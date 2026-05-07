Szintet lép a hazai fintech ökoszisztéma - Új korszakot hoz az AI-vezérelt kereskedelem

Túl a kártyás fizetésen: a Mastercard a fintech ökoszisztéma összekötője
Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere a Mastercard Fintech Connect rendezvényen azt hangsúlyozta: a cég szerepe ma már jóval több, mint egy "kártyalogó" a plasztikon. A Mastercard egyre tudatosabban épít megoldásokat és partnerségeket a digitális gazdaság kulcsterületein – a közlekedési beléptetési és fizetési rendszerektől a kiberbiztonságon át egészen a digitális platformokkal, marketplace-ekkel és pénzügyi szolgáltatókkal közös fejlesztésekig.
A rendezvény egyik fő üzenete az volt, hogy a Mastercard itthon is egyfajta kapcsolatteremtő szerepet vállal: közelebb hozza egymáshoz a bankokat, a fintech cégeket és a különböző fázisban lévő startupokat, miközben a nemzetközi piacok felé is ajtót nyit a magyar szereplőknek. Az eseményt tudatosan egy kisebb, "butik" jellegű, első alkalmas találkozóként pozícionálták, melynek célja, hogy az eddig inkább eseti együttműködések strukturáltabbá váljanak, és erősödjön a nyitás a KKV-k, az adatalapú megoldások és az AI-fókuszú fejlesztések felé is.
Egyedi megoldásból komplex ökoszisztéma
Kamila Borkowska, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója elmondta, több országot lefedő "cluster" működésben dolgoznak, és napi szinten működnek együtt fintech partnerekkel. Üzenete egyszerű volt:
a fókusz továbbra is az innováció és a valódi üzleti értéket teremtő megoldások piacra vitelén van – és most kifejezetten sok a lehetőség, ha a szereplők jól választanak irányt és partnereket.
Borkowska szerint a fintech világ egyik nagy váltása épp az, hogy a jó felhasználói élmény mára alapelvárássá vált. Tíz éve még önmagában versenyelőnyt jelentett, ha egy szolgáltatás látványosan egyszerűbb, gyorsabb és hívogatóbb volt, ma viszont ez már a belépőszint. A következő lépcső az ökoszisztémában való gondolkodás: az egyfunkciós termékek helyett egyre inkább összetett, egymásra épülő platformok kerülnek kifejlesztésre, amelyekben a pénzügyi szolgáltatások mellett befektetések és egyéb kiegészítő megoldások is megjelennek. A felhasználók pedig mindezt egy integrált rendszerben szeretnék elérni, egy helyen, minél könnyebben és kényelmesebben .
A második nagy téma az AI volt: Borkowska értelmezésében ez már nem csak "üzletet támogató technológia" hanem maga is üzleti tényező. Felgyorsítja a fejlesztést és a piacra lépést, és a hiperperszonalizációval új szintre emeli az ügyfélélményt. Ezzel párhuzamosan azonban a kockázatok is gyorsan komplexebbé válnak, épp ezért, mint hangsúlyozta, a harmadik kulcsszó a bizalom: a kiberbiztonság és az adatvédelem kritikus, különösen azoknak a fintech-eknek, amelyek skálázódni és nemzetközi szinten is működni szeretnének. A piaci környezetet is keretbe tette, kiemelte, hogy a Covid felerősítette a digitalizációt, 2021-ben aztán jött a korrekció és a profitabilitás fókusza, majd 2023-tól fokozatosan stabilabb, pozitívabb pálya rajzolódik ki.
A Mastercard mindehhez több programmal is hátteret ad:
- a Start Path a globális növekedésre képes fintech-ekkel dolgozik együtt, hogy pilotokból és partnerségekből gyorsabban legyen éles üzlet.
- az Engage egy bevizsgált partneri ökoszisztéma, amely segít gyorsabban megtalálni és integrálni a megfelelő megoldásokat.
- a Lighthouse pedig a nordic–balti régióban támogatja a fintech és impact fókuszú csapatokat, hogy vállalati és iparági kapcsolatokon keresztül tudjanak szintet lépni.
Mit adott a Lighthouse program az Intuitechnek?
Csontos Tamás, az Intuitech sales directora szerint a cég ma már kifejezetten nemzetközi üzemmódban működik: a 8 és fél éves vállalkozás 250 fővel dolgozik, és összesen 11 országban futnak projektjeik. A Lighthouse programba tavaly ősszel kerültek be – egyedüli közép-európai cégként –, és bár az északi terjeszkedés eredetileg nem volt tervben, a program mégis erős belépőt adott: finn bankokkal működnek most már együtt.
