayPal a folyamatban lévő eljárásra hivatkozva nem kívánt részletesebben nyilatkozni.

Az Egyesült Királyságban az elmúlt években meredeken nőtt a digitális pénztárcák használata. Az FCA és a fizetési rendszerek szabályozásáért felelős PSR tavaly közzétett adatai szerint a kártyás tranzakciókon belül a digitális pénztárcákkal lebonyolított fizetések aránya 8 százalékról 29 százalékra emelkedett 2023-ra.

A két hatóság 2025 februárjában kiadott közös nyilatkozatában jelezte, hogy a piaci szereplők erősebb versenyt sürgetnek a digitális pénztárcák piacán. Szerintük nagyobb versenyre lenne szükség ahhoz, hogy új szolgáltatók léphessenek be, és gyorsuljon az innováció. A mostani vizsgálat a tavaly publikált, a digitális pénztárcákról szóló közös jelentésre épül. Az abban azonosított versenyjogi aggályokat a felügyeletek megosztották a brit versenyhivatallal, a CMA-val, hogy elkerüljék az egymást átfedő eljárásokat.

A CMA ezzel párhuzamosan az Apple és a Google mobilökoszisztémáit – köztük saját digitális pénztárca-megoldásaikat – érintő vizsgálatot is folytatja. A hatóság 2025 februárjában vállalásokat eszközölt ki a két technológiai vállalattól az alkalmazásáruházaik átláthatóbb működésére és az interoperabilitás javítására vonatkozóan.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images