Nagy bejelentést tett az UniCredit: végre kivonul Oroszországból, de csak részben

Mint írják, a vevő egy, az Egyesült Arab Emírségekben jól ismert magánbefektető, akivel szemben a UniCredit elvégezte a szükséges átvilágítási és megfelelőségi vizsgálatokat. A felek az ügylet végleges struktúráját és a kapcsolódó részleteket a későbbiekben dolgozzák ki.

A tranzakció lényege, hogy az orosz leánybank (AO Bank) tevékenységeinek egy részét leválasztják egy új, önálló bankba, amelyet a UniCredit 100 százalékos tulajdonában tart meg. A megmaradó bank – a korábbi tevékenységek fennmaradó részével – az arab befektetőhöz kerül. Az új felállás lehetővé teszi, hogy az UniCredit oroszországi működése

a nyugati és a nem szankcionált orosz vállalati ügyfelek euró- és dolláralapú nemzetközi fizetéseire összpontosítson.

Az átmeneti időszakban az ügyfelek és a munkavállalók számára a szolgáltatások folytonossága biztosított marad.

Az ügylet tőkére gyakorolt hatása összességében mintegy 35 bázispont, pozitív irányban. A záráskor várhatóan 20–25 bázispontos negatív hatás jelentkezik, ezt azonban bőven ellensúlyozza, hogy a fennmaradó extrém veszteségre elszámolt kitettség az első negyedéves 93 bázispontról 30–40 bázispontra csökken a szabályozói küszöbértékek figyelembevétele nélkül számolva.

Az eredményre gyakorolt kumulatív negatív hatás 3,0–3,3 milliárd euró körül alakulhat.

Ebből 1,6–1,8 milliárd euró a korábban felhalmozott árfolyamkülönbözet-tartalék átvezetéséből adódik. Ez nem jár pénzkiáramlással, és a tőkehelyzetet sem érinti közvetlenül - közölte a bankcsoport.

A tranzakció lezárása 2027 első felében várható. Ennek feltétele a végleges szerződés aláírása, a leválasztás technikai végrehajtása és a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzése. A bank hangsúlyozta, hogy

az ügylet nem érinti a részvényesi kifizetéseket,

mivel hatását kiveszik az osztalékfizetés alapjául szolgáló nettó eredmény meghatározásából, és a "UniCredit Unlimited" 2028–2030 stratégiai terv nyereségcéljait sem módosítja. A bankcsoport árfolyama 0,5%-os emelkedést mutat a milánói tőzsdén.

A címlapkép illusztráció.