A történet gyorsan felpörgött, Csontos elmondása szerint már egy héttel a csatlakozás után az Amazonnal is partnerséget kötöttek. Eljutottak a Slush-ra Helsinkibe , amely egy rangos, évente megrendezett startup- és technológiai konferencia, ahol színpadon is megmutathatták a megoldásukat, és a program végére a mezőny élére kerültek. A pozitív hozadék ugyanakkor nemcsak ez volt, hanem a skandináv piac felől érkező visszajelzés és kapcsolati háló adta meg azt a stabil alapot, amire a regionális növekedést később fel lehet építeni.
Pay&GO-tól az agentic commerce-ig
Sokszor maga a skálázhatóság a gátja az üzleti sikernek. A nemzetközi porondra lépést a startupok nem mindig tudják megugrani, és mi ebben tudunk igazán segíteni nekik
– mondta a Portfolio-nak Györffy Balázs, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója. Szerinte a Mastercard közvetítő szerepe épp abban áll, hogy a feltörekvő, innovatív cégeket összeköti banki- és pénzügyi partnerekkel és befektetőkkel, hogy az új megoldások a lakossági és üzleti ügyfelekig is eljussanak. A célzott partnerségek fókusza rég túlnőtt a hagyományos kártyás fizetésen, ma már ide tartozik a nyílt bankolás, az AI, a kiberbiztonság, a közlekedés és az agentic commerce is.
A tranzit terület egyik kézzelfogható példája a Budapesten bővülő Pay&GO szolgáltatás. A 2023-ban a 100E Reptéri Expresszen és az M1-en indult pilot után az éles tesztüzem már az összes budapesti metróvonalra kiterjed. A korai adatok alapján – a bérletesek és a 14 év alatti ingyen utazók nélkül – az elsőként bekapcsolt vonalakon a jegyvásárlók 30-40 százaléka már ezt a megoldást használja.
A koncepció lényege a gyors beléptetés: a rendszer villámgyorsan ellenőrzi a kártya érvényességét, egy alacsony nominális terhelést indít, a tényleges elszámolás pedig a napi utazások után, összesítve történik.
Ez a rendszer a későbbiekben alkalmas lesz a napi díjplafon beállítására is, így az utasnak nem kell előre eldöntenie, hogy vesz-e napijegyet vagy nem, a rendszer automatikusan a kedvezőbb díjterméket fogja alkalmazni.
A közlekedés mellett a kereskedelemben is új fejezet nyílik. Az agentic commerce lényege, hogy az AI‑ügynökök egyre többször nemcsak keresnek és ajánlanak egy terméket vagy szolgáltatást, hanem a vásárlási folyamatot is érdemben lefolytatják,úgy, hogy az ügyfélnek nem szükséges kilépni a chat ablakból és átmenni a kereskedő weboldalára. Ezek a nemzetközi pilotok ma még jellemzően egyszerű, jól körülhatárolható tranzakciókra fókuszálnak – például egy mozijegy megvásárlására –, de a logika könnyen továbbépíthető. A jövőben az AI ügynökök előre megadott feltételek alapján, a felhasználó aktív jelenléte nélkül is képesek lehetnek vásárlásokat lebonyolítani, például azonnal lecsapni egy rendszerint teltházas előadás jegyeire, amint új időpontot hirdetnek és elindul az értékesítés.
Ugyanazokon a fázisokon fog átmenni az Agent Pay is, mint egykor maga az e-commerce
– mondta Györffy Balázs. Az új fizetési és vásárlási csatornák eleinte ugyanis mindig bizonytalanságot és biztonsági félelmeket hoznak magukkal, majd lépésről lépésre kialakulnak azok a szabványok, kontrollok és fogyasztóvédelmi megoldások, amelyek végül "mainstreammé" teszik őket. Az e-kereskedelem is így indult. Kezdetben sokan idegenkedtek attól, hogy kártyaadatokat adjanak meg online, később azonban a piac kitermelte a biztonságos fizetési folyamatokat, az erős ügyfélhitelesítést, a csalásmegelőzési rendszereket és a jogi kereteket, amelyek ma már természetessé teszik az online vásárlást.
A szakember ugyanezt a tanulási görbét várja az "agentic" fizetésektől is. Ha egy AI-ügynök a felhasználó nevében indít tranzakciókat, akkor fontos a Know Your Agent (KYA) keretrendszer kiépítése, amely a pénzügyben megszokott ellenőrzési logikához hasonlóan szűrheti a megbízható ügynököket. Emellett kulcsfontosságú a felhasználói szándék egyértelmű, visszakereshető rögzítése – biometrikus azonosítással vagy egykattintásos jóváhagyással –, hogy a tranzakciók jogilag is tiszták legyenek, és az olyan fogyasztói jogok, mint a 14 napos elállás, zökkenőmentesen érvényesüljenek.
Vagyis nem az a kérdés, hogy lesznek-e kockázatok, hanem az, hogy a piac milyen gyorsan építi ki a szükséges "védőkorlátokat".
A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.
