Új számlacsomagokat vezet be a Gránit Bank, a fintechekkel veszik fel a kesztyűt

A négy új számlacsomag a fintech kihívóknál megszokotthoz hasonló átlátható, egyszerű formátumban és feltételekkel érhető el a banknál. A pénzintézet a jelek szerint a hazai piacon is aktív fintech szolgáltatókhoz, elsősorban a Revolutéhoz hasonló struktúrát dolgozott ki. A következő számlacsomagokat vezetik be.
Hello
- díjmentes, 0 forintos számla
- devizapiaci középárfolyamon váltás lehetősége
- a fintech alapcsomagokkal megegyező tranzakciós díj nélkül átutalási limit
- a fintech alapcsomagoknál magasabb készpénzfelvételi limit (300.000 forint)
- a fintech alapcsomagoknál magasabb látra szóló kamat a megtakarítási számlán
- akár 120 000 forint számlanyitásért járó jóváírás, magasabb ügyfélajánlási összeg
Plusz
- díjmentes számla 150 000 Ft jóváírás esetén
- devizapiaci középárfolyamon váltás lehetősége
- háromszor magasabb - tranzakciós díj nélküli - átutalási limit
- négyszer magasabb készpénzfelvételi limit
- jelentősen magasabb látra szóló kamat a megtakarítási számlán
- akár 120 000 forint számlanyitásért járó jóváírás, magasabb ügyfélajánlási összeg
Prémium
- devizapiaci középárfolyamon váltás lehetősége
- korlátlan átutalás tranzakciós díjak nélkül
- kétszer magasabb készpénzfelvételi limit
- magasabb látra szóló kamat a megtakarítási számlán – jelenleg 4.55% éves kamat napi kamatjóváírással
- akár 120 000 forint számlanyitásért járó jóváírás, magasabb ügyfélajánlási összeg
Prestige
- világszerte használható Platinum kártya kibocsátási és éves díj nélkül.
- 6 db ingyenes készpénzfelvétel (4 belföldön, 2 külföldön)
- jelenleg 4,75 % éves kamat napi kamatjóváírással
- akár 120 000 forint számlanyitásért járó jóváírás, magasabb ügyfélajánlási összeg
A Gránit Banknál azt a banki ajánlatot veheti igénybe az ügyfél, amire neki az adott pillanatban éppen szüksége van - egy még letisztultabb, fintech-ügyfélélmény keretében
– mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.
Más bankoknál is változások jöhetnek
A bankok "önkéntes" díjkorlátozási vállalása június 30-án jár majd le, eddig vállalták, hogy nem emelnek a számlacsomagjaik díjain, sőt, több kapcsolódó vállalást is tettek a Varga Mihály által vezetett MNB-nek. Emiatt könnyen lehet, hogy az OTP Bank és a Gránit után a többi hazai pénzintézetnél is változásokra, díjemelésekre számíthatunk a számlacsomagoknál.
