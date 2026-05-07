Nem tűri tovább az OTP Bank: ismét alkotmányjogi panaszt nyújtottak be

Az OTP Bank csütörtök esti, tőzsdén megjelent közleményében jelentette be, hogy alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróság előtt, a kamatstop miatt.

A tájékoztatásból az is kiderült, hogy több más piaci szereplővel közösen lépett a bank május 7-én.

A benyújtott alkotmányjogi panasz szorosan kapcsolódik az OTP Bank Nyrt. korábbi, azonos tárgyban és azonos indokkal benyújtott alkotmányjogi panaszaihoz, így a jelen alkotmányjogi panasz kapcsolódik a 2025. május 30-án benyújtott beadványhoz, illetve a 2025. szeptember 10-én benyújtott beadványhoz, ezért az OTP Bank alkotmányjogi panaszában kérelmezte az eljárások egyesítését - emlékeztet a bank.

Az OTP Bank Nyrt. ezen legújabb alkotmányjogi panasza lényegében a 2021-ben bevezetett Lakossági Kamatstop Rendeletet ismételten,

2026. június 30-ig meghosszabbító veszélyhelyzeti

kormányrendeletet (364/2025 (XI.26.) Korm. rendelet) támadja,

melyet a Kormány 2025. november 26-án fogadott el.

Kitérnek arra is, hogy az OTP Bank Nyrt. eddig is és most is a lakossági kamatstoppal kapcsolatos indokolatlan intézkedésekkel szemben alkotmányjogi panaszt nyújtott és nyújt be.

Az OTP Bank Nyrt. álláspontja szerint a hivatkozott, többször módosított Lakossági Kamatstop Rendelet a magánjogi jogviszonyokba továbbra is alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be, ezért a kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a Lakossági Kamatstop Rendelet rendelkezéseinek, illetve annak ismételt meghosszabbításainak Alaptörvénybe ütközését.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images