"Most már tényleg elegem van! Mégis hol élünk?" - Csúnyán kifakadt a Commerzbank vezetője

Sascha Uebel, a Commerzbank alelnöke és az üzemi tanács vezetője csütörtökön kemény hangú, írásbeli nyilatkozatban reagált Orcel szerdai szavaira, amelyeket a Börse Online közölt. Az olasz bankvezér ebben jelezte, hogy kész felülvizsgálni ajánlatának feltételeit. Ennek előfeltételeként azonban azt szabta, hogy a Commerzbank vezetése
konstruktív, érdemi párbeszédet
folytasson vele.
Most már tényleg elegem van! Mégis hol élünk
Egy ellenséges felvásárlási ajánlat kellős közepén azt követeli, hogy az igazgatóság tárgyaljon vele, mert különben nem emeli az ajánlatát?" - írta felháborodva Uebel. Hozzátette, hogy a Commerzbank igazgatósága "egy német DAX-vállalat testülete, nem pedig cirkuszi póni a porondon". Kiemelte továbbá, hogy a bankot "semmiképpen sem szabad egy ilyen emberre bízni".
A Commerzbank legnagyobb részvényeseként az UniCredit azzal érvel, hogy a német pénzintézet nem aknázza ki a benne rejlő lehetőségeket. Ezzel szemben a Commerzbank vezetése határozottan kitart amellett, hogy
a jövőben is önálló intézményként kívánnak működni.
Uebel egyúttal támogatásáról biztosította azt az elképzelést is, hogy a német kormány növelje a jelenlegi, 12 százalékos részesedését a Commerzbankban. Ezzel a lépéssel gyakorlatilag visszacsinálnák az állam 2024-es elhibázott részvényeladását, amelynek révén az UniCredit ki tudta építeni a pozícióját a bankban. "Nem a tőkepiac választja meg a szövetségi kormányt, hanem mi, a dolgozók. Ezt az ajánlatot semmiképpen sem szabad elfogadni" - szögezte le az alelnök.
