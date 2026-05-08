Bekerült az Európai Bankfelügyeleti Hatóság igazgatótanácsába az MNB alelnöke
Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) új igazgatótanácsi tagjának választotta Sipos-Tompa Leventét, az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökét - közölte az MNB. 

A testület (Management Board) az elnök mellett a választott nemzeti pénzügyi felügyeleti hatóságok, illetve jegybankok felsővezetőiből, az Európai Bizottság képviselőjéből és az ügyvezető igazgatóból áll, kiegyensúlyozottan reprezentálva az Európai Unió egészét.

Az igazgatótanács, amelynek az operatív működés biztosítása mellett kulcsfontosságú szerepe van a stratégiai döntések előkészítésében, elsődleges céljaként az európai bankszektor stabilitásának biztosítását határozza meg.

Az igazgatótanács tagjainak megbízatása két és fél évre szól, amely egyszer meghosszabbítható.

