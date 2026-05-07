Új számlacsomagokat vezet be a Gránit Bank, a fintechekkel veszik fel a kesztyűt

Átlátható, egymásra épülő, a fintech versenytársak számlastruktúrájához hasonló új számlacsomagokat vezet be a Gránit Bank - közölte a pénzintézet. Az új konstrukciók többek között feltétel nélkül, nem akciós jelleggel 0 forintos számlavezetést és kártyadíjat, középárfolyamon történő devizaváltást, akár korlátlan, díj nélkül indított belföldi átutalást, valamint 120 000 forintos üdvözlő jóváírást kínálnak.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A négy új számlacsomag a fintech kihívóknál megszokotthoz hasonló átlátható, egyszerű formátumban és feltételekkel érhető el a banknál. A pénzintézet a jelek szerint a hazai piacon is aktív fintech szolgáltatókhoz, elsősorban a Revolutéhoz hasonló struktúrát dolgozott ki. A következő számlacsomagokat vezetik be.

Hello

díjmentes, 0 forintos számla

devizapiaci középárfolyamon váltás lehetősége

a fintech alapcsomagokkal megegyező tranzakciós díj nélkül átutalási limit

a fintech alapcsomagoknál magasabb készpénzfelvételi limit (300.000 forint)

a fintech alapcsomagoknál magasabb látra szóló kamat a megtakarítási számlán

akár 120 000 forint számlanyitásért járó jóváírás, magasabb ügyfélajánlási összeg

Plusz

díjmentes számla 150 000 Ft jóváírás esetén

devizapiaci középárfolyamon váltás lehetősége

háromszor magasabb - tranzakciós díj nélküli - átutalási limit

négyszer magasabb készpénzfelvételi limit

jelentősen magasabb látra szóló kamat a megtakarítási számlán

akár 120 000 forint számlanyitásért járó jóváírás, magasabb ügyfélajánlási összeg

Prémium

devizapiaci középárfolyamon váltás lehetősége

korlátlan átutalás tranzakciós díjak nélkül

kétszer magasabb készpénzfelvételi limit

magasabb látra szóló kamat a megtakarítási számlán – jelenleg 4.55% éves kamat napi kamatjóváírással

akár 120 000 forint számlanyitásért járó jóváírás, magasabb ügyfélajánlási összeg

Prestige

világszerte használható Platinum kártya kibocsátási és éves díj nélkül.

6 db ingyenes készpénzfelvétel (4 belföldön, 2 külföldön)

jelenleg 4,75 % éves kamat napi kamatjóváírással

akár 120 000 forint számlanyitásért járó jóváírás, magasabb ügyfélajánlási összeg

A Gránit Banknál azt a banki ajánlatot veheti igénybe az ügyfél, amire neki az adott pillanatban éppen szüksége van - egy még letisztultabb, fintech-ügyfélélmény keretében

– mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője. A szakember május 28-ai Financial IT konferenciánkon kerekasztal beszélgetésen vesz majd részt.

Jendrolovics Péter Gránit Bank, vezérigazgató-helyettes Jendrolovics Péter 2018 óta irányítja a Gránit Bank lakossági divízióját, 2021 decemberétől vezérigazgató-helyettesként. Irányítása alatt a lakossági terület minden évben kétszámjegyű növekedést ért e … Tovább

Más bankoknál is változások jöhetnek

A bankok "önkéntes" díjkorlátozási vállalása június 30-án jár majd le, eddig vállalták, hogy nem emelnek a számlacsomagjaik díjain, sőt, több kapcsolódó vállalást is tettek a Varga Mihály által vezetett MNB-nek. Emiatt könnyen lehet, hogy az OTP Bank és a Gránit után a többi hazai pénzintézetnél is változásokra, díjemelésekre számíthatunk a számlacsomagoknál.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio