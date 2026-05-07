A JPMorgan Chase megpróbált peren kívül megegyezni egy volt befektetési bankárával, mielőtt az szexuális zaklatás és bántalmazás miatt keresetet nyújtott volna be ellene - ismerte el a pénzintézet szóvivője. A hír azért pikáns, mert közben a bank mereven tagadja a vádakat.

A Wall Street Journal értesülései szerint az Egyesült Államok legnagyobb bankja

egymillió dolláros egyezségi ajánlatot tett a volt munkavállalónak.

Ő azonban ezt elutasította, és magasabb összeget követelt.

A felperes a perben a John Doe álnevet használja. Keresetét múlt héten nyújtotta be a JPMorgan és Lorna Hajdini, a bank tőkeáttételes finanszírozási részlegvezetője ellen. A vádak között szexuális bántalmazás és faji alapú zaklatás is szerepel. A keresetet hétfőn ismét benyújtották a New York-i állami bíróságon, miután korábban egyszer már visszavonták.

A JPMorgan szóvivője közölte, hogy a bizalmas egyeztetésekről nem nyilatkozhatnak. Ugyanakkor megpróbáltak megállapodásra jutni a pereskedés idő- és költségvonzatának elkerülése érdekében. Emellett támogatni kívánták azt a munkatársukat, akit "pontosan azzal a reputációs kárral fenyegettek meg, ami most kibontakozik". A bank továbbra is

megalapozatlannak tartja a vádakat.

Úgy vélik, hogy a nyilvános beadvány nyomán felmerült új információk is csak ezt az álláspontot erősítik meg.

A felperes ügyvédje, Daniel Kaiser közölte, hogy személyesen nem vett részt az egyezségi tárgyalásokban. Ezek ugyanis még azelőtt zajlottak, hogy ő átvette volna az ügyet. Ugyanakkor megjegyezte, hogy több mint harmincéves munkajogi pályafutása során még soha nem tapasztalt ilyet. Szerinte

példátlan, hogy egy alperes munkáltató ekkora összegű ajánlatot tegyen, ha közben valóban "teljes kitalációnak" tartja a vádakat.

A kereset szerint Hajdini a beosztásából fakadó hatalmi helyzetével visszaélve kényszerítette a felperest beleegyezés nélküli szexuális cselekményekre. Az ázsiai származású férfi emellett azt állítja, hogy a tőkeáttételes finanszírozási csapat tagjai rasszista megjegyzésekkel illették. A felperes 2024 márciusában csatlakozott a JPMorganhez vezető alelnöki pozícióban, majd 2025 májusában belső panaszt nyújtott be nemi és faji alapú diszkrimináció, valamint szexuális bántalmazás miatt. Ezt követően fizetés melletti felfüggesztést kapott.

A JPMorgan közlése szerint az ügyben belső vizsgálatot indítottak. Ennek során számos alkalmazottat meghallgattak, de az eljárás nem támasztotta alá a vádakat. A bank hozzátette, hogy maga a panaszos nem volt hajlandó részt venni a vizsgálatban. Hajdini ügyvédei szintén tagadták a vádakat. Kijelentették, hogy kettejük között soha nem volt szexuális vagy romantikus kapcsolat.

Álláspontjuk szerint a felperes hamis állításai teljes egészében kitaláltak, és súlyosan rongálják védencük jó hírnevét.

Forrás: Reuters

