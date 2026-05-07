A Wall Street Journal értesülései szerint az Egyesült Államok legnagyobb bankja
egymillió dolláros egyezségi ajánlatot tett a volt munkavállalónak.
Ő azonban ezt elutasította, és magasabb összeget követelt.
A felperes a perben a John Doe álnevet használja. Keresetét múlt héten nyújtotta be a JPMorgan és Lorna Hajdini, a bank tőkeáttételes finanszírozási részlegvezetője ellen. A vádak között szexuális bántalmazás és faji alapú zaklatás is szerepel. A keresetet hétfőn ismét benyújtották a New York-i állami bíróságon, miután korábban egyszer már visszavonták.
A JPMorgan szóvivője közölte, hogy a bizalmas egyeztetésekről nem nyilatkozhatnak. Ugyanakkor megpróbáltak megállapodásra jutni a pereskedés idő- és költségvonzatának elkerülése érdekében. Emellett támogatni kívánták azt a munkatársukat, akit "pontosan azzal a reputációs kárral fenyegettek meg, ami most kibontakozik". A bank továbbra is
megalapozatlannak tartja a vádakat.
Úgy vélik, hogy a nyilvános beadvány nyomán felmerült új információk is csak ezt az álláspontot erősítik meg.
A felperes ügyvédje, Daniel Kaiser közölte, hogy személyesen nem vett részt az egyezségi tárgyalásokban. Ezek ugyanis még azelőtt zajlottak, hogy ő átvette volna az ügyet. Ugyanakkor megjegyezte, hogy több mint harmincéves munkajogi pályafutása során még soha nem tapasztalt ilyet. Szerinte
példátlan, hogy egy alperes munkáltató ekkora összegű ajánlatot tegyen, ha közben valóban "teljes kitalációnak" tartja a vádakat.
A kereset szerint Hajdini a beosztásából fakadó hatalmi helyzetével visszaélve kényszerítette a felperest beleegyezés nélküli szexuális cselekményekre. Az ázsiai származású férfi emellett azt állítja, hogy a tőkeáttételes finanszírozási csapat tagjai rasszista megjegyzésekkel illették. A felperes 2024 márciusában csatlakozott a JPMorganhez vezető alelnöki pozícióban, majd 2025 májusában belső panaszt nyújtott be nemi és faji alapú diszkrimináció, valamint szexuális bántalmazás miatt. Ezt követően fizetés melletti felfüggesztést kapott.
A JPMorgan közlése szerint az ügyben belső vizsgálatot indítottak. Ennek során számos alkalmazottat meghallgattak, de az eljárás nem támasztotta alá a vádakat. A bank hozzátette, hogy maga a panaszos nem volt hajlandó részt venni a vizsgálatban. Hajdini ügyvédei szintén tagadták a vádakat. Kijelentették, hogy kettejük között soha nem volt szexuális vagy romantikus kapcsolat.
Álláspontjuk szerint a felperes hamis állításai teljes egészében kitaláltak, és súlyosan rongálják védencük jó hírnevét.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: Oroszország felől érkező fegyverek csapódtak be NATO-területen, nagy erőkkel vonult ki a hadsereg
Lezuhanó drón volt már, de eddig nem találtak el semmit.
Választás 2026: Orbán Viktor a visszavonuláson gondolkodik, Magyar Péter külföldön tárgyal
Utolsó napjaihoz közelít a kormányváltási átmenet, folyamatosan frissülő híreink csütörtökön.
Éveket várhatunk még a magyar euróra, de mi lesz addig a forinttal?
Több lehetséges út is van.
Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen
Utána jöhet a teljes város.
Veszélyben a nyaralások: ülőhelyek milliói tűntek el a kerozinválság miatt
13 ezer májusi járatot törötlek a légitársaságok.
Vészjósló figyelmeztetés érkezett Oroszországból: ha ezt meglépi Ukrajna, jön a brutális ellencsapás
A május 9-i oroszországi ünnepségekkel kapcsolatban tett bejelentést a moszkvai külügy.
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Úgy veszik fel a magyarok a személyi hitelt, mintha nem lenne holnap
Az MNB statisztikái alapján 2026 márciusában 121,26 milliárd forint összegben kötöttek személyi kölcsön szerződést a magyarok. Ez egyetlen hónap alatt 26,54 százalékos emelkedést jelent. D
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?
Checklist: éles váltás jön az Orbán-korszak munkaerőpiaci politikájához képest.
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.