Új számlacsomagokat vezet be a Gránit Bank, a fintechekkel veszik fel a kesztyűt
Átlátható, egymásra épülő, a fintech versenytársak számlastruktúrájához hasonló új számlacsomagokat vezet be a Gránit Bank - közölte a pénzintézet. Az új konstrukciók többek között feltétel nélkül, nem akciós jelleggel 0 forintos számlavezetést és kártyadíjat, középárfolyamon történő devizaváltást, akár korlátlan, díj nélkül indított belföldi átutalást, valamint 120 000 forintos üdvözlő jóváírást kínálnak.
A négy új számlacsomag a fintech kihívóknál megszokotthoz hasonló átlátható, egyszerű formátumban és feltételekkel érhető el a banknál. A pénzintézet a jelek szerint a hazai piacon is aktív fintech szolgáltatókhoz, elsősorban a Revolutéhoz hasonló struktúrát dolgozott ki. A következő számlacsomagokat vezetik be.

Hello

  • díjmentes, 0 forintos számla
  • devizapiaci középárfolyamon váltás lehetősége
  • a fintech alapcsomagokkal megegyező tranzakciós díj nélkül átutalási limit
  • a fintech alapcsomagoknál magasabb készpénzfelvételi limit (300.000 forint)
  • a fintech alapcsomagoknál magasabb látra szóló kamat a megtakarítási számlán
  • akár 120 000 forint számlanyitásért járó jóváírás, magasabb ügyfélajánlási összeg

Plusz

  • díjmentes számla 150 000 Ft jóváírás esetén
  • devizapiaci középárfolyamon váltás lehetősége
  • háromszor magasabb - tranzakciós díj nélküli - átutalási limit
  • négyszer magasabb készpénzfelvételi limit
  • jelentősen magasabb látra szóló kamat a megtakarítási számlán
  • akár 120 000 forint számlanyitásért járó jóváírás, magasabb ügyfélajánlási összeg

Prémium

  • devizapiaci középárfolyamon váltás lehetősége
  • korlátlan átutalás tranzakciós díjak nélkül
  • kétszer magasabb készpénzfelvételi limit
  • magasabb látra szóló kamat a megtakarítási számlán – jelenleg 4.55% éves kamat napi kamatjóváírással
  • akár 120 000 forint számlanyitásért járó jóváírás, magasabb ügyfélajánlási összeg

Prestige

  • világszerte használható Platinum kártya kibocsátási és éves díj nélkül.
  • 6 db ingyenes készpénzfelvétel (4 belföldön, 2 külföldön)
  • jelenleg 4,75 % éves kamat napi kamatjóváírással
  • akár 120 000 forint számlanyitásért járó jóváírás, magasabb ügyfélajánlási összeg

A Gránit Banknál azt a banki ajánlatot veheti igénybe az ügyfél, amire neki az adott pillanatban éppen szüksége van - egy még letisztultabb, fintech-ügyfélélmény keretében

– mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője. A szakember május 28-ai Financial IT konferenciánkon kerekasztal beszélgetésen vesz majd részt.

Jendrolovics Péter
Gránit Bank, vezérigazgató-helyettes
Jendrolovics Péter 2018 óta irányítja a Gránit Bank lakossági divízióját, 2021 decemberétől vezérigazgató-helyettesként. Irányítása alatt a lakossági terület minden évben kétszámjegyű növekedést ért e
Más bankoknál is változások jöhetnek

A bankok "önkéntes" díjkorlátozási vállalása június 30-án jár majd le, eddig vállalták, hogy nem emelnek a számlacsomagjaik díjain, sőt, több kapcsolódó vállalást is tettek a Varga Mihály által vezetett MNB-nek. Emiatt könnyen lehet, hogy az OTP Bank és a Gránit után a többi hazai pénzintézetnél is változásokra, díjemelésekre számíthatunk a számlacsomagoknál. 

Címlapkép forrása: Portfolio

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

