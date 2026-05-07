Iratokat foglalt le az ügyészség az MNB-üggyel összefüggésben az Állami Számvevőszéknél

Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az Állami Számvevőszék (ÁSZ) épületében a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) érintő eljárással összefüggésben csütörtökön - írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) megerősítette.

A portál megkeresésére az ügyészség közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön "eljárási cselekményeket végeztek".

Az Állami Számvevőszéknél történő kutatás és lefoglalás az ügyben értékelendő iratok hiteles és strukturált formában történő egyidejű átadása céljából történt.

Ugyanakkor tisztázták azt is, hogy nem merült fel adat a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélyére, mindössze arról van szó, hogy "a büntetőeljárási törvény az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadására kizárólag ezt a jogintézményt ismeri".

Ahogy a 24.hu is emlékeztet, tavaly éppen az ÁSZ feljelentése alapján rendeltek el nyomozást a Matolcsy György vezette MNB alapítványainak - elsősorban a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány - gazdálkodásával kapcsolatban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images